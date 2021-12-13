أصنعي بدون تكلفة أحمر شفايف طبيعي منزلي باللون اللي يعجبك وتمتعي بروج ثابت وجذاب

يعتبر قلم أحمر الشفاه هو من الأساسيات التي لا غني عنها من ضمن مستحضرات التجميل التي تستخدمها كل فتاة فلا تخلو أي شنطة مكياج عند أي فتاة إلا بها العديد من أحمر الشفاه، فينتشر بيع أحمر الشفاه في جميع المحلات التجارية ويكون لها العديد من الأنواع والماركات والالوان فيدخل في إعدادها العديد من المكونات. طريقة عمل أحمر شفايف طريقة عمل أحمر شفايف المقادير استخدام كمية مناسبة من أقلام الشمع الوردي والأبيض.

عود واحد بلاستيكي من أعواد الأسنان.

ملعقة كبيرة من الفازلين الخام.

إحضار شمعة واحدة.

عبوة صغيرة. طريقة التحضير نضع ملعقة كبيرة من الفازلين الخام في بولة صغيرة ونقوم بتقطيع كمية مناسبة من أقلام الشمع الزبدة والبيضاء ثم نقوم بتقطيع الشمع الملون ثم نقلب كل المكونات مع بعض باستخدام عود من أعواد الأسنان حتى يندمج المكونات وتصبح ناعمة.

نستخدم عبوة صغيرة ونضع بها المكونات ونضيف عليهم الشمع الملون عليهم بعض تقطيعه. طريقة عمل أحمر الشفاه النباتي طريقة عمل أحمر الشفاه النباتي المقادير ملعقة صغيرة من الصبغة الطبيعية.

ملعقة صغيرة من زيت بذور الكاميليا.

ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق صغيرة من زبدة الشيا المكررة.

ملعقة صغيرة من شمع الكانديلا.

ملعقة صغيرة من شمع الأرز.

ملعقة صغيرة من شمع الخرنوبا.

عبوة أحمر شفاه فارغة.

قالب من السيليكون. طريقة التحضير نقوم بوضع ملعقة صغيرة شمع الخرنوبا ثم نضيف عليه شمع الكانديلا في اناء صغير ونضيف عليهم ملعقة صغيرة من شمع الأرقام نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا ونقلبهم جيدا ونضع عليهم ملعقة صغيرة من زيت الخروع وملعقة صغيرة من زيت بذور الكاميليا و ندمجهم مع بعض ونضعهم علي النار حتي يتم تذويب المكونات.

نضيف الصبغة الطبيعية اي لون افضل قضية كمية مناسبة منها على جميع المكونات ونخلطهم مع بعض حتي يتم امتزاجها.

نضع خليط من احمر الشاقة في قالب السيليكون ونضع الخليط في الثلاجة لمدة عشرة دقائق حتى يتم تمسكها.

بعد ما يتم تماسك احمر الشاقة نضعها في عبوة صغيرة نضع فيها احمر الشفاه حتى نقوم باستخدامه بشكل دائم ويمكن أن ننفذ ذلك باستخدام أي ألوان طبيعية مختلفة. الوسوم

يعتبر قلم أحمر الشفاه هو من الأساسيات التي لا غني عنها من ضمن مستحضرات التجميل التي تستخدمها كل فتاة فلا تخلو أي شنطة مكياج عند أي فتاة إلا بها العديد من أحمر الشفاه، فينتشر بيع أحمر الشفاه في جميع المحلات التجارية ويكون لها العديد من الأنواع والماركات والالوان فيدخل في إعدادها العديد من المكونات. طريقة عمل أحمر شفايف طريقة عمل أحمر شفايف المقادير استخدام كمية مناسبة من أقلام الشمع الوردي والأبيض.

عود واحد بلاستيكي من أعواد الأسنان.

ملعقة كبيرة من الفازلين الخام.

إحضار شمعة واحدة.

عبوة صغيرة. طريقة التحضير نضع ملعقة كبيرة من الفازلين الخام في بولة صغيرة ونقوم بتقطيع كمية مناسبة من أقلام الشمع الزبدة والبيضاء ثم نقوم بتقطيع الشمع الملون ثم نقلب كل المكونات مع بعض باستخدام عود من أعواد الأسنان حتى يندمج المكونات وتصبح ناعمة.

نستخدم عبوة صغيرة ونضع بها المكونات ونضيف عليهم الشمع الملون عليهم بعض تقطيعه. طريقة عمل أحمر الشفاه النباتي طريقة عمل أحمر الشفاه النباتي المقادير ملعقة صغيرة من الصبغة الطبيعية.

ملعقة صغيرة من زيت بذور الكاميليا.

ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق صغيرة من زبدة الشيا المكررة.

ملعقة صغيرة من شمع الكانديلا.

ملعقة صغيرة من شمع الأرز.

ملعقة صغيرة من شمع الخرنوبا.

عبوة أحمر شفاه فارغة.

قالب من السيليكون. طريقة التحضير نقوم بوضع ملعقة صغيرة شمع الخرنوبا ثم نضيف عليه شمع الكانديلا في اناء صغير ونضيف عليهم ملعقة صغيرة من شمع الأرقام نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا ونقلبهم جيدا ونضع عليهم ملعقة صغيرة من زيت الخروع وملعقة صغيرة من زيت بذور الكاميليا و ندمجهم مع بعض ونضعهم علي النار حتي يتم تذويب المكونات.

نضيف الصبغة الطبيعية اي لون افضل قضية كمية مناسبة منها على جميع المكونات ونخلطهم مع بعض حتي يتم امتزاجها.

نضع خليط من احمر الشاقة في قالب السيليكون ونضع الخليط في الثلاجة لمدة عشرة دقائق حتى يتم تمسكها.

بعد ما يتم تماسك احمر الشاقة نضعها في عبوة صغيرة نضع فيها احمر الشفاه حتى نقوم باستخدامه بشكل دائم ويمكن أن ننفذ ذلك باستخدام أي ألوان طبيعية مختلفة.

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