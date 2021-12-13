تكات عمل كيكة البسبوسة في المنزل بدون تكاليف والطعم شهي جدا

يبحث من جميع أنحاء العالم عن طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل بدون مجهود وبطعم مميز، حي إنها عنبر من أشهر أنواع الحلويات في الوطن العربي، ويمكن أيضا تقديمها الكثير من المناسبات المختلفة، وتتميز بأنها لا تستغرق وقت كبر أثناء تحضيرها لذى يمكن تقديمها في بعض المناسبات المفاجأة، ومن خلال هذه السطور سوف نقوم بتوضيح كافية التفاصيل عن طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل بطعم افضل، وتتميز أيضا بأنها يمكن أن تحتوي على بعض المكسرات التي يحبها الكثير من الأشخاص مثل الفستق وغيره من المكسرات الأخرى المرغوب بها، تابعي معنا قراءة ما يلي لتعرفي أسهل طريقة لتحضيرها.

تعد هذه الوصفة من أسهل الوصفات حيث أنها لا تحتاج إلي الكثير من المكونات، ولكنها تحتاج إلي بعض المكونات التي لا يفرغ منها أي منزل نهائيا ً وهذا يجعلها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ابدآ فمن أبرز هذه المكونات الآتي :

نصف كيلوغرام من الدقيق الأبيض المنخول جيدا.

كوبين من زيت الذرة الطبيعي والخالي من أي مواد ضارة.

ربع كيلوغرام من السميد ‘ يفضل أن يكون خشن’.

نصف كوب من اللبن الرائب ‘ علبة واحدة من الزبادي’.

السكر المطحون نصف كوب .

قليل من الملح الأبيض ‘ملح الطعام’.

٥ بيضات كبيرة الحجم.

كمية من البيكنج بودر.

ملعقتين من الصودا.

ملعقتين من نكهة البرتقال.

كمية كافية من المكسرات المرغوب بها للتزين ‘يفضل ان تكون فستق’.

تعبر من أبسط الطرق فمن أهم الخطوات التي نحتاجها الآتي :