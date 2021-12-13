الملعقة السحرية ضعيها على الكيك هيفضل أبيض وهش وعمره ما يهبط منك وداعاً لفشل الكيك

يعد الكيك من أكثر الحلويات التي يتم تقديمها مع وجبة الفطار أو مع كوب من الشاي، ذلك بالإضافة إلى إنها من الحلويات الغير مضرة بالصحة خصوصا للأطفال لأن إعدادها يتم من خلال مكونات مغذية كالبيض واللبن والزبادي وهما عناصر ضرورية لجسم الإنسان، ويعد الزبادي أحد أهم تلك المكونات لأنه يجعل الكيك هشة ومن خلال هذا المقال سنشرح لكم طريقة عمل كيكة الزبادي وإضافة ملعقة واحدة تجعلها بيضاء وهشة.

خطوات طريقة عمل كيك الزبادي

يمكن إعداد كيكة هشة وبيضاء من خلال إضافة الزبادي إلى بعض المكونات وتنفيذ خطوات سهلة وبسيطة، ومن خلال هذه الفقرة سنوضح لكم تلك المكونات والخطوات.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي الطازج.

عدد 3 بيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزبدة، نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر الأبيض.

في البداية نضع البيض ونخفقه جيدًا في الخلاط الكهربائي، ومن ثم نقوم بوضع السكر الأبيض مع الفانيليا في الخلاط ونخلطهم.

نضع كلًا من الدقيق الأبيض والبيكنج بودر والملح في وعاء ونقلبهم معًا.

نقوم بسكب الخليط على الدقيق ونقلب حتى يمتزجوا ويصبح القوام متماسك.

نضع المزيج في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة ورشة دقيق، ومن ثم نضعها في الفرن لمدة لا تقل عن حوالي 30 دقيقة.

يوجد بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال إعداد الكيك بجانب ملعقة الزبادي ليصبح الكيك هش وأبيض مثل عدم فتح الفرن على الكيك نهائيًا إلا بعد مرور 20 دقيقة على الأقل.

ذلك بالإضافة إلى أنه يفضل إضافة ملعقة واحدة كبيرة من الخل بجانب ملعقة الزبادي حتي يصبح الكيك إسفنجي وغير مكتوم، كما يجب ألا يتم خبز الكيك على درجة حرارة مرتفعة أو متوسطة بل يجب أن تكون منخفضة.

يفضل أيضًا أن يتم نخل الدقيق وإضافة الخليط إليه تدريجيًا مع التقليب المستمر في اتجاه واحد فقط، مع الحرص على إضافة المقادير بنفس الكوب.

خطوات التحضيرنصائح جعل الكيك أبيض وهش