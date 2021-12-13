“سحر وخيال” مذهل كريم البنجر والفازلين للبشرة في المنزل بالخطوات لتنوير الوجه جداً

كريم البنجر والفازلين للبشرة تبحث عنه كل امرأة نظرًا لفوائده الكبرى، حيث أنه يساعد على توريد الخدود والشفايف، تلك الأمور التي تهتم بها معظم النساء، إذ أنهن يسعين للحصول على خدود وشفايف وردية وطبيعية من دون استخدام أي نوع من مستحضرات التجميل الكيميائية والضارة بالبشرة، ويمكنك الحصول بكل سهولة على بشرة جميلة وردية من خلال عمل كريم البنجر والفازلين للبشرة في المنزل، وفي السطور التالية سوف نذكر الطريقة بالخطوات.

كريم البنجر والفازلين للبشرة

لازال البحث قائم عن كريم البنجر والفازلين للبشرة الرائع لفوائده الكبرى، حيث أن البنجر يُعد من أفضل المواد الطبيعية التي يتم استعمالها في الخلطات المخصصة لتوريد الشفايف والخدود؛ نظرًا لأنه يمنح لونًا ورديًا وجذّابًا للبشرة، لهذا السبب يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية المستخدمة في التوريد، على سبيل المثال، وصقة ماسك كريم البنجر والفازلين للبشرة، فهو يعتبر من ضمن أكثر الماسكات الكريمية والفعالة في منح نضارة وحيوية للوجه.

يُعد كريم البنجر والفازلين للبشرة من ضمن الخلطات التي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، حيث أنه يحتاج مكونات بسيطة وغير مكلفة، ويمكنك تحضير هذا الكريم بكل سهولة من خلال المكونات والخطوات التالية:-

مكونات كريم البنجر والفازلين للبشرة

ثمرة بنجر طازجة.

فازلين طبيعي.

طريقة تحضير كريم البنجر والفازلين للبشرة

حتى يمكنك عمل كريم البنجر والفازلين للبشرة بكل سهولة، لابد أن تقوم بعمل الخطوات التالية للحصول على نتائج باهرة:-

أولًا: نبدأ بتقطيع البنجر على هيئة شرائح دائرية.

ثانيًا: نقوم بوضع شرائح البنجر في كريم الفازلين، بعد ذلك نتركه لمدة ملائمة حتى يصبح لونه ورديًا.

ثالثًا: نقوم بوضع القليل من هذا الخليط على شرائح البنجر ثم وضعه على الخدود بصورة مباشرة.

رابعًا: يتم ترك خليط الفازلين والبنجر على الخدود لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

خامسًا، قم باستعمال قطنة مبللة بالماء لمسح الوجه عن طريق تمريرها عليه بصورة دائرية.

يمكنك وضع هذا الخليط على الشفاه أيضًا بهدف توريدها ولكن يترك فقط لمدة لا تقل عن نصف ساعة، كما يمكنك تكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على خدود وردية.