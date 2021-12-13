3 مكونات فقط زي الجاهزة وأطعم .... عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية مش هتشريها من برة تانى

عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية، تعتبر الجبنة الموتزاريلا من أنواع الأجبان التي تدخل في الكثير من وصفات الطعام فيمكن إضافة الجبنة الموتزاريلا إلى المخبوزات مثل الفطائر والبيتزا أو داخل وجبات أخرى مثل المكرونة بالبشاميل، وتعتبر الجبنة الموتزاريلا من أنواع الجبن المرتفع سعرها ولا يستطيع بعض الأشخاص دفع مبالغ كبيرة من أجل الحصول عليها، ولذلك يتطلعون إلى معرفة طريقة صنعها في المنزل بطريقة بسيطة وإليكم الطريقة. عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية يجب اتباع هذه الخطوات من أجل صنع الجبنة الموتزاريلا في المنزل، ولكن يجب استعمال نفس الكوب المعياري عند تحضير المكونات لكي تكون الوصفة سليمة وصحيحة: مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا ½ كوب من الخل حوالي 120 ملي.

2 لتر من اللبن كامل الدسم، أو حوالي 8 ½ كوب من اللبن.

¼ كوب من عصير الليمون أو حوالي 60 ملي. مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا طريقة تحضير عمل الجبنة الموتزاريلا في إناء نقوم بوضع اللبن والخل وعصير الليمون ونقوم برفع الإناء على النار على نار متوسطة مع التقليب المستمر.

أثناء عملية التقليب سوف تظهر بعض القطع البيضاء وعندها يجب الاستمرار أيضاً في عملية التقليب إلى أن يتكتل اللبن ويظهر بعض من قطع اللبن الطرية.

عند الوصول إلى المرحلة السابقة يجب وضع حاجز معدني بين النار والإناء لكي لا يحترق اللبن مع التقليب المستمر.

مع الاستمرار في التقليب سوف يظهر لدينا قطع من الجبن نقوم بالضغط عليها باستخدام الملعقة في جانب الوعاء، ويتم الاستمرار في التقليب إلى أن يتكون لدينا قطع من الجبن مطاطية القوام عندما يتم تقطيعها.

عندما يتم الوصول إلى القوام المطاطي نقوم بإخراج الجبن من السائل الأبيض الموجودة به، ثم نقوم بعصرها من أي ماء موجود بها.

نقوم بإدخال الجبن الموتزاريلا إلى الفريزر حتى يتجمد تماماً.

إلى الفريزر حتى يتجمد تماماً. بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفريزر وتقطيعها إلى أصابع أو نقوم ببشرها حسب نوع الطعام الذي سيتم استخدام الجبنة الموتزاريلا فيه. طريقة تحضير عمل الجبنة الموتزاريلا وفي نهاية مقال عمل الجبنة الموتزاريلا نكون قد قدمنا إليكم الطريقة الصحيحة لصنع الجبنة الموتزاريلا في المنزل من دون الحاجة إلى شرائها مرة أخرى ودفع مبالغ كبيرة للحصول عليها، يمكن اتباع الخطوات التالية لصنع الجبنة الموتزاريلا بطريقة صحيحة. الوسوم

عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية، تعتبر الجبنة الموتزاريلا من أنواع الأجبان التي تدخل في الكثير من وصفات الطعام فيمكن إضافة الجبنة الموتزاريلا إلى المخبوزات مثل الفطائر والبيتزا أو داخل وجبات أخرى مثل المكرونة بالبشاميل، وتعتبر الجبنة الموتزاريلا من أنواع الجبن المرتفع سعرها ولا يستطيع بعض الأشخاص دفع مبالغ كبيرة من أجل الحصول عليها، ولذلك يتطلعون إلى معرفة طريقة صنعها في المنزل بطريقة بسيطة وإليكم الطريقة. عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية يجب اتباع هذه الخطوات من أجل صنع الجبنة الموتزاريلا في المنزل، ولكن يجب استعمال نفس الكوب المعياري عند تحضير المكونات لكي تكون الوصفة سليمة وصحيحة: مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا ½ كوب من الخل حوالي 120 ملي.

2 لتر من اللبن كامل الدسم، أو حوالي 8 ½ كوب من اللبن.

¼ كوب من عصير الليمون أو حوالي 60 ملي. مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا طريقة تحضير عمل الجبنة الموتزاريلا في إناء نقوم بوضع اللبن والخل وعصير الليمون ونقوم برفع الإناء على النار على نار متوسطة مع التقليب المستمر.

أثناء عملية التقليب سوف تظهر بعض القطع البيضاء وعندها يجب الاستمرار أيضاً في عملية التقليب إلى أن يتكتل اللبن ويظهر بعض من قطع اللبن الطرية.

عند الوصول إلى المرحلة السابقة يجب وضع حاجز معدني بين النار والإناء لكي لا يحترق اللبن مع التقليب المستمر.

مع الاستمرار في التقليب سوف يظهر لدينا قطع من الجبن نقوم بالضغط عليها باستخدام الملعقة في جانب الوعاء، ويتم الاستمرار في التقليب إلى أن يتكون لدينا قطع من الجبن مطاطية القوام عندما يتم تقطيعها.

عندما يتم الوصول إلى القوام المطاطي نقوم بإخراج الجبن من السائل الأبيض الموجودة به، ثم نقوم بعصرها من أي ماء موجود بها.

نقوم بإدخال الجبن الموتزاريلا إلى الفريزر حتى يتجمد تماماً.

إلى الفريزر حتى يتجمد تماماً. بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفريزر وتقطيعها إلى أصابع أو نقوم ببشرها حسب نوع الطعام الذي سيتم استخدام الجبنة الموتزاريلا فيه. طريقة تحضير عمل الجبنة الموتزاريلا وفي نهاية مقال عمل الجبنة الموتزاريلا نكون قد قدمنا إليكم الطريقة الصحيحة لصنع الجبنة الموتزاريلا في المنزل من دون الحاجة إلى شرائها مرة أخرى ودفع مبالغ كبيرة للحصول عليها، يمكن اتباع الخطوات التالية لصنع الجبنة الموتزاريلا بطريقة صحيحة.

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