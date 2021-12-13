بأقل تكلفة أصنعي روج أحمر طبيعي ثابت يدوم لساعات بمكونات طبيعية غير ضارة

دائما ترغب كل فتاة أن تستخدم مستحضرات التجميل حتي يكون لها ظهور مميز وجذاب ويلفت أنظار الآخرين ومن أكثر مستحضرات التجميل إستعمالا هو أحمر الشفايف، حيث أن عندما تكون الشفايف باللون الأحمر فهذا قد يؤثر علي جمال الفتاة لأنه يعطيها شكل جذاب أكثر ولكن كثرة إستخدامه قد يؤثر بالسلب علي الشفايف، مما يؤدي إلي تقشيرها وحدوث تشققات بالشفايف وعندما تحدث هذه الأشياء يصعب علاجها لأنها تأخذ وقتا طويلا لترطيب الشفايف وإسترجاعها كما كانت، لذلك ينصح دائما بعدم الإستعمال الكثير لمستحضرات التجميل لأنها تحتوي علي مواد كيميائية ضارة لا تصلح للإستخدام ففي هذا الوقت تقوم جميع الفتيات بالبحث فورا عن الحل الصحيح لإحمرار الشفايف بطريقة صحية لا تضرها. مكونات أحمر شفايف طبيعي ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام الصحي الأحمر.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة من زبدة الشيا.

كمية قليلة من الزيت العطري.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم أو مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض.

كمية قليلة من الماء. طريقة عمل أحمر شفايف طبيعي قومي في البداية بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زبدة الشيا وملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض، وبعد ذلك قومي بخلط المكونات جيدا ثم نضيف إليهم كمية قليلة من الماء حتي يتم خلطهم جيدا.

وبعد ذلك قومي بإضافة ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام الصحي ويكون لونه أحمر ثم يتم وضع كمية قليلة جدا من أي نوع من أنواع الزيوت العطرية حتي يعطي أحمر الشفايف رائحة جميلة، وقومي بوضع ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ومن الممكن أن نضيف ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو الخام.

وبعد ذلك يتم مزج كل المكونات التي تم ذكرها في الخطوة السابقة حتي يتم إمتزاجهم بطريقة جيدة، ثم قومي بتجهيز وعاء محكم الغلق ونضع به هذا المزيج والذي يسمي بأحمر الشفايف الطبيعي ويتم وضع الغطاء عليه ونتركه ويتم إستخدامه في الوقت المرغوب فيه. مكونات أحمر شفايف طبيعيطريقة عمل أحمر شفايف طبيعي الوسوم

دائما ترغب كل فتاة أن تستخدم مستحضرات التجميل حتي يكون لها ظهور مميز وجذاب ويلفت أنظار الآخرين ومن أكثر مستحضرات التجميل إستعمالا هو أحمر الشفايف، حيث أن عندما تكون الشفايف باللون الأحمر فهذا قد يؤثر علي جمال الفتاة لأنه يعطيها شكل جذاب أكثر ولكن كثرة إستخدامه قد يؤثر بالسلب علي الشفايف، مما يؤدي إلي تقشيرها وحدوث تشققات بالشفايف وعندما تحدث هذه الأشياء يصعب علاجها لأنها تأخذ وقتا طويلا لترطيب الشفايف وإسترجاعها كما كانت، لذلك ينصح دائما بعدم الإستعمال الكثير لمستحضرات التجميل لأنها تحتوي علي مواد كيميائية ضارة لا تصلح للإستخدام ففي هذا الوقت تقوم جميع الفتيات بالبحث فورا عن الحل الصحيح لإحمرار الشفايف بطريقة صحية لا تضرها. مكونات أحمر شفايف طبيعي ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام الصحي الأحمر.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة من زبدة الشيا.

كمية قليلة من الزيت العطري.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم أو مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض.

كمية قليلة من الماء. طريقة عمل أحمر شفايف طبيعي قومي في البداية بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زبدة الشيا وملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض، وبعد ذلك قومي بخلط المكونات جيدا ثم نضيف إليهم كمية قليلة من الماء حتي يتم خلطهم جيدا.

وبعد ذلك قومي بإضافة ربع ملعقة صغيرة من لون الطعام الصحي ويكون لونه أحمر ثم يتم وضع كمية قليلة جدا من أي نوع من أنواع الزيوت العطرية حتي يعطي أحمر الشفايف رائحة جميلة، وقومي بوضع ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ومن الممكن أن نضيف ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو الخام.

وبعد ذلك يتم مزج كل المكونات التي تم ذكرها في الخطوة السابقة حتي يتم إمتزاجهم بطريقة جيدة، ثم قومي بتجهيز وعاء محكم الغلق ونضع به هذا المزيج والذي يسمي بأحمر الشفايف الطبيعي ويتم وضع الغطاء عليه ونتركه ويتم إستخدامه في الوقت المرغوب فيه. مكونات أحمر شفايف طبيعيطريقة عمل أحمر شفايف طبيعي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقل تكلفة أصنعي روج أحمر طبيعي ثابت يدوم لساعات بمكونات طبيعية غير ضارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.