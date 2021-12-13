أسرار قرمشة لقمة القاضي أعملي الزلابية الهشة المقرمشة بمقادير مظبوطة ومدورة بطعم لذيذ

لقمة القاضي من أكثر الحلويات الشرقية المعروفة جدًا في العديد من البلاد، وهي من اسهل الحلويات من حيث التحضير وايضًا المكونات، فلها طعم لذيذ جدًا يحبها كل الاطفال، وايضًا لكل أفراد الاسرة، ولذلك جئنا لكم اليوم بهذا المقال، بطريقة عمل لقمة القاضي بكل سهولة في المنزل بخطوات مبسطة، وذلك من خلال متابعتنا الآن.

طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل بكل سهولة

لقمة القاضي أو كما تسمى الزلابية يمكنك تجهيزها لأكثر من طريقة فيمكن تزينها بالشربات أو السكر المميز، أو الصوصات المختلفة والان سوف نتعرف على اجمل طريقة يمكن من خلالها تحضير اشهى لقمة قاضي وهي كالآتي:

المكونات

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبار من النشا.

نصف كوب من الماء.

رشة من الملح بسيطة.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

احضري المضرب الكهربائي كي تم تحضير العجين به بشكل أفضل.

الآن قومي بإحضار وعاء مناسب الحجم.

أضيفي بداخل الوعاء الدقيق مخلوط بالخميرة والسكر، والملح، والنشا وايضًا الزيت.

اخلطي بشكل يدوي المكونات مع بعض في البداية جيدًا.

ثم قومي بعد ذلك بإستخدام المضرب الكهربائي وذلك أثناء إضافة كوب المياة وإذا احتاجت العجينة كمية من المياة يمكن إضافتها وذلك للحصول على عجين سائل ثقيل القوام.

بعد الانتهاء من التحضير بشكل كامل.

يمكنك الان تغطية الوعاء بشكل أفضل، ثم قومي بتركها لمدة ساعتين حتى تختمر تمامًا وذلك حتى تصبح هشة بشكل أفضل.

احضري الان قلاية غويطة الشكل.

أضيفي بداخلها الزيت، ثم اتركيه حتى يسخن قليلًا.

قومي بإحضار ملعقة مناسبة الحجم.

قومي بمسح الملعقة بالزيت وإضافة من خلالها كرات لقمة القاضي إلى الزيت.

اتركي لقمة القاضي في الزيت حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي، وقلبيها حتى تصبح هكذا من كل الجوانب.

قومي بتصفيتها من الزيت تمامًا الان.

طريقة تحضير لقمة القاضي

مكونات الشربات:

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

ملعقتين من الليمون.

قومي بوضعه في الشربات ثم تصفيته مرة أخرى ثم تقديم لقمة القاضي الان.

طريقة تحضير الشربات:

الآن أحضري وعاء مناسب الحجم.

قومي بإضافة السكر مع الماء وقومي بتقليبه جيدًا حتى يذوب المكونات جيدًا.

اتركيه حتى يغلي قليلًا.

الآن أضيفي عصير الليمون مع الفانليا.

اتركيه يغلي مرة أخرى لمدة ثلاث دقائق وهكذا أصبح جاهز الشربات.

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