في 10 دقائق بس عمل الكريب الحلو والحادق في البيت بمكونات موجودة عندك مش تشرية من برة تانى

عمل الكريب الحلو والحادق في البيت، يعد الكريب من الأكلات المفضلة عند عدد كبير من الأشخاص سواء كان كبيراً أو صغيراً، حيث أن الكريب بنوعيه الحلو والحادق طريقة تحضيره بسيطة وسهلة و مكوناته موجودة في كل منزل، بالإضافة إلى أن تجهيز الكريب في البيت لا يأخذ الكثير من الوقت ويوفر مبالغ كبيرة يتم صرفها من أجل الحصول على الكريب من الخارج. عمل الكريب الحلو والحادق في البيت عمل الكريب الحلو والحادق في البيت لتَجهيز الكريب الحلو والحادق يجب اتباع الخطوات التالية: مكونات عمل الكريب الحلو الحادق ثلاث بيضات.

1 ½ كوب من اللبن.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

ملعقة صغيرة من السكر. مكونات عمل الكريب الحلو الحادق طريقة تحضير الكريب الحلو والحادق في إناء أو داخل الخلاط الكهربائي أو الكبة الكهربائية يتم إضافة كلاً من اللبن والبيض والسكر والملح والزبدة، ومزجهم مع بعض بشكل جيد.

يتم إضافة الدقيق إلى الخليط السابق وخلط المكونات مرة أخرى حتى تتجانس مع بعضها البعض ويصبح لدينا عجينة سائلة.

نقوم بتقسيم الخليط إلى إناءين للحلو والحادق، وفي إناء الكريب الحلو نقوم بإضافة ملعقتين من السكر وتقليبهم جيداً حتى يذوبوا داخل الخليط، أما في إناء الكريب الحادق يتم وضع رشه بسيطة من الملح والفلفل الأسود.

في طاسة الكريب يتم رشها بقطرات قليلة من الزيت ووضع جزء من عجينة الكريب وتحريك الطاسة في اتجاه واحد حتى يتم فرد العجينة في الطاسة بالكامل. طريقة تحضير الكريب الحلو والحادق يجب أن تكون النار هادئة وبعد دقيقتين أو أقل نقوم بفك أطراف الكريب وقلبها إلى الجهة الأخرى.

تكرر هذه الخطوة حتى الانتهاء من الكمية كاملة من الكريب الحلو والحادق.

يمكن حشو الكريب الحلو باستخدام المربى أو كريمة الشيكولاتة مع قطع من الموز أو الفراولة، أو أي شيء آخر تفضلونه.

أما بالنسبة لحشو الكريب الحادق يمكن استخدام حشو الفراخ، سواء كان استربس أو بانيه، أو شاورما اللحم أو شاورما الدجاج، مع شرائح من الطماطم والفلفل، وقطع من الزيتون، ومزيج من جبن الموتزاريلا مع الجبن الشيدر.

يتم تطبيق الحشوة داخل الكريب ويلف الكريب ووضعه داخل مقلاة حتى يأخذ اللون الذهبي من كل الاتجاهات.

وبذلك يكون الكريب جاهز للتقديم. الوسوم

عمل الكريب الحلو والحادق في البيت، يعد الكريب من الأكلات المفضلة عند عدد كبير من الأشخاص سواء كان كبيراً أو صغيراً، حيث أن الكريب بنوعيه الحلو والحادق طريقة تحضيره بسيطة وسهلة و مكوناته موجودة في كل منزل، بالإضافة إلى أن تجهيز الكريب في البيت لا يأخذ الكثير من الوقت ويوفر مبالغ كبيرة يتم صرفها من أجل الحصول على الكريب من الخارج. عمل الكريب الحلو والحادق في البيت عمل الكريب الحلو والحادق في البيت لتَجهيز الكريب الحلو والحادق يجب اتباع الخطوات التالية: مكونات عمل الكريب الحلو الحادق ثلاث بيضات.

1 ½ كوب من اللبن.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

ملعقة صغيرة من السكر. مكونات عمل الكريب الحلو الحادق طريقة تحضير الكريب الحلو والحادق في إناء أو داخل الخلاط الكهربائي أو الكبة الكهربائية يتم إضافة كلاً من اللبن والبيض والسكر والملح والزبدة، ومزجهم مع بعض بشكل جيد.

يتم إضافة الدقيق إلى الخليط السابق وخلط المكونات مرة أخرى حتى تتجانس مع بعضها البعض ويصبح لدينا عجينة سائلة.

نقوم بتقسيم الخليط إلى إناءين للحلو والحادق، وفي إناء الكريب الحلو نقوم بإضافة ملعقتين من السكر وتقليبهم جيداً حتى يذوبوا داخل الخليط، أما في إناء الكريب الحادق يتم وضع رشه بسيطة من الملح والفلفل الأسود.

في طاسة الكريب يتم رشها بقطرات قليلة من الزيت ووضع جزء من عجينة الكريب وتحريك الطاسة في اتجاه واحد حتى يتم فرد العجينة في الطاسة بالكامل. طريقة تحضير الكريب الحلو والحادق يجب أن تكون النار هادئة وبعد دقيقتين أو أقل نقوم بفك أطراف الكريب وقلبها إلى الجهة الأخرى.

تكرر هذه الخطوة حتى الانتهاء من الكمية كاملة من الكريب الحلو والحادق.

يمكن حشو الكريب الحلو باستخدام المربى أو كريمة الشيكولاتة مع قطع من الموز أو الفراولة، أو أي شيء آخر تفضلونه.

أما بالنسبة لحشو الكريب الحادق يمكن استخدام حشو الفراخ، سواء كان استربس أو بانيه، أو شاورما اللحم أو شاورما الدجاج، مع شرائح من الطماطم والفلفل، وقطع من الزيتون، ومزيج من جبن الموتزاريلا مع الجبن الشيدر.

يتم تطبيق الحشوة داخل الكريب ويلف الكريب ووضعه داخل مقلاة حتى يأخذ اللون الذهبي من كل الاتجاهات.

وبذلك يكون الكريب جاهز للتقديم.

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