سر التتبيلة الخطيرة.. طريقة عمل البرجر البيتي وأسرار نجاحه بطعم احلي من ماكدونالدز

البرجر، من الممكن أن نقوم بالتحضير لتلك الوصفة السريعة من اللحم المفروم من خلال التحضير لبعض المقادير، وتلك المقادير من الممكن أن نحضرها لعمل وجبة من البرجر مثل التي نقوم بشرائها من أشهر المطاعم بل وتكون أفضل منها حيث أن إعدادها بالمنزل يكون من خلال مكونات بسيطة وصحية أكثر ومن دون استعمال المزيد من الدهون، وتعتبر تلك الوصفة مميزة يحبها الأطفال ويعشقها الكبار لأنها تعتمد على الإدخال لبعض المنكهات مع اللحم المفروم تعد وصفة مغذية ولكن إذا تم إعدادها بالطريقة المناسبة.

مكونات عمل البرجر في البيت

من أهم المكونات والتي لا بد من تحضيرها لكي يتم عمل البرجر في المنزل المكونات الآتية والتي تعتبر الأساس في عمل تلك الوصفة من اللحم القري المتسم بالطعم المميز، ومن خلال الآتي توضيح لمقادير برجر لحم بقري مميز دسم أقل من ثمانين بالمائة، مع توفر الآتي:

كيلو من مكون لحم بقري مفرم.

بهارات برجر.

رشة جوزة الطيب.

القليل من الشطة.

ملعقتان مكون صوص بارب كيو.

القليل من فول الصويا.

ملح وفلفل أسود.

بصل مبشور.

خليط البرجر من الممكن أن تكون من خلال المزج ما بين مختلف المكونات عن طريق وضع اللحم المفروم مع البصل والتوابل في وعاء ملائم.

مع التقليب المستمر لتلك المقادير، ومن خلال المزج والخلط الجيد يتم الخلط حتى يحدث تجانس ما بين كل المكونات.

وحال الحصول على خليط متجانس من اللحم مع بقية المكونات يتم وضع الخليط بالثلاجة وتشميعه قبل أن يتم تشكيله.

البرجر يتم التشكيل له في صورة شرائح مستديرة، وبعد أن يتم وضع الخليط في الثلاجة نقوم باستخراجه.

وبعد ذلك يتم التشكيل لدوائر، وهكذا نكون قد انتهينا من تشكيل البرجر، ونضعه فوق بعضه ونضعه بالفريزر مدة حوالي نصف ساعة وهذا حتى تسهل تسويته على الجريل.

وبالإمكان أن يتم تسوية البرجر فوق طاسة تكون ساخنة، والتسوية تكون من الناحيتين، حيث يكون كل جنب مستغرق لزمن تسوية حوالي دقيقتين.

ومن ثم يصبح البرجر جاهز للاستعمال بشكل مباشر والتناول مع سلطة خضراء.

طريقة تحضير البرجر في البيتتشكيل اللحم المفروم لعمل البرجر

قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال، طريقة عمل البرجر في البيت وسر التتبيلة الخطيرة التي تجعلك تعشقينها انت وأطفالك، وهذه الطريقة تعتبر مثل طريقة المطاعم الشهير كما أن هذا البرجر البيتي أمن علي صحة أطفالك لانه تم عمله بواسطة يديكي نتمني أن تكون هذه الوصفة نالت علي اعجابكم وبالهنا والشفا.