طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي على أصولها بمقادير قطنية وهشة وطعم لذيذ

تتعدد أنواع المعجنات وتزداد بكثرة في فصل الشتاء لأن في هذا الوقت وعندما يكون الجو أكثر برودة يحتاج معظم الأشخاص بما فيهم الأطفال إلي تناول المعجنات أو الحلويات ودائما يتناولونهم بجانب كوب من الشاي فهذا قد يساعدهم علي تدفئة الجسم، فقد توجد أنواع كثيرة من المعجنات منها القرص الطرية وهي التي يتم التعرف عليها عن طريق هذا المقال. مكونات القرص الطرية الفلاحي ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كوبان كبيران من الرائب أو الزبادي.

كمية مناسبة من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

رشة بسيطة من الملح.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كمية من السمسم للتزيين.

بيضتان.

ربع ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي نحضر وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية وملعقة واحدة كبيرة من السكر ونضيف إليهم كمية مناسبة من الماء الدافئ، ثم نضع غطاء علي هذا الوعاء ونتركه لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ثم نضيف رشة بسيطة من الملح وكوبان كبيران من الرائب أو الزبادي، ثم نقوم بوضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي وبعد ذلك يتم عجن المكونات ثم نضيف خليط الخميرة ونستمر في العجن.

ثم نقوم بإضافة كمية من الحليب السائل مع الإستمرار في العجن لكي نحصل علي عجينة طرية ومتماسكة، ثم نتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة فقط وبعد ذلك نقوم بتقطيعها علي شكل أقراص والحجم علي حسب رغبة الأشخاص وبعد إنتهاء كمية العجين نضع هذه الأقراص في صينية ويتم تغطيتها ونتركها لمدة ساعة حتي تختمر ويزداد حجمها.

وبعد تخمير الأقراص جيدا نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعد ذلك نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به بيضتان كمية من الحليب السائل وربع ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان ويتم خلطهم جيدا حتي يتم ذوبان القهوة وخفق البيض.

ثم نقوم بدهن الأقراض بخليط البيض وبإستخدام فرشاة ثم نضع رشة من السمسم ويتم وضعها في الفرن وعندما يكون لونها ذهبي يتم إخراجها من الفرن. مكونات القرص الطرية الفلاحيطريقة عمل القرص الطرية الفلاحي الوسوم

تتعدد أنواع المعجنات وتزداد بكثرة في فصل الشتاء لأن في هذا الوقت وعندما يكون الجو أكثر برودة يحتاج معظم الأشخاص بما فيهم الأطفال إلي تناول المعجنات أو الحلويات ودائما يتناولونهم بجانب كوب من الشاي فهذا قد يساعدهم علي تدفئة الجسم، فقد توجد أنواع كثيرة من المعجنات منها القرص الطرية وهي التي يتم التعرف عليها عن طريق هذا المقال. مكونات القرص الطرية الفلاحي ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كوبان كبيران من الرائب أو الزبادي.

كمية مناسبة من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

رشة بسيطة من الملح.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كمية من السمسم للتزيين.

بيضتان.

ربع ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي نحضر وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية وملعقة واحدة كبيرة من السكر ونضيف إليهم كمية مناسبة من الماء الدافئ، ثم نضع غطاء علي هذا الوعاء ونتركه لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ثم نضيف رشة بسيطة من الملح وكوبان كبيران من الرائب أو الزبادي، ثم نقوم بوضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي وبعد ذلك يتم عجن المكونات ثم نضيف خليط الخميرة ونستمر في العجن.

ثم نقوم بإضافة كمية من الحليب السائل مع الإستمرار في العجن لكي نحصل علي عجينة طرية ومتماسكة، ثم نتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة فقط وبعد ذلك نقوم بتقطيعها علي شكل أقراص والحجم علي حسب رغبة الأشخاص وبعد إنتهاء كمية العجين نضع هذه الأقراص في صينية ويتم تغطيتها ونتركها لمدة ساعة حتي تختمر ويزداد حجمها.

وبعد تخمير الأقراص جيدا نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعد ذلك نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به بيضتان كمية من الحليب السائل وربع ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان ويتم خلطهم جيدا حتي يتم ذوبان القهوة وخفق البيض.

ثم نقوم بدهن الأقراض بخليط البيض وبإستخدام فرشاة ثم نضع رشة من السمسم ويتم وضعها في الفرن وعندما يكون لونها ذهبي يتم إخراجها من الفرن. مكونات القرص الطرية الفلاحيطريقة عمل القرص الطرية الفلاحي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي على أصولها بمقادير قطنية وهشة وطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.