كوب من “حمص الشام” في الشتاء يمنحك دفىء طوال اليوم، واحدة من ضمن اشهر المشروبات والمأكولات في الوقت نفسة المميزة بموسم الشتاء، حيث إن العديد منا يبحث عن وجبات شتوية ومشروبات مميزة تمنحنا الدفيء في الشتاء، وكذلك تمد الجسم بالطاقة اللازمة لة، ولذلك سوف نوفر لكم العديد من الوصفات المميزة بطريقة سحرية سهلة وسريعة، لنضمن لكي عزيزتي سيدة المنزل تقديم وجبات شتوية مميزة لإسرتك ولعائلتك باقل تكلفة ممكنة، حيث يمكنك إعداد تلك الوصفات في خلال دقائق قليلة وسوف يستمتع بها كل من في المنزل، حيث تشعرهم بالدفء والحب ايضا لانها مصنوعة بيدك انتي.

كوب من “حمص الشام” في الشتاء يمنحك دفىء طوال اليوم .. الوصفة الأصلية

حضري في منزلك كوب من “حمص الشام” في الشتاء يمنحك دفىء طوال اليوم، ولكي تضمني نجاح تلك الوصفة وتحضريها في منزلك في غضون عشرة دقائق فقط، والمكونات هي الحمص وبعض البهارات البسيطة للغاية ولكن خطوات العمل هي الأهم

نصف كيلو من الحمص.

كوب من عصير الطماطم .

معلقتين من الشطة.

كمون.

ليمون.

ملح.

مشروب شتوي سريع التحضير

في غضون لحظات سوف تتمكني من إعداد اجمل كوب من الحمص الشامي الساخن واللذيذ، فقط اتبعي تلم الطريقة

الخطوة الأولى هي إعداد طبق كبير ونقع حبوب الحمص لمدة لا تقل عن 5 ساعات او 6 ساعات. قومي بتغيير ماء النقع واحضري حلة كبيرة علي النار ممتلئة بالماء. الآن قومي بوضع الحمص والكمون والليمون. اضيفي عصير الطماطم للخليط السابق. أخيرا بعد النضج التام للحمص قومي بوضع الملح. قومي باحضار اكواب وقوني بتوزيع الحمص وبعض الماء. اخيرا اضيفي بعض من عصير الليمون للمشروب. يقدم ساخن بإتباع نفس الخطوات السابقة.

طريقة تحضير طبق من حمص الشام

عليكي إتباع نفي الخطوات السابقة ولكن، قومي بإضافة معلقتين من معجون الطماطم واربع اكواب من الصلصلة، واتركي الاكل حتي يتوصل لمرحلة التسوية الكاملة، ثم قومي بتقديمة مع بعض شرائح التوست او خبز الفينو، وتعتبر تلك الوصفة شهية ومعذية للغاية في فصل الشتاء، وسوف نقدم لكم المزيد من الوصفات الجديدة عبر موقعنا، نسعد دائما بتعليقاتكم.