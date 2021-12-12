أقوي مقشر طبيعي لتبييض اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول أستخدام

اليدين والرجلين من أكثر أجزاء الجسم التي تعاني منها الفتيات نتيجة لإسمرارهما، حيث تبحث العديد من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة على العديد من الوسائل والإستخدامات التي تعمل علي تفتيح اليدين والرجلين في وقت قصير، حيث تسبب مشكلة إسمرار اليدين والرجلين إلى العديد من المواقف المحرجة التي تسبب الإحراج العديد من هؤلاء الفتيات، حيث تعتبر اليدين البيضاء والرجلين تعطي الشعور بالسعادة للعديد من الفتيات، لذلك تقوم البعض من الفتيات علي إستخدام بعض الخلطات الكيمائية التقليدية شائعة الإستخدام، حيث تعتبر هذه الخلطات تعمل علي تهيج الجلد وتقشيره مما يجعله يبدو بمظهر غير مقبول، لذلك يجب على كل فتاة أن تتحنب إستخدام كل هذه الإستخدامات الكيمائية الضارة، حيث توجد هناك بعض من الوصفات الطبيعية الخاصة في إستخدام فقط تفتيح منطقة اليدين والرجلين وتعطي إليكي نتيجة فعالة وملحوظة وجذابة. خلطة تبييض اليدين والرجلين خلطة تبييض اليدين والرجلين المكونات أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد طريقة التحضير عليكي اولاً وقبل وضع وتحضير هذه الوصفة، قومي بغسل منطقة الأيد والرجلين جيداً بالماء وقومي بتنشيفها جيدا من هذا الماء.

بعد تنظيف وغسل اليدين والرجلين جيدا بالماء وتنشيفها، عليكي بعد ذلك بتحضير الوصفة السحرية التي تعطي إليكي نتيجة فعالة ومن اول مرة من إستخدامها.

عليكي بتحضير طبق متوسط الحجم ويناسب كمية الوصفة التي تقومين بتحضيرها ثم قومي بإضافة أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون به ثم ضيفي إليه ملعقتان كبيرتان من السكر

وملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب عصير الليمون والسكر والخل قومي بإضافة بعد ذلك ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة صغيرة من الملح وإستمري بتقليب هذه المكونات جيدا ببعضها.

بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة السحرية على منطقة اليدين والرجلين مع مراعاة فرك هذه الوصفة جيدا على اليدين والرجلين واتركيها حتي تجف جيدا لمدة ثلاثون دقيقة.

بعد أن تجف هذه الوصفة الجافة وبعد مرور هذا الوقت قومي بغسل اليدين والرجلين جيدا من هذه الوصفة.

بعد ذلك وبعد غسل هذه المناطق سوف تلاحظين النتيجة المبهرة التي تحلمين بها ومن اول مرة إستخدام، كرري هذه الوصفة السحرية ثلاث مرات من كل إسبوع للحصول على نتائج مبهرة ورائعة. طريقة التحضير الوسوم

اليدين والرجلين من أكثر أجزاء الجسم التي تعاني منها الفتيات نتيجة لإسمرارهما، حيث تبحث العديد من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة على العديد من الوسائل والإستخدامات التي تعمل علي تفتيح اليدين والرجلين في وقت قصير، حيث تسبب مشكلة إسمرار اليدين والرجلين إلى العديد من المواقف المحرجة التي تسبب الإحراج العديد من هؤلاء الفتيات، حيث تعتبر اليدين البيضاء والرجلين تعطي الشعور بالسعادة للعديد من الفتيات، لذلك تقوم البعض من الفتيات علي إستخدام بعض الخلطات الكيمائية التقليدية شائعة الإستخدام، حيث تعتبر هذه الخلطات تعمل علي تهيج الجلد وتقشيره مما يجعله يبدو بمظهر غير مقبول، لذلك يجب على كل فتاة أن تتحنب إستخدام كل هذه الإستخدامات الكيمائية الضارة، حيث توجد هناك بعض من الوصفات الطبيعية الخاصة في إستخدام فقط تفتيح منطقة اليدين والرجلين وتعطي إليكي نتيجة فعالة وملحوظة وجذابة. خلطة تبييض اليدين والرجلين خلطة تبييض اليدين والرجلين المكونات أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد طريقة التحضير عليكي اولاً وقبل وضع وتحضير هذه الوصفة، قومي بغسل منطقة الأيد والرجلين جيداً بالماء وقومي بتنشيفها جيدا من هذا الماء.

بعد تنظيف وغسل اليدين والرجلين جيدا بالماء وتنشيفها، عليكي بعد ذلك بتحضير الوصفة السحرية التي تعطي إليكي نتيجة فعالة ومن اول مرة من إستخدامها.

عليكي بتحضير طبق متوسط الحجم ويناسب كمية الوصفة التي تقومين بتحضيرها ثم قومي بإضافة أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون به ثم ضيفي إليه ملعقتان كبيرتان من السكر

وملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب عصير الليمون والسكر والخل قومي بإضافة بعد ذلك ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة صغيرة من الملح وإستمري بتقليب هذه المكونات جيدا ببعضها.

بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة السحرية على منطقة اليدين والرجلين مع مراعاة فرك هذه الوصفة جيدا على اليدين والرجلين واتركيها حتي تجف جيدا لمدة ثلاثون دقيقة.

بعد أن تجف هذه الوصفة الجافة وبعد مرور هذا الوقت قومي بغسل اليدين والرجلين جيدا من هذه الوصفة.

بعد ذلك وبعد غسل هذه المناطق سوف تلاحظين النتيجة المبهرة التي تحلمين بها ومن اول مرة إستخدام، كرري هذه الوصفة السحرية ثلاث مرات من كل إسبوع للحصول على نتائج مبهرة ورائعة. طريقة التحضير

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