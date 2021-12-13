طريقة تحضير هريسة الشطة في المنزل بأبسط وأسرع طريقة وهتفضل معاكي طول السنة

تعتبر هريسة الشطة هي أحد أفضل أنواع الشطة ويحبها الكثير من الناس خاصة محبين الطعام حار المذاق، حيث أنها شديدة الحرارة وتضيف طعم خاص للطعام، وتشتهر هريسة الشطة في الوطن العربي لأنه كما يعلم الكل الجميع في الوطن العربي يفضل الطعام المليء بالتوابل والبهارات وهذا ما يميز المطبخ الشرقي عن باقي المطابخ ويتشابه المطبخ الشرقي مع المطبخ الآسيوي في هذا.

نصف ملعقة ممتلئة من الملح الناعم

عدد ٦ فصوص من الثوم

١ كيلو جرام فلفل أحمر حار

½ كيلو جرام من الفلفل الأخضر

رشة خفيفة من الفلفل الأسود

صلصة طماطم طازجة

عدد ٢ حبة من الفلفل الأحمر الحلو

عصير ليمون حامض ويمكن استبداله بالقليل من الخل

نقوم بتحضير المكونات ذات المذاق الحار أولا عن طريق فرم الفلفل الأحمر مع الفلفل الأخضر الحار معا ببطء، وبعد فرمهم جيدا نضيف الفلفل الأحمر الحلو ونعيد الفرم

ثم نحضر وعاء صغير ونفرم فيه الثوم ثم نضيفه إلى خليط الفلفل ثم نضع المزيج على نار هادئة حتى يتم سلقه في مدة تصل إلى عشر دقائق.

نضيف الملح وصلصة الطماطم مباشرة إلى المزيج وهو على النار ثم نضيف بعض الليمون الحامض أو الخل حسب الرغبة، ثم نخلطهم ونمزجهم سويا على نار هادئة.

ثم نقوم بصب المزيج في برطمانات صغيرة أو متوسطة حسب الرغبة لسهولة تخزينه واستخدامه عند الحاجة

ثم نضيف الخليط بهدوء في البرطمانات ثم نقوم بوضع القليل من زيت الزيتون الذي يحبه الجميع، زيت الزيتون يكون هو آخر طبقة على الوجه وهذا من أجل حماية خليط هريسة الشطة من التعفن.

نقوم بتخزينها في الثلاجة أو درجة حرارة منخفضة لحمايتها من التعفن.

مكونات تحضير هريسة الشطةطريقة إعداد هريسة الشطة

هناك العديد من الفوائد والأضرار لهريسة الشطة حيث إنها مثل أي شيء أخر عليك أن تتجنب الإكثار منه حتى لا يضرك.

تحرق الدهون بشدة حيث يشتهر الطعام الحار بهذه الميزة وهي ميزة مهمة لإنقاص الوزن.

مفيدة للتقليل من نسب الكوليسترول في الدم، وأيضا تقي الجسم من الإصابة بالكوليسترول

مفيدة لمرضى السكر لأنها تحتوي على فيتامين C.

تقوم بتنشيط الدورة الدموية.

أهم الفوائد الصحية الموجودة في هريسة الشطة