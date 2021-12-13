كيكة اليانسون المقرمشة في المنزل لفطار خفيف بنكهه مميزة

يشغل البحث اعداد كبيرة جدا في البحث حول طريقة عمل كيكة اليانسون المقرمشة في المنزل بدون تكاليف وبطعم مميز، ومن هنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل التي يبحث عنها الأشخاص، حيث تعتبر هذه الكيكة من أشهر أنواع الكيك المتواجدة في السوق كما أنها أيضا تحتوي على الكثير من الفوائد التي يحتاج إليها الجسم وذلك لأن اليانسون من الأعشاب التي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض، وتتميز أيضا هذه الكيكة لأمهات لا تحتاج إلي الكثير من التكاليف المادية، ويعتبر أيضا من أنواع الكيك التي يمكن أن يقوم الطبيب بوصفها لبعض المرضى ولأنها تحتوي على اللبن ويمكن أن يدخل في تحضيرها السمسم ولذا أيضا تعتبر من الأشياء المتميز بين الكثير من غيرها.

نحتاج في تحضيرها بعض المكونات التي تتواجد في كل منزل ومنها الآتي :

نصف كيلوغرام من الطحين الأبيض الصافي.

ربع كيلوغرام من السكر المطحون.

١٥٠ملل من اللبن الحليب.

١٥٠ ملل من زيت الذرة الطبيعي

عدد اربع بيضات كبيرة الحجم.

رشه من الفانيليا.

كمية من اليانسون يفضل أن يكون مطحون.

كمية من اليانسون الحب.

نصف كوب من السمسم.

طريقة التحضير

تعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق التي يبحث عنها الأشخاص وذلك لأنها لا تحتاج إلي وقت طويل أثناء التحضير فمن أهم الخطوات التالي:

تحضير العجانة ووضع كلاً من الزيت والبيض معا بها ونخلطهم ثم يتم إضافة الفانيليا و اليانسون بالتدريج ثم يتم إضافة اللبن واستمرار التقليب حتي يصبح الخليط متجانس وخفيف القوام.

يتم تحضير صينية مدهونة بالزيت من جميع الجهات ووضع الخليط بها ووضعه في الفرن لمدة حوالي ساعة إلا ربع فقط دون الفتح عليها على درجة حرارة تتراوح ما بين ١٧٠ إلى ١٨٠ درجة.

بعد أن يتغير لونها يتم إخراجها من الفرن وتقديمها مع أي مشروب مناسب.