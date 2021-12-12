طريقة عمل المارشميلو في المنزل بثلاث مكونات فقط بطريقة سهلة وبسيطة للغاية

المارشميلو ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المارشميلو.

مكونات المارشميلو

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب سكر.

نصف كوب ماء.

ملعقتين كبار من الجيلاتين.

نصف كوب من الماء الساخن.

للتغليف

نشا مخلوط مع سكر بودرة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المارشميلو وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع كلا من كوب السكر ونصف كوب الماء في إناء علي النار حتي يعقد الخليط ويصبح قوامه ثقيل كعسل الجلوكوز.

ويمكننا اختباره بوضع القليل منه في كوب ماء فنجد الخليط أصبح قوامه كعسل الجلوكوز.

بعد ذلك نقوم بخلط نصف كوب الماء الساخن مع ملعقتي الجيلاتين ونضعهم في إناء واسع.

ثم نقوم بضرب خليط الجيلاتين بالمضرب الكهربائي ونضيف اليه السيرب أو الشربات الثقيل الذي قمنا بإعداده بالتدريج.

ونستمر في ضرب جميع المكونات جيدا لمدة عشر دقائق حتي نحصل على خليط المارشملو.

ثم نقوم بجلب صينية مستطيلة ونضع بداخلها ورق زبدة ونقوم برش خليط من النشا والسكر البودرة فوق ورق الزبدة.

ثم نقوم بصب خليط المارشملو في الصينية ونوزعه بالتساوي سريعا قبل أن يقسو قوامه.

ونترك المارشملو لمدة ثلاث ساعات على الأقل حتي يتماسك ويفضل تركه لمدة يوم.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: