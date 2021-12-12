بدون صبغات كيميائية أو حنة.. وصفة القرنفل للتخلص من الشيب المبكر نهائيا دون رجوعه مرة اخري

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب من الوصفات الممتازة والتي من الممكن أن تحقق النعومة الفائقة للشعر مع تلوينه وصبغه بشكل آمن وطبيعي وإزالة الشيب بشكل تام من خلال قدرتها على تغيير طبيعة ولون الشيب حيث تعتبر أنواع الخلطات والوصفات الطبيعية من الممكن أن يكون الاعتماد الكامل عليها في تخليص الشعر من مختلف عيوبه، والتي من أبرزها تواجد الشيب والظهور الكثيف للشعر الأبيض، ومن الممكن أن نقوم بالتركيب لتلك الوصفة الطبيعية من خلل مزج بعض المقادير مع المكون الرئيسي في الخليط وهو القرنفل، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف على أهم المعلومات عن المقادير التي تتعلق بتلك الوصفة مع بيان طريقة التحضير وكيفية الاستعمال والتطبيق لتلك الخلطة على أي نوعية من نوعيات الشعر.

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب تعمل على إكساب الشعر الأبيض اللون الطبيعي الخاص بالشعر ويعد القرنفل من أفضل المكونات التي تعمل على التحسين من درجة لون الشعر، وتعد التركيبة ليست مفيدة فقط في الإزالة لعلامات الشيب فقط من الشعر وإنما تعتبر من الوصفات التي تعمل على التنمية الطبيعية للشعر والقضاء على مختلف عيوبه، وتخليصه من التقصف والجفاف، مع العمل على تحسين سمك خصلة الشعر، وتقويتها من البصيلة وحتى الأطراف، ومن خلال مجموعة بسيطة من المقادير من الممكن أن نحسن من لون الشعر ونقضي على الشيب، والمكونات نذكرها من خلال الآتي:

مكونات خلطة القرنفل للقضاء على الشيب

خليط القرنفل يهدف للقضاء على الشيب نهائيا كما أن له العديد من الفوائد، والمقادير تكون كما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من مكون القرنفل.

ملعقة زيت اللوز.

ملعقة بن.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة من الحنة.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير للتركيبة:

في البداية لا بد من تحضير بولة زجاجية عميقة نذيب فيها الفازلين ومن ثم تتم الإضافة للقرنفل مع التقليب، وبعد مزجهما معا نقوم بوضع مختلف المقادير مع التقليب الجيد للتأكد م تجانس المكونات، ومن ثم توضع طبقة خفيفة من الخليط على الشعر وتبقى مدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر.