كيكة الجيلي بالكاسترد الاقتصادية أحلى حلي بارد بدون فرن أو بيض أو كريمة

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كيكة الجيلي بالكاسترد من أطعم أنواع الكيكات التي يمكن أن تتذوقها، من كثرة أنواع الكيكات المتواجدة في مطبخ الحلويات إلا ويظل الكيك البارد من أحب الكيكات المفضلة لدى الجميع وهذا لأنها تتميز بطعمها الكريمي و المختلف، وسنقدم لكم اليوم كيكة الجيلي بالكاسترد الاقتصادية لن تتخيلي حلوه هذا النوع من الحلوى كما أنها سهلة جداً وسريعة في التحضير لن تستغرق في تحضيرها أكثر من ربع ساعة فقط، كما أنها اقتصادية جدًا و مغذية لأنها تحتوي على الحليب ولذلك سنقدم لكي طريقة عمل احلى حلى بارد بأبسط المكونات حلي الجلي بالكاسترد لعشاق الحلويات البارده و الكريمي.مكونات كيكة الجيلي بالكاسترد الاقتصادية
كما ذكرنا لكم هذا النوع من الكيك البارد لن يحتاج سوى مكونات بسيطة و متوافرة في خزانة مطبخك والمكونات هي:
- 5 أكواب من الحليب.
- باكيت كبير من البسكويت السادة أو بالفانيليا.
- علبة من الجلي.
- 3 أكواب من الماء.
- نصف كوب من السكر.
- 8 معالق من الكاسترد.
- فانيليا.
- قطع فراولة.
- صوص فراولة ( إختياري).
هذا النوع من الكيك سهل وسريع جدًا، طريقة التحضير هي:
- أولاً نقوم بإحضار البسكويت و نبدأ بوضعه في الحليب ثم نرصه في قالب الكيك.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من باكيت البسكويت.
- بعد ذلك نضع في إناء كبير 5 أكواب من الحليب و يضاف عليه نصف كوب من السكر و الكاسترد و الفانيليا ونبدأ بضربهم بالمضرب اليدوي جيدًا.
- نضعهم على النار متوسطة ونستمر في تقليبه حتى تحصلين على قوام ثقيل.
- بعد ذلك نضيف الكاسترد على البسكويت ثم نضع القالب في الثلاجة.
- نحضر الآن طبقة الجلي نضع في إناء كوب ونصف من الماء المغلي ثم نضيف باكيت الجلي ونخلطهم جيداً ثم نضيف 3 معالق من السكر ثم نضيف كوب ونصف من الماء البارد ونخلطهم جيداً.
- يمكننا تقطيع قطع من الفراولة ونبدأ بتوزيعها على طبقة الكاسترد.
- بعد ذلك نقوم بوضع الجيلى على طبقة الكاسترد ثم نضعه في الثلاجة لمدة 3 ساعات لكي يتماسك الجيلي.
- نخرجها من الثلاجة ونبدأ بتقطيعها و تقديمها للطعام بالصحة والهنا.
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كيكة الجيلي بالكاسترد من أطعم أنواع الكيكات التي يمكن أن تتذوقها، من كثرة أنواع الكيكات المتواجدة في مطبخ الحلويات إلا ويظل الكيك البارد من أحب الكيكات المفضلة لدى الجميع وهذا لأنها تتميز بطعمها الكريمي و المختلف، وسنقدم لكم اليوم كيكة الجيلي بالكاسترد الاقتصادية لن تتخيلي حلوه هذا النوع من الحلوى كما أنها سهلة جداً وسريعة في التحضير لن تستغرق في تحضيرها أكثر من ربع ساعة فقط، كما أنها اقتصادية جدًا و مغذية لأنها تحتوي على الحليب ولذلك سنقدم لكي طريقة عمل احلى حلى بارد بأبسط المكونات حلي الجلي بالكاسترد لعشاق الحلويات البارده و الكريمي.مكونات كيكة الجيلي بالكاسترد الاقتصادية
كما ذكرنا لكم هذا النوع من الكيك البارد لن يحتاج سوى مكونات بسيطة و متوافرة في خزانة مطبخك والمكونات هي:
- 5 أكواب من الحليب.
- باكيت كبير من البسكويت السادة أو بالفانيليا.
- علبة من الجلي.
- 3 أكواب من الماء.
- نصف كوب من السكر.
- 8 معالق من الكاسترد.
- فانيليا.
- قطع فراولة.
- صوص فراولة ( إختياري).
هذا النوع من الكيك سهل وسريع جدًا، طريقة التحضير هي:
- أولاً نقوم بإحضار البسكويت و نبدأ بوضعه في الحليب ثم نرصه في قالب الكيك.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من باكيت البسكويت.
- بعد ذلك نضع في إناء كبير 5 أكواب من الحليب و يضاف عليه نصف كوب من السكر و الكاسترد و الفانيليا ونبدأ بضربهم بالمضرب اليدوي جيدًا.
- نضعهم على النار متوسطة ونستمر في تقليبه حتى تحصلين على قوام ثقيل.
- بعد ذلك نضيف الكاسترد على البسكويت ثم نضع القالب في الثلاجة.
- نحضر الآن طبقة الجلي نضع في إناء كوب ونصف من الماء المغلي ثم نضيف باكيت الجلي ونخلطهم جيداً ثم نضيف 3 معالق من السكر ثم نضيف كوب ونصف من الماء البارد ونخلطهم جيداً.
- يمكننا تقطيع قطع من الفراولة ونبدأ بتوزيعها على طبقة الكاسترد.
- بعد ذلك نقوم بوضع الجيلى على طبقة الكاسترد ثم نضعه في الثلاجة لمدة 3 ساعات لكي يتماسك الجيلي.
- نخرجها من الثلاجة ونبدأ بتقطيعها و تقديمها للطعام بالصحة والهنا.
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