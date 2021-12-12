بمكونات بسيطة اعملي أحلى شوربة جزر شتوية لكي ولعائلتك للتدفئة

تعد شوربة الجزر الشتوية من الوجبات الخفيفة والتي تعمل على تدفئة الجسم، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مختلف، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، وكثير من الناس يفضلون تناول الشوربة في فصل الشتاء، ايضاً تتعدد أنواع الشوربة فهناك شوربة خضار وشوربة عدس وهي من أكثر أنواع الشوربة المعروفة حول العالم، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجزر والثوم ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شوربة الجزر الشهية في المنزل.

مقادير عمل شوربة الجزر

تحتوي شوربة الجزر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٥ حبات من الجزر.

فصان من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

٦ أكواب من مرقة الخضار.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة الإعداد والتحضير

تتعدد أنواع الشوربة وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل شوربة الجزر الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-