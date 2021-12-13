شاورما سوري بالدجاج والزبادي بتتبيلة الأصلية وجبات سوري من مطبخك، الشاورما تعد من المأكولات التي أنتشرت في كل الدول العربية أنطلاقا من سوريا وبلاد الشام، ويوجد الكثير من الشاورما حيث تشتهر مصر بعمل شاورما اللحم والدجاج ولكن تعد أو تحضر بطريقة مختلفة عن شاوما السوري واليوم سنعد تلك النوع من وصفات مطاعم السورية بسر تتبيلة وخطوات تحضير شاورما مثل التي تقدم في وجبات مطاعم السريعة، ويوجد الكثير من وصفات لعمل الشاورما ولكننا اليوم جئنا لكم بتتبيلة مخصصة مع الزبادي لتعزز طعم الشاورما وتعطيها مذاق فتابعوا معنا طريقة شاورما سوري بالدجاج. شاورما سوري دجاج بالزبادي بتتبيلة المطاعم كوب زبادي كبير حوالي 170 جرام علبة ونصف. ربع كوب زيت نباتي. 2 ملعقة كبيرة خل أبيض. 2 ملعقة كبيرة دبس رمان. ملعقة كبيرة معجون طماطم. ملعقة كبيرة ثوم ناعم. ملعقة صغيرة ثوم بودر وبصل بودر وجزنبيل بودر. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة ونصف صغيرة فلفل أسود وبابريكا. نصف ملعقة زعتر وقرفة كاري كركم شطة. ربع ملعقة صغيرة عصير ليمون. ربع ملعقة صغيرة جوزة طيب. رشة صغيرة قرتفل مطحون. ملعقة صغيرة هيل ناعم. مكعب مرقة دجاج. تحضير شاورما سوري بالدجاج والزبادي احضري نصف كيلو من صدور دجاج ونظفيها جيدا وتقطع على شكل أصابع أو مكعبات وتنقع في ماء مع خل.

ثم نحضر تتبيلة شاورما ضعي الزبادي مع الخل وزيت وصويا صوص وزيت ودبس رمان ومعجون طماطم وثوم بودر وبصل.

ثوم مفروم ناعم وكل توابل السابقة وتتجانس مع بعضها وتقلب جيدا وينزل بها قطع دجاج وتقلب جيدا مع بعضها البعض.

تغطي قطع دجاج وتترك داخل الثلاجة لمدة 2 ساعة أو أكثر حتى تتشرب الدجاج التتبيلة الشهية وتعطي نتيجة أفضل.

على النار بوعاء يضاف الزيت ويترك حتى يسخن وأنزلي بالدجاج ويترك من دون تقليب لمدة دقيقة ثم تقلب من حين للأخر.

عندما تنضج الشاورما وتتبخر كافة السوائل التي بها تخرج من المقلاه وترص في صينية وتدخل الفرن ساخن.

تحت الشواية توضع شاورما دجاج حتى تأخذ لون ذهبي وتتحمر قليلا وتأخذ لون ويكون لها قرمشة رائعة بشاورما دجاج سوري. شاورما سوري دجاج بالزبادي بتتبيلة المطاعمتحضير شاورما سوري بالدجاج والزبادي الوسوم

شاورما سوري بالدجاج والزبادي بتتبيلة الأصلية وجبات سوري من مطبخك، الشاورما تعد من المأكولات التي أنتشرت في كل الدول العربية أنطلاقا من سوريا وبلاد الشام، ويوجد الكثير من الشاورما حيث تشتهر مصر بعمل شاورما اللحم والدجاج ولكن تعد أو تحضر بطريقة مختلفة عن شاوما السوري واليوم سنعد تلك النوع من وصفات مطاعم السورية بسر تتبيلة وخطوات تحضير شاورما مثل التي تقدم في وجبات مطاعم السريعة، ويوجد الكثير من وصفات لعمل الشاورما ولكننا اليوم جئنا لكم بتتبيلة مخصصة مع الزبادي لتعزز طعم الشاورما وتعطيها مذاق فتابعوا معنا طريقة شاورما سوري بالدجاج. شاورما سوري دجاج بالزبادي بتتبيلة المطاعم كوب زبادي كبير حوالي 170 جرام علبة ونصف. ربع كوب زيت نباتي. 2 ملعقة كبيرة خل أبيض. 2 ملعقة كبيرة دبس رمان. ملعقة كبيرة معجون طماطم. ملعقة كبيرة ثوم ناعم. ملعقة صغيرة ثوم بودر وبصل بودر وجزنبيل بودر. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة ونصف صغيرة فلفل أسود وبابريكا. نصف ملعقة زعتر وقرفة كاري كركم شطة. ربع ملعقة صغيرة عصير ليمون. ربع ملعقة صغيرة جوزة طيب. رشة صغيرة قرتفل مطحون. ملعقة صغيرة هيل ناعم. مكعب مرقة دجاج. تحضير شاورما سوري بالدجاج والزبادي احضري نصف كيلو من صدور دجاج ونظفيها جيدا وتقطع على شكل أصابع أو مكعبات وتنقع في ماء مع خل.

ثم نحضر تتبيلة شاورما ضعي الزبادي مع الخل وزيت وصويا صوص وزيت ودبس رمان ومعجون طماطم وثوم بودر وبصل.

ثوم مفروم ناعم وكل توابل السابقة وتتجانس مع بعضها وتقلب جيدا وينزل بها قطع دجاج وتقلب جيدا مع بعضها البعض.

تغطي قطع دجاج وتترك داخل الثلاجة لمدة 2 ساعة أو أكثر حتى تتشرب الدجاج التتبيلة الشهية وتعطي نتيجة أفضل.

على النار بوعاء يضاف الزيت ويترك حتى يسخن وأنزلي بالدجاج ويترك من دون تقليب لمدة دقيقة ثم تقلب من حين للأخر.

عندما تنضج الشاورما وتتبخر كافة السوائل التي بها تخرج من المقلاه وترص في صينية وتدخل الفرن ساخن.

تحت الشواية توضع شاورما دجاج حتى تأخذ لون ذهبي وتتحمر قليلا وتأخذ لون ويكون لها قرمشة رائعة بشاورما دجاج سوري. شاورما سوري دجاج بالزبادي بتتبيلة المطاعمتحضير شاورما سوري بالدجاج والزبادي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاورما سوري بالدجاج والزبادي بتتبيلة الأصلية وجبات سوري من مطبخك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.