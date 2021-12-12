بنصف كوب من الأرز اعملي أحلى أرز بالحليب في الفرن بطعم رائع لعشاء صحي

يعد الأرز بالحليب من الوجبات الشهية التي يتم تقديمها في فصل الشتاء، وهي من الوجبات المحبوبة لدى الكبار والصغار، حيث أنها مفيدة جداً للأطفال وتعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية كما تعطيهم الكالسيوم المفيد لصحة العظام، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق ولا أروع، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الأرز بالحليب في الفرن بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل الأرز بالحليب

يتكون الأرز بالحليب من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ كوب من الحليب.

علبة من الكريمة السائلة.

نصف كوب من الأرز.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ماء حسب الرغبة.

كوب من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

للتخلص من برد الشتاء سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الأرز بالحليب في الفرن وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الأرز بالماء جيدا مع تصفيته. بعد ذلك نضع الأرز في إناء عميق على النار هادئة ونغمره بالماء مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية. ثم نقوم بإضافة الحليب مع التحريك المستمر، بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا والكريمة والسكر ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نحضر أكواب ونقوم بتوزيع الأرز بها وندخلها الفرن حتى تنضج ويحمر وجهها. نخرج الأكواب من الفرن ونقدمها ساخنة أو نتركها لتهدأ، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق أرز بالحليب لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-