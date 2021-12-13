ساحرة طريقة تطويل الأظافر بعدة خلطات مختلفة في المنزل وإيه يخليها متتكسرش

تطويل الأظافر هو كل ما تبحث عنه الفتاة للعناية بجمال أيديها؛ فإذا أردتِ المحافظة على أظافر قوية وجذابة عليكِ المواظبة علي اتباع روتين يومي للعناية بالأيدي والأظافر مع ارتداء قفازات أثناء غسيل الأطباق وأثناء القيام بالأعمال المنزلية مع مراعاة برد الأظافر بطريقة صحيحة ووضع مقوي للأظافر يقيها من التقصف، وفي مقالنا هذا سوف نعرض لكم وصفات طبيعية للحماية والترطيب الجيد للأظافر.طريقة تطويل الأظافر
من الممكن الحصول على أظافر قوية وطويلة في فترة قليلة إذا واظبت على اتباع روتين يومي للمحافظة على أظافر صحية، وإليكم أفضل الخلطات الطبيعية المستخدمة لتطويل الأظافر، ومنها ما يلي:خلطات الزيوت لتطويل الأظافر في وقت سريع
المكونات
- نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت البابونج.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.
- نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.
طريقة الاستخدام
- تخلط المكونات جميعها في وعاء عميق ويُقلب جيدا حتى يصبح الخليط متجانس.
- نقوم بإحضار قطنة نظيفة.
- نضع القطنة بالخليط.
- تُفرك الأظافر بالقطنة جيدا.
- تقوم بتكرار استخدام هذه الوصفة يوميا لتحصل على أظافر قوية لامعة جذابة طويلة في أقل وقت.
المكونات
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
طريقة الاستخدام
- تخلط المكونات في وعاء مناسب جيدا حتى تمتزج المكونات.
- تُحضر قطعة قطن نظيفة.
- نغمس القطنة في الخليط جيدا.
- تثبت القطنة على الأظافر جيدا، ثم ترتدي قفازات من الليل إلى النهار.
- في الصباح قومي بغسل الأيدي ودهنها بكريم مرطب.
- تكرر الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج.
المكونات
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من جل الاستحمام.
- فص ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.
- نصف ليمونة طازجة.
- نصف ملعقة صغيرة من كريم البنثينول.
طريقة الاستخدام
- ضعي كلا من الماء والملح وجل الاستحمام في وعاء عميق، ويتم خلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط.
- تدخل الأظافر في الخليط، وتُدلك جيدا لمدة خمسة دقائق.
- بعد الانتهاء من ذلك تدلك الأظافر جيدا بالثوم من كل جهة.
- تضع نصف كمية المعجون على اليد اليمني وتدلك وبعدها تدلك بالثوم.
- ثم تكرر الاستخدام على اليد اليسرى بالكمية المتبقية.
- ثم تغسل الأيدي جيدا ويضع بعد ذلك كريم بنثينول على الأيدي والأظافر ويدلك جيدا.
- تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.
الوسوم
تطويل الأظافر هو كل ما تبحث عنه الفتاة للعناية بجمال أيديها؛ فإذا أردتِ المحافظة على أظافر قوية وجذابة عليكِ المواظبة علي اتباع روتين يومي للعناية بالأيدي والأظافر مع ارتداء قفازات أثناء غسيل الأطباق وأثناء القيام بالأعمال المنزلية مع مراعاة برد الأظافر بطريقة صحيحة ووضع مقوي للأظافر يقيها من التقصف، وفي مقالنا هذا سوف نعرض لكم وصفات طبيعية للحماية والترطيب الجيد للأظافر.طريقة تطويل الأظافر
من الممكن الحصول على أظافر قوية وطويلة في فترة قليلة إذا واظبت على اتباع روتين يومي للمحافظة على أظافر صحية، وإليكم أفضل الخلطات الطبيعية المستخدمة لتطويل الأظافر، ومنها ما يلي:خلطات الزيوت لتطويل الأظافر في وقت سريع
المكونات
- نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت البابونج.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.
- نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.
طريقة الاستخدام
- تخلط المكونات جميعها في وعاء عميق ويُقلب جيدا حتى يصبح الخليط متجانس.
- نقوم بإحضار قطنة نظيفة.
- نضع القطنة بالخليط.
- تُفرك الأظافر بالقطنة جيدا.
- تقوم بتكرار استخدام هذه الوصفة يوميا لتحصل على أظافر قوية لامعة جذابة طويلة في أقل وقت.
المكونات
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
طريقة الاستخدام
- تخلط المكونات في وعاء مناسب جيدا حتى تمتزج المكونات.
- تُحضر قطعة قطن نظيفة.
- نغمس القطنة في الخليط جيدا.
- تثبت القطنة على الأظافر جيدا، ثم ترتدي قفازات من الليل إلى النهار.
- في الصباح قومي بغسل الأيدي ودهنها بكريم مرطب.
- تكرر الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج.
المكونات
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من جل الاستحمام.
- فص ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.
- نصف ليمونة طازجة.
- نصف ملعقة صغيرة من كريم البنثينول.
طريقة الاستخدام
- ضعي كلا من الماء والملح وجل الاستحمام في وعاء عميق، ويتم خلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط.
- تدخل الأظافر في الخليط، وتُدلك جيدا لمدة خمسة دقائق.
- بعد الانتهاء من ذلك تدلك الأظافر جيدا بالثوم من كل جهة.
- تضع نصف كمية المعجون على اليد اليمني وتدلك وبعدها تدلك بالثوم.
- ثم تكرر الاستخدام على اليد اليسرى بالكمية المتبقية.
- ثم تغسل الأيدي جيدا ويضع بعد ذلك كريم بنثينول على الأيدي والأظافر ويدلك جيدا.
- تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.
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