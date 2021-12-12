كرات البطاطس المقلية بالجبن بطريقة سهلة وشهية وبمذاق روعة ومميز

كرت البطاطس المقلية بالجبن ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، حيث تحظى بإقبال الجميع، وذلك لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز الذي لا مثيل له، ولشكلها الخرافة الذي لا يقاوم، كما أنها أكلة غير تقليدية، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة البطاطس المقلية بالخلطة، وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كرات البطاطس المقلية بالجبن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كرات البطاطس المقلية بالجبن

تتكون كرات البطاطس المقلية بالجبن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 حبات بطاطس كبير الحجم.

100 جم جبنة موزاريلا مقطعة مكعبات صغيرة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

50 جم جبنة بارميزان مبشورة.

ملح.

فلفل أسود.

زيت نباتي للقلي.

مقادير خليط التغطية

3 بيضات.

نصف كوب دقيق.

200 جم بقسماط.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كرات البطاطس المقلية بالجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: