الكوسا في الخلاط فكرة جديدة أغلي من الذهب لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها والطعم روعة

الكوسة من الخضروات التي تحتوي على الكثير من الفوائد التي يكون الإنسان في حاجة إلى تناولها ولكن ربما تكون الكوسا ليست من الأطعمة المحبوبة بشكل كبير ولا يحب الناس تناولها رغم أنها تحتوي على فيتامينات كثيرة ولكن ربما يعود هذا السبب إلى الطرق التقليدية التي يتم بها صناعة الكوسة فهي إما تصنع مسلوقة أو مطبوخة أو مشوية لذلك لابد أن تحاول الأم ابتكار بعض الطرق التي يمكن من خلالها أن يحب الجميع تناول كوسة ويستمتعون بطعمها اللذيذ ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة مختلفة يمكن من خلالها صناعة الكوسة والاستمتاع بها وهذه الطريقة تعتمد على صنع الكوسة داخل الخلاط ومن خلال هذا المقال سنتعرف على خطوات عمل الكوسا في الخلاط والمكونات التي سنحتاج إليها لعمل الكوسا.

‏مكونات طريقة إعداد الكوسا داخل الخلاط

‏من الطرق المبتكرة الحديثة ‏هي صناعة الكوسة داخل الخلاط حتى يكون لها طعم لذيذ مختلف ويحب جميع افراد المنزل تناولها من خلال هذه الفكرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاجها لإعداد الكوسا داخل الخلاط وهذه المكونات هي:

بصلة كبيرة الحجم.

نصف كوب من الحليب.

بيضة.

ثلاث حبات من الكوسا.

ثمرة فلفل.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

بعض من جبن الموزاريلا

‏خطوات عمل الكوسا داخل الخلاط

‏فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها لإعداد طريقة الكوسا ‏داخل الخلاط ورغم أنها طريقة سهلة ولذيذة إلا أنها دقيقة ويجب اتباع جميع خطواتها بشكل دقيق وهذه الخطوات هي: