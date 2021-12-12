طريقة عمل دبس الرمان في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة للغاية ومتوفرة

دبس الرمان ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما أنه يدخل في إعداد العديد من الوصفات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دبس الرمان.

مكونات دبس الرمان

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

لتر من ماء أو عصير الرمان الصافي الخالي من الشوائب.

نصف كوب من عصير أو ماء الليمون.

نصف كوب من السكر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل دبس الرمان وطريقة تحضيره كالتالي: