طريقة عمل البيتزا الإيطالية الأصلية بمكونات غير مكلفة بكل سهولة

البيتزا هى الأكلة الشعبية المفضلة عند الكبار و الصغار يمكن تناولها في جميع الأوقات وهى تتميز بمذاقها اللذيذ والخفيف وهى الأكلة المفضلة عند الأطفال، تشتهر البيتزا بأوصولها الإيطالية وهى أكثر أكلة مشهورة عالمية تتميز ببساطة مكوناتها وسهلة جدا يمكن للجميع صنعها وهى تتكون من صلصة طماطم والجبن والعجينة. طريقة عمل عجينة البيتزا طريقة عمل عجينة البيتزا مكونات العجين: ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة سكر كبيرة.

نصف كأس حليب.

نصف كأس زيت.

كيس خميرة فورية.

كيلو دقيق أبيض.

القليل من الماء الدافئ. طريقة تحضير العجينة أولا نأخد كأس نضع فيه الخميرة الفورية والسكر والقليل من الماء الدافئ ونترك الخميرة تتفاعل مدة دقيقة. ثم ناخد وعاء ونضع فيه الدقيق الأبيض والملح ونضيف الحليب والزيت ونضع الخميرة، ثم نخلط المكونات معا بعض مع القليل من الدلك للعجين. ثم نأخد وعاء ندهنه بالزيت ونضع فيه العجين ونغطيها بكيس ونتركها نصف ساعة أو حسب حرارة المكان. طريقة عمل صلصة البيتزا طريقة تحضير العجينة مكونات الصلصة: رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

معلقة كبير زعتر.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

أربع معالق كبيرة من معجون الطماطم.

نصف كأس الماء. طريقة تحضير الصلصة نضع في إناء على النار معجون الطماطم ونضيف عليه نصف كأس من الماء ونقوم بتحريك معجون الطماطم. ثم نضيف عليه رشة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة وملعقة الزعتر وزيت الزيتون ونتركه على النار لحين تتكاثف الصلصة وتصبح جاهزة. طريقة عمل حشو البيتزا بالسجق والبسطرمة طريقة تحضير الصلصةطريقة عمل حشو البيتزا بالسجق والبسطرمة مكونات الحشو صلصة

فلفل أخضر وأحمر.

حبتين طماطم.

ربع كيلو بسطرمة.

ربع كيلو سجق.

كأس كبير من الزيتون المقطع الأخضر والأسود .

نص كيلو جبنة متزريلا.

ربع كليو جبنة شيدر. طريقة تحضير البيتزا نقطع الفلفل الألوان والطماطم، ثم نقوم بتسخين الفرن، وندهن بالقليل من الزيت الصينية. ثم نقوم بفرد العجينة ونعملها على شكل دائري ونضعها في صينية الفرن. بعد ذلك نضع القليل من الصلصة عليها ونزينها بالفلفل ألوان والقليل من الطماطم والبسطرمة والسجق وكذلك نضيف الزيتون والجبنة المتزريلا والجبنة شيدر مع رشة زعتر. ثم ندخلها للفرن لمدة من 15 إلى 20 دقيقة ثم نحصل على بيتزا جاهزة لتقديمها مع الكاتشب و المايونيز وبألف هنا. طريقة عمل المايونيز طريقة تحضير البيتزاطريقة عمل المايونيز كثير من الأشخاص يفضلون تناول المايونيز على البيتزا، لذلك سنقدم لكم بالتفصيل طريقة عمل المايونيز في البيت. المكونات كوب كبير من الزيت.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

كوب كبير من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الثوم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير المايونيز اخلطي الماء مع النشا بشكل جيد في إناء، حتى يذوب النشا، ثم ضعي الإناء على النار واتركيه حتى يغلي ويصبح خليط متماسك. ثم اتركي الخليط جانبا حتى يبرد تماما، ثم ضعي خليط النشا في الخلاط الكهربائي. بعد ذلك ضيفي الثوم وعصير الليمون والزيت إلى خليط النشا، ثم اخلطي المكونات جيدا، وحتى يصبح خليط كثيف. طريقة تحضير المايونيز الوسوم

البيتزا هى الأكلة الشعبية المفضلة عند الكبار و الصغار يمكن تناولها في جميع الأوقات وهى تتميز بمذاقها اللذيذ والخفيف وهى الأكلة المفضلة عند الأطفال، تشتهر البيتزا بأوصولها الإيطالية وهى أكثر أكلة مشهورة عالمية تتميز ببساطة مكوناتها وسهلة جدا يمكن للجميع صنعها وهى تتكون من صلصة طماطم والجبن والعجينة. طريقة عمل عجينة البيتزا طريقة عمل عجينة البيتزا مكونات العجين: ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة سكر كبيرة.

نصف كأس حليب.

نصف كأس زيت.

كيس خميرة فورية.

كيلو دقيق أبيض.

القليل من الماء الدافئ. طريقة تحضير العجينة أولا نأخد كأس نضع فيه الخميرة الفورية والسكر والقليل من الماء الدافئ ونترك الخميرة تتفاعل مدة دقيقة. ثم ناخد وعاء ونضع فيه الدقيق الأبيض والملح ونضيف الحليب والزيت ونضع الخميرة، ثم نخلط المكونات معا بعض مع القليل من الدلك للعجين. ثم نأخد وعاء ندهنه بالزيت ونضع فيه العجين ونغطيها بكيس ونتركها نصف ساعة أو حسب حرارة المكان. طريقة عمل صلصة البيتزا طريقة تحضير العجينة مكونات الصلصة: رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

معلقة كبير زعتر.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

أربع معالق كبيرة من معجون الطماطم.

نصف كأس الماء. طريقة تحضير الصلصة نضع في إناء على النار معجون الطماطم ونضيف عليه نصف كأس من الماء ونقوم بتحريك معجون الطماطم. ثم نضيف عليه رشة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة وملعقة الزعتر وزيت الزيتون ونتركه على النار لحين تتكاثف الصلصة وتصبح جاهزة. طريقة عمل حشو البيتزا بالسجق والبسطرمة طريقة تحضير الصلصةطريقة عمل حشو البيتزا بالسجق والبسطرمة مكونات الحشو صلصة

فلفل أخضر وأحمر.

حبتين طماطم.

ربع كيلو بسطرمة.

ربع كيلو سجق.

كأس كبير من الزيتون المقطع الأخضر والأسود .

نص كيلو جبنة متزريلا.

ربع كليو جبنة شيدر. طريقة تحضير البيتزا نقطع الفلفل الألوان والطماطم، ثم نقوم بتسخين الفرن، وندهن بالقليل من الزيت الصينية. ثم نقوم بفرد العجينة ونعملها على شكل دائري ونضعها في صينية الفرن. بعد ذلك نضع القليل من الصلصة عليها ونزينها بالفلفل ألوان والقليل من الطماطم والبسطرمة والسجق وكذلك نضيف الزيتون والجبنة المتزريلا والجبنة شيدر مع رشة زعتر. ثم ندخلها للفرن لمدة من 15 إلى 20 دقيقة ثم نحصل على بيتزا جاهزة لتقديمها مع الكاتشب و المايونيز وبألف هنا. طريقة عمل المايونيز طريقة تحضير البيتزاطريقة عمل المايونيز كثير من الأشخاص يفضلون تناول المايونيز على البيتزا، لذلك سنقدم لكم بالتفصيل طريقة عمل المايونيز في البيت. المكونات كوب كبير من الزيت.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

كوب كبير من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الثوم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير المايونيز اخلطي الماء مع النشا بشكل جيد في إناء، حتى يذوب النشا، ثم ضعي الإناء على النار واتركيه حتى يغلي ويصبح خليط متماسك. ثم اتركي الخليط جانبا حتى يبرد تماما، ثم ضعي خليط النشا في الخلاط الكهربائي. بعد ذلك ضيفي الثوم وعصير الليمون والزيت إلى خليط النشا، ثم اخلطي المكونات جيدا، وحتى يصبح خليط كثيف. طريقة تحضير المايونيز

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