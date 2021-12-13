معجزة القرنفل أذا استخدمته بهذه الطريقة.. ينظف القولون ويقضي على جرثومة المعدة نهائيا ويخلصك من السموم

فوائد القرنفل لجرثومة المعدة فهو يحتوي على العديد، يعتبر القرنفل عشب طبيعي والمعروف بفوائدها الكثيرة سواء للمعدة أو أجزاء الجسم، كما أنها يستخدم في الأطعمة وكمشروب ساخن مع القرفة، كما يضاف إلى الحلويات، فهو معروف بأنه من التوابل العطرية.

يحتوي عشب القرنفل على مركبات تستخدم في علاج تقرحات المعدة وهي المعروفة باسم القرح الهضمية، وهذه القرح تتكون في بطانة المعدة، كما تتكون في الاثنا عشر والمريء، وتتكون هذه القرح نتيجة انخفاض البطانة الواقية للمعدة بسبب تعرضها إما للعدوى أو الإجهاد، أو يكون عامل وراثي.

كما يساعد القرنفل في علاج جرثومة المعدة فهو يعمل على زيادة إنتاج مخاط المعدة، فيعمل هذا المخاط كحاجز فيقوم بمنع تآكل بطانة المعدة، ويقوم القرنفل أيضًا على تسهيل عملية الهضم، فيقوم بطرد الغازات والتخفيف من القيء، كما يعمل كمسكن للآلام المعدة.

يمكن استخدام القرنفل مع الشاي، فيساعد على تدفق الدم في الجسم، كما أنه يستعمل في التخلص من روائح الفم الكريهة.

فوائد القرنفل للجسم

يساعد القرنفل في التخفيف من الشعور بالغثيان.

مسكن للآلام الأسنان.

علاج جرثومة المعدة.

يستخدم في زيادة إنتاج اللعاب عند مضغه وإنتاج السوائل وهي التي يحتاج إليها الجسم لتسهيل عملية الهضم.

علاج الإمساك والإسهال.

يساعد في علاج مشاكل القولون العصبي.

طريقة استخدام القرنفل

يمكن إعداده مع الشاي، من خلال طحن عود أو اثنان ووضعه مع الماء المغلي.

لعلاج الإمساك نضع خمس أعواد من القرنفل في كوب ماء لمدة ليلة ويشرب على الريق.

يضاف إلى الماء المغلي مع الزنجبيل.

مع الحلويات في الشربات غلي كوب ونصف من الماء مع كوبين سكر وثلاث أعواد قرنفل.

ينبغي الحرص في استخدام القرنفل وعدم الإكثار منه تناوله أو استخدامه، فإنه قد يسبب تهيج للثة الأسنان وقد يسبب الحساسية.