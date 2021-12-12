يعتبر كريم الفازلين والقرنفل من أقوى الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة، كما يعمل على إزالة الروائح الكريهة من الجسم ويحتوي أيضًا على رائحه عطرية جميلة تجعلنا نشعر بالانتعاش لفترات طويلة، وهذا الكريم رائع في تقشير البشرة والقضاء على الخلايا الميتة التي تسبب الاسمرار للوجه وهو كريم طبيعي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تمنح البشرة النضارة الكاملة، و يخلص البشرة من التجاعيد التي تؤرق الكثير من النساء، وكذلك الترهلات التي توجد بالجسم، وله دور فعال في ترطيب البشرة وحمايتها من مشكلة الجفاف، ويوجد العديد من الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة مثل كريم الكركم والفازلين، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل الرائع في تفتيح البشرة والمناطق الحساسة من أول استخدام بأقل التكاليف.

مكونات عمل كريم الفازلين والقرنفل

سوف نقدم لكم المكونات التي يحتوي عليها هذا الكريم الرائع في تفتيح البشرة وهي كما يأتي:-

ملعقة كبيرة من مطحون القرنفل.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مقدار ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة من الفازلين.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقه التحضير

سوف نقدم لك يا سيدتي طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل الرائع في تبييض البشرة والمناطق الحساسة بالجسم وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق ونضع به القرنفل، والبيكنج بودر، والنشا، وماء الورد، وعصير الليمون، ثم نقوم بخفق جميع المكونات حتى نحصل على قوام كريمي مناسب. نقوم بإضافة الفازلين، ثم نقلب جميع المكونات حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. نغسل المنطقة التي نريد دهنها بالكريم، ثم نقوم بدهنها ونتركها حتى تجف تمامًا. نقوم بفرك المنطقة التي قمنا بدهنها حتى نتخلص من الجلد الميت والاسمرار، ونحصل على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد. نغسل البشرة بالماء البارد لتهدئة الجلد، ثم نكرر وضع هذا الكريم كل يوم قبل النوم حتى نحصل على النتائج المرجوة.

فوائد كريم الفازلين والقرنفل للبشرة

هذا الكريم الرهيب يحتوي العديد من الفوائد التي تحتاج إليها البشرة وهي كالتالي:-