طريقة عمل شاورما الفراخ في المنزل مثل المطاعم

تعد الشاورما أحد الاكلات السريعة والشهية التي يحبها الكثير ويتم تناولها في المطاعم المختفلة. ويتم اعدادها في معظم الدول العربية وتركيا ايضا وتحضر باستخدام الدجاج والخضروات المختلفة او باللحم المبهر. وفي هذا المقال سنقوم بأعداد الشاورما بعدة طرق مختلفة بطريقة سهلة ومميزة مثل المطاعم. شاورما الفراخ المصرية المكونات احضار نصف كيلو من صدور الدجاج المسحب.

بصلة كبيرة الحجم ومبشورة برشا ناعما.

نصف كاس من الفلفل الاخضر المقطع شرائح.

اضافة نصف كاس من البندورة المقطعة شرائح.

ربع كاس من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الزبدة الطرية.

وضع ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

رشة من الكاري.

رشة من الزعتر الجاف.

وضع ملح طعام حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الاسود حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بغسل صدور الدجاج جيدا بالملح والطحين الابيض.

تقطيع الدجاج لشرائح ومكعبات حسب الرغبة.

تتبيل الفراخ بماء البصل والليمون الحامض والخل والفلفل الاسود لما يقارب الخمس دقائق ووضع الفلفل الاخضر والبندورة عليها.

تسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة الحرارة ووضع كل المكونات وتقليبها ووضع الكاري وتقليب المكونات معا حتى تنضج.

رش المكونات بالزعتر حتى تنضج المكونات تماما.

اضافة المكونات في رغيف ووضع الكاتشب والبطاطا المقلية عليه. شاورما الفراخ بالفرن المكونات شاورما الفراخ المصرية المكوناتطريقة التحضيرشاورما الفراخ بالفرن المكونات خلطة الفراخ احضار ثلاثة صدور من الدجاج المقطع الي شرائح.

ربع كاس من الزيت النباتي.

بصلة متوسطة الحجم ومفرومة فرما ناعما. تتبيله الفراخ علبة من لبن الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

وضع نصف ليمونة حامضة.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة سماق. الطبقات حبتا بطاطا مقلتان.

ملعقتان من البقدونس المفروم.

وضع حبتا بصل مقطعتان لشرائح طويلة.

حبتا بندورة مقطعتان لشرائح طوليه.

ملعقتان من النعنع الاخضر الطازج المفروم فرما خشنا. الثومية وضع راس كامل من الثوم.

حبة بطاطا مقطعة الي مكعبات.

ملعقة مايونيز.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة من الهيل المطحون.

وضع فلفل اسود حسب الرغبة.

رشة قرنفل مطحون.

ملح ليمون.

رشة ملح طعام. طريقة التحضير نقوم بنقع صدور الدجاج مع البصل والبهارات والزيت ووضعها في الثلاجة لساعتين تقريبا.

تقليب صدور الدجاج مع خلطتها على النار حتى تنضج.

اضافة تتبيله الدجاج ووضعها على نار هادئة الحرارة وتغطيتها حتى تتحمر.

تجهيز الثومية من خلال سلق الثوم مع مكعبات البطاطا على النار ووضع ماء السلق في الخلاط الكهربائي والملح عليها بعد ان تنضج.

اضافة زيت الزيتون والليمون والمايونيز اليها وخفق المكونات جيدا.

تحضير صينية مقاومة للحرارة ووضع الطبقات عليها بحيث تكون البطاطا المقلية في القاعدة والبصل والبندورة وصدر الدجاج والبقدونس والنعنع الي اعلي وسكب الثومية فوقها وتقدم بجانبها البطاطا المقلية. الشاورما السريعة المكونات وضع فصان من الثوم.

3 ملاعق من الزيت.

رغيف من الخبز العربي الصغير.

نصف كيلو غرام من صدور الدجاج المقطعة الي شرائح رقيقة.

وضع البهارات الملح والفلفل الاسود.

البقدونس للتزيين. طريقة التحضير نقوم بتسخين الزيت على النار ثم اضافة كل من البهارات والملح والثوم والدجاج والفلفل الاسود وتقليب المكونات الي ان يتم تحميرها.

تزيين الشاورما بالبقدونس ثم تقديمها برغيف الخبز مع الثومية. طريقة التحضيرالشاورما السريعة المكوناتطريقة التحضير الوسوم

تعد الشاورما أحد الاكلات السريعة والشهية التي يحبها الكثير ويتم تناولها في المطاعم المختفلة. ويتم اعدادها في معظم الدول العربية وتركيا ايضا وتحضر باستخدام الدجاج والخضروات المختلفة او باللحم المبهر. وفي هذا المقال سنقوم بأعداد الشاورما بعدة طرق مختلفة بطريقة سهلة ومميزة مثل المطاعم. شاورما الفراخ المصرية المكونات احضار نصف كيلو من صدور الدجاج المسحب.

بصلة كبيرة الحجم ومبشورة برشا ناعما.

نصف كاس من الفلفل الاخضر المقطع شرائح.

اضافة نصف كاس من البندورة المقطعة شرائح.

ربع كاس من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الزبدة الطرية.

وضع ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

رشة من الكاري.

رشة من الزعتر الجاف.

وضع ملح طعام حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الاسود حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بغسل صدور الدجاج جيدا بالملح والطحين الابيض.

تقطيع الدجاج لشرائح ومكعبات حسب الرغبة.

تتبيل الفراخ بماء البصل والليمون الحامض والخل والفلفل الاسود لما يقارب الخمس دقائق ووضع الفلفل الاخضر والبندورة عليها.

تسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة الحرارة ووضع كل المكونات وتقليبها ووضع الكاري وتقليب المكونات معا حتى تنضج.

رش المكونات بالزعتر حتى تنضج المكونات تماما.

اضافة المكونات في رغيف ووضع الكاتشب والبطاطا المقلية عليه. شاورما الفراخ بالفرن المكونات شاورما الفراخ المصرية المكوناتطريقة التحضيرشاورما الفراخ بالفرن المكونات خلطة الفراخ احضار ثلاثة صدور من الدجاج المقطع الي شرائح.

ربع كاس من الزيت النباتي.

بصلة متوسطة الحجم ومفرومة فرما ناعما. تتبيله الفراخ علبة من لبن الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

وضع نصف ليمونة حامضة.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة سماق. الطبقات حبتا بطاطا مقلتان.

ملعقتان من البقدونس المفروم.

وضع حبتا بصل مقطعتان لشرائح طويلة.

حبتا بندورة مقطعتان لشرائح طوليه.

ملعقتان من النعنع الاخضر الطازج المفروم فرما خشنا. الثومية وضع راس كامل من الثوم.

حبة بطاطا مقطعة الي مكعبات.

ملعقة مايونيز.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة من الهيل المطحون.

وضع فلفل اسود حسب الرغبة.

رشة قرنفل مطحون.

ملح ليمون.

رشة ملح طعام. طريقة التحضير نقوم بنقع صدور الدجاج مع البصل والبهارات والزيت ووضعها في الثلاجة لساعتين تقريبا.

تقليب صدور الدجاج مع خلطتها على النار حتى تنضج.

اضافة تتبيله الدجاج ووضعها على نار هادئة الحرارة وتغطيتها حتى تتحمر.

تجهيز الثومية من خلال سلق الثوم مع مكعبات البطاطا على النار ووضع ماء السلق في الخلاط الكهربائي والملح عليها بعد ان تنضج.

اضافة زيت الزيتون والليمون والمايونيز اليها وخفق المكونات جيدا.

تحضير صينية مقاومة للحرارة ووضع الطبقات عليها بحيث تكون البطاطا المقلية في القاعدة والبصل والبندورة وصدر الدجاج والبقدونس والنعنع الي اعلي وسكب الثومية فوقها وتقدم بجانبها البطاطا المقلية. الشاورما السريعة المكونات وضع فصان من الثوم.

3 ملاعق من الزيت.

رغيف من الخبز العربي الصغير.

نصف كيلو غرام من صدور الدجاج المقطعة الي شرائح رقيقة.

وضع البهارات الملح والفلفل الاسود.

البقدونس للتزيين. طريقة التحضير نقوم بتسخين الزيت على النار ثم اضافة كل من البهارات والملح والثوم والدجاج والفلفل الاسود وتقليب المكونات الي ان يتم تحميرها.

تزيين الشاورما بالبقدونس ثم تقديمها برغيف الخبز مع الثومية. طريقة التحضيرالشاورما السريعة المكوناتطريقة التحضير

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