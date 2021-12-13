سر نجاح طريقة عمل المهلبية السورية بالمكسرات وجوز الهند والكريمة

تعتبر حلوى المهلبية السورية بالجوز والمكسرات من افضل الحلويات الشتوية حيث تمد الجسم بالطاقة والعناصر والفيتامينات والبروتينات اللازمة.وهى من الحلويات السهلة والبسيطة وسهل تجهيزها. وتعتبر سوريا وبلاد الشام من افضل البلاد التى تتفنن فى صناعة الحلوى وفى طرق تحضيرها المميزة. وحيث ان المهلبية من الحلويات السورية المميزة والشهيرة اردنا ان نبين افضل طرق عمل المهلبية السورية فى المنزل. حتى تتمكن ربات البيوت من تحضيرها واعدادها والاستفادة منها وتقديمها الى الاسرة. طريقة عمل المهلبية السورية المميزة بالمكسرات وجوز الهند طريقة عمل المهلبية السورية المميزة بالمكسرات وجوز الهند يلزم بعض المكونات التى تستعمل فى عمل المهلبية سوف نوضحها مع المقادير اللازمة منها المكونات والمقادير اللازمة نحتاج كيلو من اللبن الحليب أي اللبن السائل.

ايضا خمس معالق كبيرة من النشا النقى.

كذلك كوبان من كريمة الخفق او الكريم ويب.

ثم ربع كوب من اللوز الحلبى المطحون.

مع ثلاث معالق من الدقيق النقى.

اربع حبات من الهيل او الحبهان.

ثلاث قطع من المستكة.

ثم ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوبان من الماء الدافئ

ايضا كوب من السكر حسب الرغبة.

كما نحتاج كمية من الجوز والمكسرات المجروشة للتزيين. المكونات والمقادير اللازمة طريقة التحضير اللازمة لعمل المهلبية احضار وعاء ووضعه على نار متوسطة ونضع بة الحليب ثم السكر يقلب الخليط جيدا.

اضافة كوبان الماء مع الفانيليا الى الخليط.

كذلك اضافة اللوز المطحون والمستكة والحبهان الى خليط الحليب مع السكر على النار مع التقليب جيدا .

اذابة الدقيق فى كوب من الحليب ثم اضافة الدقيق المذاب الى الخليط مع استمرار التقليب.

بعد ذلك اضافة النشاء المذاب فى ماء بار الى الخليط مع استمرار التقليب جيدا.

الاستمرار فى التقليب حتى يتحول الخليط الى قوام ثقيل ثم يرفع من على النار ويترك جانبا حتى يبرد ماما.

ثم بعد ان يبرد الخليط جيدا نقوم بوضع الكريمة علية ومزجهما معا جيدا.

وضع الخليط فى اطباق التقديم او فى كاسات الحلوى حسب الرغبة.

فى النهاية نقوم برش المكسرات مع الجوز على الاطباق او توذيعها على الاطباق حسب الرغبة.

يمكن ان نقوم بتزيين الاطباق بالمكسرات واللوز والجوز بالاشكال التى نرغب فيها عن التقديم. طريقة التحضير اللازمة لعمل المهلبية ملحوظه هامة يجب مراعاة عملية التقليب فى حالة وضع المكونات مع الحليب والنشا على النار.

تعتبر خطوة التقليب اثناء وضع المكونات على النار هامة حتى لايتكتل الخليط والمكونات.

او ان يحترق الحليب مع المكونات.

المستكة حسب الرغبة او الاستغناء عنها.

يمكن وضع نصف الكريم شانتية مع المهلبية وخلطهم معا وترك النصف الاخر للتزيين مع المكسرات. الوسوم

تعتبر حلوى المهلبية السورية بالجوز والمكسرات من افضل الحلويات الشتوية حيث تمد الجسم بالطاقة والعناصر والفيتامينات والبروتينات اللازمة.وهى من الحلويات السهلة والبسيطة وسهل تجهيزها. وتعتبر سوريا وبلاد الشام من افضل البلاد التى تتفنن فى صناعة الحلوى وفى طرق تحضيرها المميزة. وحيث ان المهلبية من الحلويات السورية المميزة والشهيرة اردنا ان نبين افضل طرق عمل المهلبية السورية فى المنزل. حتى تتمكن ربات البيوت من تحضيرها واعدادها والاستفادة منها وتقديمها الى الاسرة. طريقة عمل المهلبية السورية المميزة بالمكسرات وجوز الهند طريقة عمل المهلبية السورية المميزة بالمكسرات وجوز الهند يلزم بعض المكونات التى تستعمل فى عمل المهلبية سوف نوضحها مع المقادير اللازمة منها المكونات والمقادير اللازمة نحتاج كيلو من اللبن الحليب أي اللبن السائل.

ايضا خمس معالق كبيرة من النشا النقى.

كذلك كوبان من كريمة الخفق او الكريم ويب.

ثم ربع كوب من اللوز الحلبى المطحون.

مع ثلاث معالق من الدقيق النقى.

اربع حبات من الهيل او الحبهان.

ثلاث قطع من المستكة.

ثم ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوبان من الماء الدافئ

ايضا كوب من السكر حسب الرغبة.

كما نحتاج كمية من الجوز والمكسرات المجروشة للتزيين. المكونات والمقادير اللازمة طريقة التحضير اللازمة لعمل المهلبية احضار وعاء ووضعه على نار متوسطة ونضع بة الحليب ثم السكر يقلب الخليط جيدا.

اضافة كوبان الماء مع الفانيليا الى الخليط.

كذلك اضافة اللوز المطحون والمستكة والحبهان الى خليط الحليب مع السكر على النار مع التقليب جيدا .

اذابة الدقيق فى كوب من الحليب ثم اضافة الدقيق المذاب الى الخليط مع استمرار التقليب.

بعد ذلك اضافة النشاء المذاب فى ماء بار الى الخليط مع استمرار التقليب جيدا.

الاستمرار فى التقليب حتى يتحول الخليط الى قوام ثقيل ثم يرفع من على النار ويترك جانبا حتى يبرد ماما.

ثم بعد ان يبرد الخليط جيدا نقوم بوضع الكريمة علية ومزجهما معا جيدا.

وضع الخليط فى اطباق التقديم او فى كاسات الحلوى حسب الرغبة.

فى النهاية نقوم برش المكسرات مع الجوز على الاطباق او توذيعها على الاطباق حسب الرغبة.

يمكن ان نقوم بتزيين الاطباق بالمكسرات واللوز والجوز بالاشكال التى نرغب فيها عن التقديم. طريقة التحضير اللازمة لعمل المهلبية ملحوظه هامة يجب مراعاة عملية التقليب فى حالة وضع المكونات مع الحليب والنشا على النار.

تعتبر خطوة التقليب اثناء وضع المكونات على النار هامة حتى لايتكتل الخليط والمكونات.

او ان يحترق الحليب مع المكونات.

المستكة حسب الرغبة او الاستغناء عنها.

يمكن وضع نصف الكريم شانتية مع المهلبية وخلطهم معا وترك النصف الاخر للتزيين مع المكسرات.

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