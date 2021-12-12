أسهل طريقة لعمل بسكويت اللوز الإيطالي بمكونات بسيطة

بسكويت اللوز الإيطالي من أحلى أنواع البسكويت التي يمكننا تحضيرها في المنزل ببعض المكونات البسيطة والغير مكلفة، كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، كما يتميز بسكويت اللوز بأنه مغذي ومفيد لاحتوائه على اللوز الغني بالفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم والدماغ، وأيضاً يعتبر مصدر غني بفيتامين E الذي يغذي بشرة الوجه ويحارب التجاعيد، ودائماً تحرص الأمهات على إعداد البسكويت بأنواعه المختلفة لتقديمه لأطفالهم كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل بسكويت اللوز الإيطالي بمكونات بسيطة.

بسكويت اللوز من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بالمكونات البسيطة التالية:-

كوب إلا ثلث زبدة بدرجة حرارة الغرفة (160 جرام).

كوب من السكر (200 جرام).

4 أكوب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (675 جرام).

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

4 بيضات بحراره الغرفة.

ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

كوب من اللوز.