فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق تناوله لمدة 7 أيام وسوف تحدث المعجزة الكبري

يعد مشروب زيت الزيتون والليمون من المشروبات الطبيعية الرائعة والمفيدة، حيث إن الليمون من الفواكه الصفراء التي تتضمن على العديد من الفيتامينات كفيتامين سي المقوي للمناعة، كما أن زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي ينصح الأطباء بتناولها بدلًا من الزيوت الأخرى لمرضى السكر والقلب وللأشخاص الذين يتبعون الحمم الغذائية، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم فوائد مشروب زيت الزيتون والليمون على الريق وكيفية عمله.

فوائد مشروب زيت الزيتون والليمون على الريق

يتضمن مشروب زيت الزيتون والليمون على العديد من الفوائد والمنافع لصحة الإنسان وخاصًة إذا تم تناوله على كل يوم صباحًا على الريق، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم أهم فوائد هذا المشروب والتي تتمثل في الآتي:

الجهاز المناعي: يعمل مشروب زيت الزيتون والليمون على تقوية الجهاز المناعي وتعزيزه لما يحتوي عليه من فيتامينات، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد.

الجهاز الهضمي: يقوم هذا المشروب بتحسين عملية الجهاز الهضمي، حيث إنه يسهل عملية امتصاص الغذاء ويمنع الإمساك ويقلل من اضطرابات المعدة.

القلب: يقلل شرب الليمون وزيت الزيتون على الريق من الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يعالج الأشخاص الذين يعنون من ضغط الدم المرتفع ويخفض من نسبة الكوليسترول في الدم.

فقدان الوزن: يساعد شرب هذا المشروب على الريق في فقدان الوزن، وذلك لأن الليمون يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تجعل المعدة تمتلئ سريعًا دون الحاجة إلى تناول مزيد من الطعام.

طريقة عمل مشروب زيت الزيتون والليمون

يمكن إعداد مشروب زيت الزيتون والليمون للاستفادة من فوائده من خلال المكنونات والخطوات الآتية.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل الأبيض للتحلية.

كوب كبير من عصير الليمون.

أوراق النعناع الطازجة.

أعواد القرفة.

نقوم بوضع زيت الزيتون على نار هادئة مع قشر الليمون والقرفة، مع الحرص على عدم جعل الزيت يغلي مطلقًا.

نقوم بإزالة الزيت من على النار وتركه يبرد، ونصفيه من قشر الليمون وأعواد القرفة.

نسكب الزيت على عصير الليمون ونضيف العسل الأبيض للتحلية.

طريقة التحضير: