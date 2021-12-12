أقوى كريم طبيعي منزلي لتبييض البشرة وإخفاء التجاعيد بدون مساحيق تجميل

كريم طبيعي منزلي لتبييض البشرة، الكثير من السيدات يحاولن الحصول على بشرة فاتحة وخالية من التجاعيد كما أن الكثير المنتجات الطبية الغير فعالة، لذا يلجأ الكثير إلى استخدام المواد الطبيعية التي تفيد البشرة، كما أن بعض المنتجات ذات سعر غالي والبعض لا يقدر على التكلفة، على عكس المنتجات الطبيعية التي تكون متوفرة بسهولة، كما أنها ذات تكلفة منخفضة، ولكن عليك معرفة المكونات الطبيعية التي يمكنك وضعها على البشرة دون حدوث أي أضرار، وفي هذا المقال سنقدم لكم أهم الوصفات لتفتيح البشرة البشرة وإخفاء التجاعيد.
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أهم المنتجات لتفتيح البشرة وإخفاء التجاعيد
يوجد الكثير من المنتجات الطبيعية التي تقوم بتفتيح البشرة وإخفاء التجاعيد، ومن أهم المنتجات التي تقوم بتفتيح البشرة هي الجزر والبطاطس، وتكون الوصفة عبارة عن:
- ثمرة من الجزر.
- ثمرة من البطاطس صغيرة الحجم.
- زيت اللوز الحلو.
- جل الألوفيرا.
- كمية صغيرة من بذور الكتان.
- زجاجة لحفظ الخلطة.
- أولا نقوم بغسل الجزرة جيدا ثم نقوم بإزالة القشرة الخارجية، بعد ذلك نقوم ببشرة الى قطع صغيرة جدا، ثم نقوم باستخلاص عصير الجزر.
- بعد ذلك نقوم بإحضار ثمرة من البطاطس، ثم نقوم بتقشيرها وإزالة الطبقة الخارجية أي القشرة، ثم نقوم ببشرة ثمرة البطاطس، واستخلاص عصير البطاطس، مثل ما فعلنا في ثمرة الجزر.
- بعد ذلك نقوم بخلط عصير البطاطس مع عصير الجزر، جيدا.
- نقوم بوضع العصير في إناء علي النار ثم نقوم بإضافة بذور الكتان ونقوم بالتقليب المستمر حتى يصبح سائل لزج.
- ثم نقوم بتصفية السائل باستخدام قماشة نظيفة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة جل الألوفيرا إلى السائل مع تقليب الخليط جيدا.
- ثم نقوم بوضع الخليط في زجاجة لحفظه.
- عند الاستخدام قومي بوضعه على البشرة ثم تقومي بالتدليك جيدا حتى يتم امتصاصه، بعد ذلك تقومي بغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر.
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كريم طبيعي منزلي لتبييض البشرة، الكثير من السيدات يحاولن الحصول على بشرة فاتحة وخالية من التجاعيد كما أن الكثير المنتجات الطبية الغير فعالة، لذا يلجأ الكثير إلى استخدام المواد الطبيعية التي تفيد البشرة، كما أن بعض المنتجات ذات سعر غالي والبعض لا يقدر على التكلفة، على عكس المنتجات الطبيعية التي تكون متوفرة بسهولة، كما أنها ذات تكلفة منخفضة، ولكن عليك معرفة المكونات الطبيعية التي يمكنك وضعها على البشرة دون حدوث أي أضرار، وفي هذا المقال سنقدم لكم أهم الوصفات لتفتيح البشرة البشرة وإخفاء التجاعيد.
طريقة عمل عجينة الزلابية بمقادير سهله.. بلون ذهبي وقوام مقرمش من الخارج وطري وهش من الداخل
أهم المنتجات لتفتيح البشرة وإخفاء التجاعيد
يوجد الكثير من المنتجات الطبيعية التي تقوم بتفتيح البشرة وإخفاء التجاعيد، ومن أهم المنتجات التي تقوم بتفتيح البشرة هي الجزر والبطاطس، وتكون الوصفة عبارة عن:
- ثمرة من الجزر.
- ثمرة من البطاطس صغيرة الحجم.
- زيت اللوز الحلو.
- جل الألوفيرا.
- كمية صغيرة من بذور الكتان.
- زجاجة لحفظ الخلطة.
- أولا نقوم بغسل الجزرة جيدا ثم نقوم بإزالة القشرة الخارجية، بعد ذلك نقوم ببشرة الى قطع صغيرة جدا، ثم نقوم باستخلاص عصير الجزر.
- بعد ذلك نقوم بإحضار ثمرة من البطاطس، ثم نقوم بتقشيرها وإزالة الطبقة الخارجية أي القشرة، ثم نقوم ببشرة ثمرة البطاطس، واستخلاص عصير البطاطس، مثل ما فعلنا في ثمرة الجزر.
- بعد ذلك نقوم بخلط عصير البطاطس مع عصير الجزر، جيدا.
- نقوم بوضع العصير في إناء علي النار ثم نقوم بإضافة بذور الكتان ونقوم بالتقليب المستمر حتى يصبح سائل لزج.
- ثم نقوم بتصفية السائل باستخدام قماشة نظيفة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة جل الألوفيرا إلى السائل مع تقليب الخليط جيدا.
- ثم نقوم بوضع الخليط في زجاجة لحفظه.
- عند الاستخدام قومي بوضعه على البشرة ثم تقومي بالتدليك جيدا حتى يتم امتصاصه، بعد ذلك تقومي بغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر.
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