ماسك سحري للبشرة بمكونات بسيطة وسهلة موجودة في المنزل

طريقة عمل ماسك الزبادي والقهوة لبشرة بيضاء، هي ما تحرص عليه الكثير من الفتيات والسيدات، حيث يمتلك هذا الماسك قدرة فعالة على تبييض الوجه، وتنظيفه بشكل مضمون، كما يقوم الماسك بشد البشرة وجعلها تبدو أصغر من عمرها الطبيعي، وهو الأمر الذي ترغب به السيدات بشدة، يتميز الماسك لامتلاكه الكثير من الفوائد العوامل المبيضة التي تساعد على تخلص البشرة من البثور السوداء بشكل طبيعي آمن.

ماسك الزبادي والقهوة لبشرة بيضاء

عادة تحرص النساء على الحفاظ على البشرة من خلال عمل بعض الناس كان الطبيعية التي تمنح البشرة الترطيب وتخلصها من ملامح الإجهاد والإرهاق التي تتعرض له المرأة بشكل دائم.

يتميز ماسك الزبادي والقهوة بأنه يساعد البشرة في التخلص من علامات كبر السن مثل التجاعيد، كما أنه يمتلك دور فعال في التخلص من الهالات السوداء.

يفضل عمل ماسك تقشير طبيعي في المنزل قبل استخدام ماسك البشرة، حيث أن هذا المقشر يساعد على تفتيح مسام البشرة بشكل طبيعي، كما أنه يمكن ماسك القهوة من التغلغل للبشرة، وبالتالي الحصول على مفعول مضمون.

طريقة عمل المقشر

نحضر إناء عميق ونضع به ملعقتان كبيرتان الحجم من السكر الأبيض، ملعقتان كبيرتان الحجم من زيت اللوز المر، ونمزج المكونات معاً بشكل جيد.

نضع المقشر على الوجه، ونتركه خمسة دقائق، ثم نقوم بفركه، وغسل البشرة بالماء الدافئ.

ملعقة كبيرة الحجم من القهوة التركي.

ملعقة كبيرة الحجم من النشا.

ملعقة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي.

طريقة التحضير