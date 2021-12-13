كيكة الجيلي بالكاسترد الاقتصادية أحلى حلي بارد بدون فرن أو بيض أو كريمة

كيكة الجيلي بالكاسترد من أطعم أنواع الكيكات التي يمكن أن تتذوقها، من كثرة أنواع الكيكات المتواجدة في مطبخ الحلويات إلا ويظل الكيك البارد من أحب الكيكات المفضلة لدى الجميع وهذا لأنها تتميز بطعمها الكريمي و المختلف، وسنقدم لكم اليوم كيكة الجيلي بالكاسترد الاقتصادية لن تتخيلي حلوه هذا النوع من الحلوى كما أنها سهلة جداً وسريعة في التحضير لن تستغرق في تحضيرها أكثر من ربع ساعة فقط، كما أنها اقتصادية جدًا و مغذية لأنها تحتوي على الحليب ولذلك سنقدم لكي طريقة عمل احلى حلى بارد بأبسط المكونات حلي الجلي بالكاسترد لعشاق الحلويات البارده و الكريمي.

كما ذكرنا لكم هذا النوع من الكيك البارد لن يحتاج سوى مكونات بسيطة و متوافرة في خزانة مطبخك والمكونات هي:

5 أكواب من الحليب.

باكيت كبير من البسكويت السادة أو بالفانيليا.

علبة من الجلي.

3 أكواب من الماء.

نصف كوب من السكر.

8 معالق من الكاسترد.

فانيليا.

قطع فراولة.

صوص فراولة ( إختياري).

هذا النوع من الكيك سهل وسريع جدًا، طريقة التحضير هي: