طريقة عمل خبز الفتوت الخفيف بالجبنه النابلسية

طريقة تحضير خبز الفتوت بالجبنه النابلسية وجبة سريعة وخفيفة متكاملة العناصر دائما نجتاحها على وجبة الإفطار في الصباح يمكن تناولها مع كوب الشاي أو مع مربى الفراولة كما يوجد نوعين من خبز الفتوت في فلسطين الحلو وهو تشتهر به مدينة القدس وما حولها من المدن وله عدة مسميات مثل فتوت اليانسون أو خبز العيد أو خبز العروسة كما يسمى في مدينة الخليل أما النوع الثاني فهو الفتوت المالح و تشتهر به مدينة نابلس وأضافوا له مكونات السماق وحديثا يوجد منه أنواع عديدة ونكهات مختلفة مثل فتوت بنكهة الزيتون والبصل.

طريقة عمل خبز الفتوت بالجبنه النابلسية

مقادير خبز الفتوت:

ثلاث أكواب طحين.

ربع كوب زيت زيتون.

نصف كوب ماء دافئ.

كوب حليب سائل.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

حبة بيض.

كوب من الجبنه النابلسية المفتتة منقوعة لمدة ربع ساعة في مياه ساخنة من الممكن استخدام جبنه العكاوي المالحة في حالة إذا لم تتوافر الجبنه النابلسية.

ملعقتين كل من الأتي:

سمنة كبيرة.

سمسم.

زعتر الأخضر الناشف.

تحضر العجانة الكهربائية أو باليدين حسب المتوفر ثم نضع مكونات العجن من الطحين والزيت والحليب والملح والسكر. نبدأ في اختبار الخميرة بوضع ملعقة من الخميرة في نصف كوب من الماء الدافئ مضاف عليها ملعقة صغيرة من السكر ونقلب جيدا. ثم تغطى الخميرة وتترك لمدة خمس دقائق وعندما تعلو و تفور يضاف كوب الخميرة ونبدأ في العجن باليدين. تستمر مدة العجن لمدة ربع ساعة لحد ما تصبح العجينة طرية وناعمة وغير منتصف بحواف العجان. غطي العجين بكيس نايلون محكم وتترك جانبا لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تختمر. نحضر العجين بعد أن اختمر ونعجنها مرة اخرى مع إضافة باقي المكونات من السمسم والجبن والزعتر وحبة البركة ونعجن جيدا. ثم تفرد في صينية خبز مدهونة بقليل من الزيت وتترك ليتخمر مرة اخرى لمدة نصف ساعة في مكان دافئ. قبل دخول صينية خبز الفتوت الفرن يجب أن يكون سبق وتم تسخين الفرن ثم ندخل الخبز فيها لكي ينضج و يحتمر من اعلي و اسفل.

كيفية تسوية خبز الفتوت بالجبنه النابلسية

ثم تخرج الصينية من الفرن وتدهن بقليل من زيت الزيتون و يقدم على وجبه الإفطار بجانب الشاي أو القهوة.