بكوب زبادي اصنعي كيكة الرواني الهشة لأولادك بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة

تعتبر كيكة الرواني ، من ألذ وأطعم أنواع الحلويات المشهورة في كثير من البلدان العربية ويطلق عليها كيكة البسبوسة، وتحلي بالشربات البارد، وطعمها طيب ومذاقها رائع، كما تمتلك العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تساعد على بناء جسم الأطفال، وتحتوي أيضا على جوز الهند المبشور الذي يجعل طعمها طيب ورائحتها جميلة، وطريقة تحضيرها في البيت بسيطة وسهلة، وتسطيع السيدات القيام بعملها بدون تعب ولا مجهود، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كيكة الرواني الهشة مكونات كيكة الرواني الهشة تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب دقيق. كوب من السميد الناعم. نصف كوب من جوز الهند المبشور. كوب زبادي. نصف كوب زيت نباتي. ثلاث حبات من البيض. كيس من البيكنج بودر. ٢ كيس من الفانيليا. شربات بارد لتحلي. كوب من السكر الأبيض. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الرواني الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ونضع البيض، والفانيليا، والسكر ونقلبهم بواسطة المضرب اليدوي حتى يذوب السكر تماماً.

بعد ذلك نضيف الزبادي، والزيت على الخليط ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

ثم نضيف الدقيق، والسميد، والبيكنج بودر، وجوز الهند المبشور ونقلب مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نصب الخليط داخلها ونقوم بتوزيعها بالتساوي، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج وتستوي تماماً.

نخرجها من الفرن ونضع عليها الشربات مباشرة حتى تتشرب الخليط تماماً، نغطي الصينية ونتركها تبرد تماماً، ثم نقوم بتقطيعها على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

نرص قطع الكيك في طبق التقديم، ونقدمها بجانب الشاي أو القهوة وبألف صحة وهنا. نصائح عند عمل كيكة الرواني سوف نقدم لكم اليوم بعض النصائح البسيطة حتى نحصل على كيكة هشة وجميلة بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- تسخين الفرن جيداً قبل البدء في صنع الكيكة. يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة. يفضل وضع الزيت حتى نجعل قوامها خفيف. خلط المكونات الجافة مع بعضها قبل وضعها على الخليط السائل. يفضل أن يكون الخفق مستمر وفي إتجاه واحد. دهن الصينية جيداً قبل وضع الخليط بها. الوسوم

تعتبر كيكة الرواني ، من ألذ وأطعم أنواع الحلويات المشهورة في كثير من البلدان العربية ويطلق عليها كيكة البسبوسة، وتحلي بالشربات البارد، وطعمها طيب ومذاقها رائع، كما تمتلك العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تساعد على بناء جسم الأطفال، وتحتوي أيضا على جوز الهند المبشور الذي يجعل طعمها طيب ورائحتها جميلة، وطريقة تحضيرها في البيت بسيطة وسهلة، وتسطيع السيدات القيام بعملها بدون تعب ولا مجهود، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كيكة الرواني الهشة مكونات كيكة الرواني الهشة تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب دقيق. كوب من السميد الناعم. نصف كوب من جوز الهند المبشور. كوب زبادي. نصف كوب زيت نباتي. ثلاث حبات من البيض. كيس من البيكنج بودر. ٢ كيس من الفانيليا. شربات بارد لتحلي. كوب من السكر الأبيض. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الرواني الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ونضع البيض، والفانيليا، والسكر ونقلبهم بواسطة المضرب اليدوي حتى يذوب السكر تماماً.

بعد ذلك نضيف الزبادي، والزيت على الخليط ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

ثم نضيف الدقيق، والسميد، والبيكنج بودر، وجوز الهند المبشور ونقلب مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نصب الخليط داخلها ونقوم بتوزيعها بالتساوي، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج وتستوي تماماً.

نخرجها من الفرن ونضع عليها الشربات مباشرة حتى تتشرب الخليط تماماً، نغطي الصينية ونتركها تبرد تماماً، ثم نقوم بتقطيعها على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

نرص قطع الكيك في طبق التقديم، ونقدمها بجانب الشاي أو القهوة وبألف صحة وهنا. نصائح عند عمل كيكة الرواني سوف نقدم لكم اليوم بعض النصائح البسيطة حتى نحصل على كيكة هشة وجميلة بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- تسخين الفرن جيداً قبل البدء في صنع الكيكة. يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة. يفضل وضع الزيت حتى نجعل قوامها خفيف. خلط المكونات الجافة مع بعضها قبل وضعها على الخليط السائل. يفضل أن يكون الخفق مستمر وفي إتجاه واحد. دهن الصينية جيداً قبل وضع الخليط بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب زبادي اصنعي كيكة الرواني الهشة لأولادك بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.