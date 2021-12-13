الكوسا في الخلاط فكرة جديدة أغلي من الذهب لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها والطعم روعة

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الكوسة من الخضروات التي تحتوي على الكثير من الفوائد التي يكون الإنسان في حاجة إلى تناولها ولكن ربما تكون الكوسا ليست من الأطعمة المحبوبة بشكل كبير ولا يحب الناس تناولها رغم أنها تحتوي على فيتامينات كثيرة ولكن ربما يعود هذا السبب إلى الطرق التقليدية التي يتم بها صناعة الكوسة فهي إما تصنع مسلوقة أو مطبوخة أو مشوية لذلك لابد أن تحاول الأم ابتكار بعض الطرق التي يمكن من خلالها أن يحب الجميع تناول كوسة ويستمتعون بطعمها اللذيذ ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة مختلفة يمكن من خلالها صناعة الكوسة والاستمتاع بها وهذه الطريقة تعتمد على صنع الكوسة داخل الخلاط ومن خلال هذا المقال سنتعرف على خطوات عمل الكوسا في الخلاط والمكونات التي سنحتاج إليها لعمل الكوسا.مكونات طريقة إعداد الكوسا داخل الخلاط
من الطرق المبتكرة الحديثة هي صناعة الكوسة داخل الخلاط حتى يكون لها طعم لذيذ مختلف ويحب جميع افراد المنزل تناولها من خلال هذه الفكرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاجها لإعداد الكوسا داخل الخلاط وهذه المكونات هي:
- بصلة كبيرة الحجم.
- نصف كوب من الحليب.
- بيضة.
- ثلاث حبات من الكوسا.
- ثمرة فلفل.
- ملح حسب الرغبة.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- بعض من جبن الموزاريلا
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها لإعداد طريقة الكوسا داخل الخلاط ورغم أنها طريقة سهلة ولذيذة إلا أنها دقيقة ويجب اتباع جميع خطواتها بشكل دقيق وهذه الخطوات هي:
- أولا نقوم بإحضار الخليط وأنا ضعها في كوب من الماء وبعد ذلك نضيف لها والكوسة والفلفل والملح والحليب والتوابل والبصل.
- نستمر في خلطة الكوسة حتى تتحول إلى قوام سميك يشبه العجين.
- بعد ذلك سنلاحظ أنها أصبحت تشبه العجينة ونقوم بيفرد هذه العجينة على شكل بيتزا دائرية، بعد ذلك نقوم بوضعها داخل الفرد.
- ونضع عليها من الأعلى الجبن الموزاريلا والطماطم.
- ذلك نلاحظ أنها أصبحت تشبه عجينة البيتزا ويمكن الاستمتاع بطعمها اللذيذ والمختلفة.
- بعد ذلك نقوم بتقطيعها مثل شرائح البيتزا ونقدمها ونقدم معها بعد الكاتشب والمايونيز.
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الكوسة من الخضروات التي تحتوي على الكثير من الفوائد التي يكون الإنسان في حاجة إلى تناولها ولكن ربما تكون الكوسا ليست من الأطعمة المحبوبة بشكل كبير ولا يحب الناس تناولها رغم أنها تحتوي على فيتامينات كثيرة ولكن ربما يعود هذا السبب إلى الطرق التقليدية التي يتم بها صناعة الكوسة فهي إما تصنع مسلوقة أو مطبوخة أو مشوية لذلك لابد أن تحاول الأم ابتكار بعض الطرق التي يمكن من خلالها أن يحب الجميع تناول كوسة ويستمتعون بطعمها اللذيذ ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة مختلفة يمكن من خلالها صناعة الكوسة والاستمتاع بها وهذه الطريقة تعتمد على صنع الكوسة داخل الخلاط ومن خلال هذا المقال سنتعرف على خطوات عمل الكوسا في الخلاط والمكونات التي سنحتاج إليها لعمل الكوسا.مكونات طريقة إعداد الكوسا داخل الخلاط
من الطرق المبتكرة الحديثة هي صناعة الكوسة داخل الخلاط حتى يكون لها طعم لذيذ مختلف ويحب جميع افراد المنزل تناولها من خلال هذه الفكرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاجها لإعداد الكوسا داخل الخلاط وهذه المكونات هي:
- بصلة كبيرة الحجم.
- نصف كوب من الحليب.
- بيضة.
- ثلاث حبات من الكوسا.
- ثمرة فلفل.
- ملح حسب الرغبة.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- بعض من جبن الموزاريلا
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها لإعداد طريقة الكوسا داخل الخلاط ورغم أنها طريقة سهلة ولذيذة إلا أنها دقيقة ويجب اتباع جميع خطواتها بشكل دقيق وهذه الخطوات هي:
- أولا نقوم بإحضار الخليط وأنا ضعها في كوب من الماء وبعد ذلك نضيف لها والكوسة والفلفل والملح والحليب والتوابل والبصل.
- نستمر في خلطة الكوسة حتى تتحول إلى قوام سميك يشبه العجين.
- بعد ذلك سنلاحظ أنها أصبحت تشبه العجينة ونقوم بيفرد هذه العجينة على شكل بيتزا دائرية، بعد ذلك نقوم بوضعها داخل الفرد.
- ونضع عليها من الأعلى الجبن الموزاريلا والطماطم.
- ذلك نلاحظ أنها أصبحت تشبه عجينة البيتزا ويمكن الاستمتاع بطعمها اللذيذ والمختلفة.
- بعد ذلك نقوم بتقطيعها مثل شرائح البيتزا ونقدمها ونقدم معها بعد الكاتشب والمايونيز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكوسا في الخلاط فكرة جديدة أغلي من الذهب لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها والطعم روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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