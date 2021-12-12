أقوى كريم طبيعي منزلي لتبييض البشرة وإخفاء التجاعيد بدون مساحيق تجميل

كريم طبيعي منزلي لتبييض البشرة، الكثير من السيدات يحاولن الحصول على بشرة فاتحة وخالية من التجاعيد كما أن الكثير المنتجات الطبية الغير فعالة، لذا يلجأ الكثير إلى استخدام المواد الطبيعية التي تفيد البشرة، كما أن بعض المنتجات ذات سعر غالي والبعض لا يقدر على التكلفة، على عكس المنتجات الطبيعية التي تكون متوفرة بسهولة، كما أنها ذات تكلفة منخفضة، ولكن عليك معرفة المكونات الطبيعية التي يمكنك وضعها على البشرة دون حدوث أي أضرار، وفي هذا المقال سنقدم لكم أهم الوصفات لتفتيح البشرة البشرة وإخفاء التجاعيد.

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يوجد الكثير من المنتجات الطبيعية التي تقوم بتفتيح البشرة وإخفاء التجاعيد، ومن أهم المنتجات التي تقوم بتفتيح البشرة هي الجزر والبطاطس، وتكون الوصفة عبارة عن:

ثمرة من الجزر.

ثمرة من البطاطس صغيرة الحجم.

زيت اللوز الحلو.

جل الألوفيرا.

كمية صغيرة من بذور الكتان.

زجاجة لحفظ الخلطة.