أسهل طريقة لعمل بسكويت اللوز الإيطالي بمكونات بسيطة

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بسكويت اللوز الإيطالي من أحلى أنواع البسكويت التي يمكننا تحضيرها في المنزل ببعض المكونات البسيطة والغير مكلفة، كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، كما يتميز بسكويت اللوز بأنه مغذي ومفيد لاحتوائه على اللوز الغني بالفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم والدماغ، وأيضاً يعتبر مصدر غني بفيتامين E الذي يغذي بشرة الوجه ويحارب التجاعيد، ودائماً تحرص الأمهات على إعداد البسكويت بأنواعه المختلفة لتقديمه لأطفالهم كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل بسكويت اللوز الإيطالي بمكونات بسيطة.مكونات بسكويت اللوز الإيطالي
بسكويت اللوز من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بالمكونات البسيطة التالية:-
- كوب إلا ثلث زبدة بدرجة حرارة الغرفة (160 جرام).
- كوب من السكر (200 جرام).
- 4 أكوب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (675 جرام).
- نصف ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر
- 4 بيضات بحراره الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.
- كوب من اللوز.
- نخفق كوب إلا ثلث من الزبدة مع كوب من السكر جيداً بالمضرب اليدوي حتى يصبح الخليط فاتح اللون ويذوب السكر تماماً ثم نضيف أربع بيضات وملعقة صغيرة من الفانيليا مع استمرار الخفق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة أربعة أكواب من الدقيق المخلوط بنصف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الشمر المطحون وملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ثم نعجن المكونات حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة.
- ثم نضيف كوب من اللوز مع التقليب، نقسم العجينة إلي نصفين ثم نشكل كل جزء بشكل إسطوانة طويلة.
- نضع العجين بعد تشكيله في صينية مدهونة بالزبدة، ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة.
- ثم نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد قليلاً ثم يقطع إلى أجزاء متساوية، ويوضع في الصينية مرة ثانية وندخله الفرن لمدة 7 دقائق.
- نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ثم تقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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بسكويت اللوز الإيطالي من أحلى أنواع البسكويت التي يمكننا تحضيرها في المنزل ببعض المكونات البسيطة والغير مكلفة، كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، كما يتميز بسكويت اللوز بأنه مغذي ومفيد لاحتوائه على اللوز الغني بالفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم والدماغ، وأيضاً يعتبر مصدر غني بفيتامين E الذي يغذي بشرة الوجه ويحارب التجاعيد، ودائماً تحرص الأمهات على إعداد البسكويت بأنواعه المختلفة لتقديمه لأطفالهم كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل بسكويت اللوز الإيطالي بمكونات بسيطة.مكونات بسكويت اللوز الإيطالي
بسكويت اللوز من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بالمكونات البسيطة التالية:-
- كوب إلا ثلث زبدة بدرجة حرارة الغرفة (160 جرام).
- كوب من السكر (200 جرام).
- 4 أكوب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (675 جرام).
- نصف ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر
- 4 بيضات بحراره الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.
- كوب من اللوز.
- نخفق كوب إلا ثلث من الزبدة مع كوب من السكر جيداً بالمضرب اليدوي حتى يصبح الخليط فاتح اللون ويذوب السكر تماماً ثم نضيف أربع بيضات وملعقة صغيرة من الفانيليا مع استمرار الخفق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة أربعة أكواب من الدقيق المخلوط بنصف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الشمر المطحون وملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ثم نعجن المكونات حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة.
- ثم نضيف كوب من اللوز مع التقليب، نقسم العجينة إلي نصفين ثم نشكل كل جزء بشكل إسطوانة طويلة.
- نضع العجين بعد تشكيله في صينية مدهونة بالزبدة، ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة.
- ثم نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد قليلاً ثم يقطع إلى أجزاء متساوية، ويوضع في الصينية مرة ثانية وندخله الفرن لمدة 7 دقائق.
- نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ثم تقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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