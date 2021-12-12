وصفات طبيعية لتبييض الأسنان من أول مرة وإزالة الجير والاصفرار بدون ليزر

وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بمكونات في المنزل، أهم ما يتميز به بعض الأشخاص الابتسامة وخصوصاً إذا كانت الأسنان ناصعة، الأسنان الصفراء تكون بمثابة مشكلة محرجة مزعجة للكثير، ولكن يوجد حلول كثيرة أهمها الطرق العلاجية والطبية ذو التكلفة الباهظة والتي تستغرق وقتاً، ويوجد طرق بسيطة ووصفات طبيعية فعالة للتخلص من الاصفرار وهذا ما سنوفره إليكم من خلال هذا المقال، تابعونا على موقع ثقفني.



تصنع الوصفة من الفراولة الطازجة لأنها غنية بفيتامين ج الذي يساعد على التخلص من اصفرار الأسنان والوصفة هي

نحضر عدد من ثمار الفراولة الطازجة.

نطحنها حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بوضع العجينة على الأسنان مرة صباحاً ومرة أخرى مساءا لمدة أسبوعين وسوف نلاحظ بياض ناصع وتخلص من الجير والاصفرار.



عصير الليمون فعال في إزالة تصبغات الأسنان وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:



قطعة من القماش مبللة بعصير الليمون.

نمسح الأسنان بالقطن.

يمكن استخدام فرشاة الأسنان عن طريق مزج عصير الليمون مع الملح و غسل الأسنان بالفرشاة من هذا المحلول.

يمكن تنظيف الأسنان بقشور الليمون مرتين يومياً.

من أهم المواد التي تنظف الأسنان بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز والطريقة تكون كالتالي:



عمل مزيج من معجون الأسنان مع نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز وتغسل بالفرشاة جيدا مرة صباحاً ومساءا.

يمكن أن تستخدم كما هي عن طريق استخدام الفرشاة وتنظيف ودعك الأسنان جيداً ولكن مرتين فقط بالأسبوع حتى لا تؤثر على طبقة المينا الموجودة في الأسنان.

تحتوي قشور الموز على كثير من المعادن أهمها المغنيسيوم والبوتاسيوم التي تساعد على التخلص من الاصفرار لكن لا يستخدم القشور غامقة اللون ويستخدم القشور بعد تقشيرها مباشرة: