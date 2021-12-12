طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش اصنعي بمقادير غير مكلفة ألذ بسكويت باليانسون بطعم رائع ولذيذ

بسكوت اليانسون من اجمل انواع البسكويت التي لها طعم ورائحة مميز عن غيره، يحبه الكثير من الناس، وقد يرجع ذلك إلى أنه خفيف على المعدة، ويتم هضمه بسهولة، يتم تحضير بسكوت اليانسون عادتًا قبل عيد الفطر أو في المناسبات المحددة، ولكن يمكنك الان عمل كمية مناسبة لكي من بسكويت اليانسون في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف الان على طريقة التحضير بشكل مفصل حتى يكون من السهل على كل السيدات القيام بتحضيرة وذلك من خلال المقال.

طريقة عمل بسكوت اليانسون في المنزل

اذا كنتي من محبين البسكوت بأنواعه المختلفة فهناك طريقة لذيذة وصف تنال اعجاب الكثير وكل أفراد الأسرة وهي تحضير البسكوت باليانسون اللذيذ، وطريقة تحضيره هي كالاتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة من اليانسون الحصى.

عدد اثنين بيضة، بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من أي زيت نباتي.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة من البيكنج باودر.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

يفضل عند القيام بعمل أي مخبوزات أن تقومي بإشعال الفرن قبل بداية العجن، وذلك حتى يكون جاهز ويساعد في التسوية بأفضل شكل.

احضري الان الخلاط الكهربائي.

أضيفي بداخله البيض والفانيليا.

اخلطي المكونات جيدًا اخفقي البيض جيدًا حتى يتضاعف حجمه، أضيفي إليه اليانسون الآن، واضيفي السكر مع الزيت قومي بخلط كل المكونات بحيث تكون المكونات قد تجانست، وقد اذيب السكر بشكل كامل.

انخلي الآن الدقيق جيدًا.

أضيفي إليه البيكنج باودر إلى المكونات الان.

واضيفي رشة الملح إلى المكونات.

اخلطي المكونات بيدك جيدًا.

أضيفي الدقيق بشكل تدريجي إلى باقي المكونات حتى تصبح عجينة متماسكة.

الان قومي بفرد العجينة على مكان صلب.

ثم قومي بتقطيعها بالسكينة إلى مستطيلات صغيرة الحجم حسب الرغبة في ذلك.

احضري صينية مناسبة أو صاج الفرن.

تدهن الصينية بالزيت.

رصي عليها مستطيلات البسكوت باليانسون.

ادخليها الآن في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركي البسكوت داخل الفرن لمدة ربع ساعة حتى يتغير لونها من أسفل.

قومي بوضع الصينية بعد ذلك تحت الشواية.

وذلك حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي من الوجه أيضًا.

اخرجي الصينية من الفرن، ضعي البسكوت في طبق كبير.

قومي بتغطيتها بقطعة قماش ويتم تناوله الآن.

طريقة التحضير