طريقة تحضير وصفة ضفائر برد الشتاء بعجينة قطنية لأفضل أنواع المعجنات، نشارك معكم اليوم وصفة عجين سهلة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل بدون تكلفة، تسمى خلطتنا اليوم وصفة ضفائر برد الشتاء حيث أنها مناسبة جداً لسد جوع الليل في برد الشتاء، وهي عجينة طرية ذات قوام هش جداً مع حشوة سهلة التحضير تعطيك طعم أكثر من رائع، يمكنك تناولها سادة أو استخدامها كساندوتش لذيذ بحشوة من اختيارك، ويمكنك وضعها في اللانش بوكس الخاص بأطفالك لسد جوعهم في النادي أو أثناء يومهم الدراسي الطويل.

تحضير وصفة ضفائر برد الشتاء بعجينة قطنية

المقادير المطلوبة لعمل عجينة ضفائر برد الشتاء هي كالتالي:

1 كوب ماء دافئ + 1 كوب حليب دافئ.

نصف كوب زيت زيتون أو زيت نباتي بمقدار.

1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

1 ملعقة كبيرة سكر + 2 ملعقة صغيرة ونصف خميرة.

5 ونصف كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

للصوص سوف نحضر 3 ملاعق كبيرة معجون طماطم، ملعقة صغيرة زعتر أو بهارات إيطالية، فص ثوم مهروس، ملعقة كبيرة زيت، ملح وفلفل أسود

للحشو سنستخدم جبنة شيدر أو مودزريلا أو أي شي نوع مفضل + بقدونس مفروم.

نبدأ تحضير ضفائر الشتاء بإضافة الماء والحليب في وعاء عميق مع إضافة الزيت والبيضة ثم نخلط جيداً بإستخدام المضرب اليدوي، ثم نضيف السكر والخميرة الفورية ونخلط قليلاً وبعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج مع الملح ونعجن يدوياً، لمدة 3 دقائق تقريباً حتى نحصل على عجين بقوام ناعم وطري وبعد ذلك نغطي الوعاء ونترك العجين ليختمر لمدة 30-40 دقيقة، وأثناء هذا نحضر الصوص بتحضير وعاء ونضيف إليه معجون الطماطم مع الزعتر ومهروس فص الثوم، ونضيف أيضاً الزيت والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة ثم نخلط جيداً ويمكنك إضافة بقدونس مفروم.

عجينة قطنية سهلة التحضير

بعد ذلك نجمع عجين ضفائر الشتاء ونفرده على سطح مرشوش بالدقيق قليلاً على شكل مستطيل، ثم نقسمه إلى قسمين ونأخذ كل قسم ونكوره ثم نفرده على شكل مستطيل 30*40 سم تقريباً، ثم نأخذ الصوص ونضعه على العجينة بعد فردها مع رشة من جبن المودزريلا، وأيضاً نضيف البقدونس المفروم ثم نأخذ القسم الثاني من العجينة ونفردها بنفس المقاس والشكل، ثم نضعها على القسم الأول ونساوي الأطراف ثم بإستخدام سكين أو قطاعة نقطع العجينة الهشة بالطول إلى نصفين، وبالعرض إلى عدة صفوف ثم ندهن السطح بملعقة من الزبدة الذائبة.

بعد ذلك نأخذ قطعة من الصف الأول من أعلى ونضعه على قطعة من الصف الثاني من أسفل ونضغط في المنتصف بإستخدام عود خشبي بعد دهنه بالقليل من الزيت، وبعد ذلك نجعله على شكل ضفيرة أو نلف في اتجاهين مختلفين ونضعها في صينية على ورقة زبدة، وهذه الخطوات تكرر على كل الصفوف وبعد ذلك ندهن الوجه بصفار بيضة مع ملعقة من الحليب بإستخدام فرشاة، ثم ندخلها الفرن ويكون ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 رف أوسط لمدة 15-20 دقيقة، وبعد خروجها من الفرن نغطيها بمنشفة لمدة 10 دقائق وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم.