افضل طريقة لعمل مكرونة بشاميل باللحمة وسر خلطة البشاميل

تعد المكرونة بالبشاميل من الاكلات اللذيذة والمحببة لدى الكثير.تعتبر المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة من الأكلات الشائعة والمنتشرة في البلاد العربية. وتتميز المكرونة بالبشاميل بانها تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية. بالإضافة الى القيمة الغذائية العالية والهامه. وتنتشر بكثرة في العزائم .وهي وجبه لذيذة وسهل تحضيرها ومن الاكلات المفضلة الى افراد العائلة. وسوف نقدم في الخطوات التأليه افضل واسهل طريقه لعمل المكرونة بالبشاميل بالخطوات. طريقة عمل المكرونة البشاميل بطريقة سهلة وبسيطة طريقة عمل المكرونة البشاميل بطريقة سهلة وبسيطة تحتاج المكرونة بالبشاميل باللحمة الى عدة مكونات لازمة لتحضيرها فى المنزل المكونات والمقادير اللازمة لعمل مكرونة بشاميل باللحمة نحتاج نصف كيلو من المكرونة من الاصابع او الاقلام.

كذلك نصف كيلو من اللحم المفروم.

مكعبان مرقة الدجاج.

ثم ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

جبن موزاريلا مبشور او الجبن الشيدر حسب الرغة.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة من الملح.

حبة بصل مبشور.

ملعقة كبيرة من البهارات السبع المشكلة.

نصف كوب من دقيق الطحين.

كما نحتاج اربع معالق من الزيت النباتي.

ايضا ثلاث فصوص ثوم مفروم.

حبة كبيرة من الطماطم مفرومة.

ثلاث معالق معجون طماطم.

ملعقة فلفل اسود.

ملعقتان من السمن. المكونات والمقادير اللازمة لعمل مكرونة بشاميل باللحمة طريقة اعداد وعمل البشاميل اللازم غلى اللبن في وعاء مع بعض الشربه او مرق الدجاج ويترك جانبا.

يتم وضع السمن والزبدة في وعاء على النار ويضاف اليه الدقيق ويقلب جيدا دقيقتين.

بعد ذلك اضافة اللبن مع مرق الدجاج الى السمن والدقيق مع التقليب بالمضرب الكهربائى حتى لا يتكتل الدقيق.

أضافة نصف كمية الجبن المبشور يتم تحريك وتقليب المكونات جيدا .

تهدئة النار بعض الوقت ثم ترفع من على النار للاستعمال مع المكرونة وخلطة اللحمة. طريقة التحضير اللازمة لعمل المكونة البشاميل وضع وعاء على النار بة بعض الزيت تسخين الزيت ثم أضافة البصل والثوم وتقليبهم حتى يتحول اللون إلى اللون الذهبي.

إضافة اللحم المفروم والفلفل الأسود والبهارات والملح الى البصل والثوم والتقليب بعض الوقت

ثم الطماطم و معجون الطماطم وتقليب المكونات جيدا لمدة ربع ساعة الى عشرين دقيقة حتى ينضج اللحم.

بعد نضج اللحمة ترفع من على النار وتترك جانبا.

سلق المكرونة في وعاء به ماء مناسب مع بعض الملح وقليل من الزيت حتى لا تتعجن المكرونة. طريقة اعداد وعمل البشاميل اللازمطريقة التحضير اللازمة لعمل المكونة البشاميل طريقة تسوية المكرونة البشاميل فى الفرن تسخين الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجه مئوية.

وضع نصف كمية من البشاميل على المكرونة وخلطها.

ثم وضع نصف كمية من المكرونة بالبشاميل في قاع الصينية بعد دهنها بقليل من الزيت او الزبدة او السمن حسب الرغبة.

أضافة اللحمة المفرومة على طبقة المكرونة الاولى ثم اضافة كميه المكرونة بالبشاميل الباقية على طبقة اللحم.

وضع نصف الجبن المبشور الباقى علي وجهة صينية الفرن ثم وضع الصينية في الفرن حتى يتحول اللون الى اللون الذهبي .

اخراج صينية المكرونة بالبشاميل من الفرن وتقديمها الى افراد اسرة او الضيوف وبالهناء. طريقة تسوية المكرونة البشاميل فى الفرن الوسوم

تعد المكرونة بالبشاميل من الاكلات اللذيذة والمحببة لدى الكثير.تعتبر المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة من الأكلات الشائعة والمنتشرة في البلاد العربية. وتتميز المكرونة بالبشاميل بانها تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية. بالإضافة الى القيمة الغذائية العالية والهامه. وتنتشر بكثرة في العزائم .وهي وجبه لذيذة وسهل تحضيرها ومن الاكلات المفضلة الى افراد العائلة. وسوف نقدم في الخطوات التأليه افضل واسهل طريقه لعمل المكرونة بالبشاميل بالخطوات. طريقة عمل المكرونة البشاميل بطريقة سهلة وبسيطة طريقة عمل المكرونة البشاميل بطريقة سهلة وبسيطة تحتاج المكرونة بالبشاميل باللحمة الى عدة مكونات لازمة لتحضيرها فى المنزل المكونات والمقادير اللازمة لعمل مكرونة بشاميل باللحمة نحتاج نصف كيلو من المكرونة من الاصابع او الاقلام.

كذلك نصف كيلو من اللحم المفروم.

مكعبان مرقة الدجاج.

ثم ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

جبن موزاريلا مبشور او الجبن الشيدر حسب الرغة.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة من الملح.

حبة بصل مبشور.

ملعقة كبيرة من البهارات السبع المشكلة.

نصف كوب من دقيق الطحين.

كما نحتاج اربع معالق من الزيت النباتي.

ايضا ثلاث فصوص ثوم مفروم.

حبة كبيرة من الطماطم مفرومة.

ثلاث معالق معجون طماطم.

ملعقة فلفل اسود.

ملعقتان من السمن. المكونات والمقادير اللازمة لعمل مكرونة بشاميل باللحمة طريقة اعداد وعمل البشاميل اللازم غلى اللبن في وعاء مع بعض الشربه او مرق الدجاج ويترك جانبا.

يتم وضع السمن والزبدة في وعاء على النار ويضاف اليه الدقيق ويقلب جيدا دقيقتين.

بعد ذلك اضافة اللبن مع مرق الدجاج الى السمن والدقيق مع التقليب بالمضرب الكهربائى حتى لا يتكتل الدقيق.

أضافة نصف كمية الجبن المبشور يتم تحريك وتقليب المكونات جيدا .

تهدئة النار بعض الوقت ثم ترفع من على النار للاستعمال مع المكرونة وخلطة اللحمة. طريقة التحضير اللازمة لعمل المكونة البشاميل وضع وعاء على النار بة بعض الزيت تسخين الزيت ثم أضافة البصل والثوم وتقليبهم حتى يتحول اللون إلى اللون الذهبي.

إضافة اللحم المفروم والفلفل الأسود والبهارات والملح الى البصل والثوم والتقليب بعض الوقت

ثم الطماطم و معجون الطماطم وتقليب المكونات جيدا لمدة ربع ساعة الى عشرين دقيقة حتى ينضج اللحم.

بعد نضج اللحمة ترفع من على النار وتترك جانبا.

سلق المكرونة في وعاء به ماء مناسب مع بعض الملح وقليل من الزيت حتى لا تتعجن المكرونة. طريقة اعداد وعمل البشاميل اللازمطريقة التحضير اللازمة لعمل المكونة البشاميل طريقة تسوية المكرونة البشاميل فى الفرن تسخين الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجه مئوية.

وضع نصف كمية من البشاميل على المكرونة وخلطها.

ثم وضع نصف كمية من المكرونة بالبشاميل في قاع الصينية بعد دهنها بقليل من الزيت او الزبدة او السمن حسب الرغبة.

أضافة اللحمة المفرومة على طبقة المكرونة الاولى ثم اضافة كميه المكرونة بالبشاميل الباقية على طبقة اللحم.

وضع نصف الجبن المبشور الباقى علي وجهة صينية الفرن ثم وضع الصينية في الفرن حتى يتحول اللون الى اللون الذهبي .

اخراج صينية المكرونة بالبشاميل من الفرن وتقديمها الى افراد اسرة او الضيوف وبالهناء. طريقة تسوية المكرونة البشاميل فى الفرن

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