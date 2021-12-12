حضري المعمول السوري الأصلي في المنزل بأبسط وأسهل الخطوات

يعتبر المعمول السوري ، من أشهر المعجنات العربية المشهورة في دول الشرق، وهو نوع من الحلويات الشعبية المشهورة في المنطقة العربية، وخاصة في لبنان وسوريا والسعودية، هي من ضمن الحلويات اللذيذة جداً والتي اشتهرت بشكل كبير في دولة سوريا، ويتم تناوله بطرق عديدة في أوقات كثيرة، وهو من أهم وأشهي الحلويات الشرقية، فهو يتمتع بطعم التمر وقوام هش ويذوب بالفم، ويمكن إعداده بالسميد أو الطحين، يعشقه الكثير من الكبار والصغار، ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة وبساطة، يحتوي المعمول علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وهو يعتبر أيضاً من الحلويات الخفيفة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل المعمول السوري بكل سهولة. مكونات عمل المعمول السوري مكونات عمل المعمول السوري يحتوي المعمول علي مقادير بسيطة وغير مكلفة سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:- 4 أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من السمنة.

7 ملاعق كبار من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

2 معلقة كبيرة من ماء الورد.

3 ملاعق كبار من ماء الزهر.

نصف معلقة صغيرة محلب. الحشو:- نصف كيلو عجوة.

معقلة كبيرة من السمنة.

نصف معلقة من القرفة المطحونة.

ربع معلقة صغيرة هيل مطحون.

معلقة كبيرة ماء ورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير المعمول السوري بكل سهولة وهي كما يلي:- قومي أولاً بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية. ثم قومي بإذابة كوب السمن علي نار هادئة، ثم أرفعي من علي النار، وأضيفي السكر وباقي السمن إلية، ثم قلبي جيداً. بعد ذلك أضيفي خليط السمن، إلي الدقيق، ثم اعجن بيدك، حتي يتشرب الدقيق السمن. ثم قومي بتغطية العجينة، ثم ضعيها في الثلاجة، ترتاح لمدة 30 دقيقة تقريباً. بعد كدة أضيفي ماء الورد، وماء الزهر، إلي العجينة، ثم اعجن وأضيفي الحليب إلي العجينة بالتدريج، خلال العجن. ثم استمري في العجن برفق، حتي يصبح لديك عجينة لينة وطرية، قليلاً. قومي بتغطية العجين، واتركيه يرتاح لمدة 30 دقيقة، في درجة حرارة الغرفة. لعمل الحشو، اخلطي التمر، مع القرفة، والهيل، والسمن، ثم شكليه كرات صغيرة الحجم. ثم قسمي العجين قطعاً متساوية الحجم، واحشيها بكرات التمر. بعد ذلك كوري قطع العجين المحشوة، بين راحتي يديك ثم شكليها، في قوالب المعمول. ثم رصيها في صينية، وخبيزي في الفرن، لمدة 15 إلي 20 دقيقة، ثم أخرجيه من الفرن، وتركيه يبرد تماماً، ثم قدميها بالهناء والشفاء. أسرار نجاح المعمول السوري تعرفي من هنا علي بعض أسرار نجاح هذه الوصفة وهي كالاتي:- استخدمي السكر الناعم دون أي تكتلات.

ضعي الزبدة الناعمة وليس السمن في تحضير عجينة المعمول.

استخدمي جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة وغير باردة.

شكلي المعمول فور تحضير العجين مباشرةً.

سخني الفرن مسبقاً قبل الخبز فيها.

لا تطيلي في مدة العجن حتي لا يجف العجين. طريقة عمل الكعك السوري المقرمش طريقة عمل الكعك السوري المقرمش هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير الكعك السوري المقرمش من خلال هذه المقالة وهي كالاتي:- نقوم بخلط الدقيق والسمسم، وبكينج بودر والسمنة، والزيت النباتي، بشكل جيد مع بعض. ثم نقوم بفرد كافة المكونات باستخدام اليدين، ثم نضيف إلي الخليط كمية من الماء الفاتر، بشكل تدريجي ونعجن كافة المكونات حتي يتشكل لدينا، عجينة متماسكة. بعد ذلك نغطي العجينة بكيس نايلون، ونتركها في مكان دافئ، لمدة ساعة علي الأقل، حتي ترتاح وتتخمر. ثم نأخذ جزء من العجينة، وندحرجها حتي يصبح شكلها مثل الأصابع، ثم نثنيها ونلصق الطرفين ببعضهما البعض، ونعيد تكرار هذه الخطوة، علي ما تبقي لدينا من العجينة. بعد ذلك نضع الكعك في صينية مناسبة الحجم، ونضعها في فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة نصف ساعة، حتي يصبح لونه ذهبي. ثم نترك الكعك جانباً حتي يبرد تماماً، ثم نضعه في طبق التقديم، ويقدم بالهناء والشفاء. الوسوم

يعتبر المعمول السوري ، من أشهر المعجنات العربية المشهورة في دول الشرق، وهو نوع من الحلويات الشعبية المشهورة في المنطقة العربية، وخاصة في لبنان وسوريا والسعودية، هي من ضمن الحلويات اللذيذة جداً والتي اشتهرت بشكل كبير في دولة سوريا، ويتم تناوله بطرق عديدة في أوقات كثيرة، وهو من أهم وأشهي الحلويات الشرقية، فهو يتمتع بطعم التمر وقوام هش ويذوب بالفم، ويمكن إعداده بالسميد أو الطحين، يعشقه الكثير من الكبار والصغار، ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة وبساطة، يحتوي المعمول علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وهو يعتبر أيضاً من الحلويات الخفيفة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل المعمول السوري بكل سهولة. مكونات عمل المعمول السوري مكونات عمل المعمول السوري يحتوي المعمول علي مقادير بسيطة وغير مكلفة سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:- 4 أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من السمنة.

7 ملاعق كبار من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

2 معلقة كبيرة من ماء الورد.

3 ملاعق كبار من ماء الزهر.

نصف معلقة صغيرة محلب. الحشو:- نصف كيلو عجوة.

معقلة كبيرة من السمنة.

نصف معلقة من القرفة المطحونة.

ربع معلقة صغيرة هيل مطحون.

معلقة كبيرة ماء ورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير المعمول السوري بكل سهولة وهي كما يلي:- قومي أولاً بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية. ثم قومي بإذابة كوب السمن علي نار هادئة، ثم أرفعي من علي النار، وأضيفي السكر وباقي السمن إلية، ثم قلبي جيداً. بعد ذلك أضيفي خليط السمن، إلي الدقيق، ثم اعجن بيدك، حتي يتشرب الدقيق السمن. ثم قومي بتغطية العجينة، ثم ضعيها في الثلاجة، ترتاح لمدة 30 دقيقة تقريباً. بعد كدة أضيفي ماء الورد، وماء الزهر، إلي العجينة، ثم اعجن وأضيفي الحليب إلي العجينة بالتدريج، خلال العجن. ثم استمري في العجن برفق، حتي يصبح لديك عجينة لينة وطرية، قليلاً. قومي بتغطية العجين، واتركيه يرتاح لمدة 30 دقيقة، في درجة حرارة الغرفة. لعمل الحشو، اخلطي التمر، مع القرفة، والهيل، والسمن، ثم شكليه كرات صغيرة الحجم. ثم قسمي العجين قطعاً متساوية الحجم، واحشيها بكرات التمر. بعد ذلك كوري قطع العجين المحشوة، بين راحتي يديك ثم شكليها، في قوالب المعمول. ثم رصيها في صينية، وخبيزي في الفرن، لمدة 15 إلي 20 دقيقة، ثم أخرجيه من الفرن، وتركيه يبرد تماماً، ثم قدميها بالهناء والشفاء. أسرار نجاح المعمول السوري تعرفي من هنا علي بعض أسرار نجاح هذه الوصفة وهي كالاتي:- استخدمي السكر الناعم دون أي تكتلات.

ضعي الزبدة الناعمة وليس السمن في تحضير عجينة المعمول.

استخدمي جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة وغير باردة.

شكلي المعمول فور تحضير العجين مباشرةً.

سخني الفرن مسبقاً قبل الخبز فيها.

لا تطيلي في مدة العجن حتي لا يجف العجين. طريقة عمل الكعك السوري المقرمش طريقة عمل الكعك السوري المقرمش هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير الكعك السوري المقرمش من خلال هذه المقالة وهي كالاتي:- نقوم بخلط الدقيق والسمسم، وبكينج بودر والسمنة، والزيت النباتي، بشكل جيد مع بعض. ثم نقوم بفرد كافة المكونات باستخدام اليدين، ثم نضيف إلي الخليط كمية من الماء الفاتر، بشكل تدريجي ونعجن كافة المكونات حتي يتشكل لدينا، عجينة متماسكة. بعد ذلك نغطي العجينة بكيس نايلون، ونتركها في مكان دافئ، لمدة ساعة علي الأقل، حتي ترتاح وتتخمر. ثم نأخذ جزء من العجينة، وندحرجها حتي يصبح شكلها مثل الأصابع، ثم نثنيها ونلصق الطرفين ببعضهما البعض، ونعيد تكرار هذه الخطوة، علي ما تبقي لدينا من العجينة. بعد ذلك نضع الكعك في صينية مناسبة الحجم، ونضعها في فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة نصف ساعة، حتي يصبح لونه ذهبي. ثم نترك الكعك جانباً حتي يبرد تماماً، ثم نضعه في طبق التقديم، ويقدم بالهناء والشفاء.

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