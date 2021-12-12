” تجنبيه فورا ” خطأ فادح تفعله جميع الأمهات عند طهي المكرونة احذروا قبل فوات الأوان

المكرونة من الأطباق اللذيذة التي تحضر بشعبية كبيرة خصوصا في الدول العربية رغم ان أص المكرونة هي المأكولات الإيطالية ولكننا أصبحنا نستخدمها الآن بشكل كبير وربما لا نستطيع الاستغناء عن المكرونة ويتم بها صناعة العديد من الأطباق اللذيذة والجميلة ويمكن صناعة المكرونة المسلوقة او المكرونة بالصوص الأحمر والمكرونة بلصوص الأبيض والمكرونة بالباشميل والعديد من الاصناف الأخرى ولكن هناك بعض الأخطاء التي ترتكبها السيدات في صناعة المكرونة وللأسف تؤثر على طعم المكرونة اللذيذة ومن خلال هذا المقال سنتعرف على بعض الأخطاء التي ترتكب أثناء إعداد المكرونة.

‏أخطاء يتم ارتكابها أثناء إعداد المكرونة

هناك العديد من الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها أثناء إعداد المكرونة مما يسبب تغير في طعمها وربما فساد المكرونة أثناء طهيها ومن هذه الأخطاء ما يلي:

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غسل المكرونة قبل الطهي يؤدي إلى فسادها، ‏كما أنها بعد هذه الخطوة تكون غير صالحة للأكل لأن المكرونة تتكون من الدقيق وذلك يجعلها تتحول إلى عجين.

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‏ من الأخطاء التي يمكن أن ترتكب اثناء طهي المكرونة أيضا هي وضع المكرونة في المياه قبل أن تغلي والماء لا زال باردًا وهذا يسبب إلتصاق حبات المكرونة ببعضها ويجعل طعمها غير لذيذ.

أخطاء أخرى ترتكبها السيدات أثناء إعداد المكرونة

هناك العديد من الأخطاء الأخرى التي يتم الوقوع فيها أثناء سلق المكرونة وتحعل طعمها غير لذيذ أو ربما قوامها غير صالح وهذه الأخطاء هي:

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