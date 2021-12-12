بمكونات بسيطة اعملي أحلى شوربة جزر شتوية لكي ولعائلتك للتدفئة

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تعد شوربة الجزر الشتوية من الوجبات الخفيفة والتي تعمل على تدفئة الجسم، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مختلف، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، وكثير من الناس يفضلون تناول الشوربة في فصل الشتاء، ايضاً تتعدد أنواع الشوربة فهناك شوربة خضار وشوربة عدس وهي من أكثر أنواع الشوربة المعروفة حول العالم، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجزر والثوم ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شوربة الجزر الشهية في المنزل.مقادير عمل شوربة الجزر
تحتوي شوربة الجزر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٥ حبات من الجزر.
- فصان من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.
- ٦ أكواب من مرقة الخضار.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
تتعدد أنواع الشوربة وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل شوربة الجزر الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- نحضر وعاء عميق ونقوم بتقشيره وبشره مفروم، ثم نحضر صينية ووضعها على النار مع زيت الزيتون والجزر ونقلبهم جيداً.
- نترك الجزر على النار لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى يصبح طريا ويتحمر ويعطي نكهة رائعة ومذاق مختلف.
- بعد ذلك نقوم بوضع المرق في إناء عميق على النار ثم نضيف ملعقة من زيت الزيتون مع الزنجبيل والملح والثوم ونقلبهم جيداً.
- نضيف الجزر المحمر إلى المرقة مع إضافة الفلفل ثم نتركه حتي يغلي، بعد ذلك نغطيه ونتركه على النار لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- بعد ذلك نقوم بوضع المزيج في الخلاط ونخلطه حتى يصبح ناعماً، ثم نعيده إلى الإناء ونتركه ٥ دقائق على نار هادئة.
- ثم نقوم بسكب الخليط في طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم بجانب الخبز المحمص اللذيذ.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق شوربة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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تعد شوربة الجزر الشتوية من الوجبات الخفيفة والتي تعمل على تدفئة الجسم، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مختلف، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، وكثير من الناس يفضلون تناول الشوربة في فصل الشتاء، ايضاً تتعدد أنواع الشوربة فهناك شوربة خضار وشوربة عدس وهي من أكثر أنواع الشوربة المعروفة حول العالم، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجزر والثوم ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شوربة الجزر الشهية في المنزل.مقادير عمل شوربة الجزر
تحتوي شوربة الجزر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٥ حبات من الجزر.
- فصان من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.
- ٦ أكواب من مرقة الخضار.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
تتعدد أنواع الشوربة وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل شوربة الجزر الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- نحضر وعاء عميق ونقوم بتقشيره وبشره مفروم، ثم نحضر صينية ووضعها على النار مع زيت الزيتون والجزر ونقلبهم جيداً.
- نترك الجزر على النار لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى يصبح طريا ويتحمر ويعطي نكهة رائعة ومذاق مختلف.
- بعد ذلك نقوم بوضع المرق في إناء عميق على النار ثم نضيف ملعقة من زيت الزيتون مع الزنجبيل والملح والثوم ونقلبهم جيداً.
- نضيف الجزر المحمر إلى المرقة مع إضافة الفلفل ثم نتركه حتي يغلي، بعد ذلك نغطيه ونتركه على النار لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- بعد ذلك نقوم بوضع المزيج في الخلاط ونخلطه حتى يصبح ناعماً، ثم نعيده إلى الإناء ونتركه ٥ دقائق على نار هادئة.
- ثم نقوم بسكب الخليط في طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم بجانب الخبز المحمص اللذيذ.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق شوربة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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