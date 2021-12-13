الفطائر الروسية بدون حليب بالمقلاة بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ وروعة

تكون الفطائر من اشهى المخبوزات التي يحبها الجميع ولا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل فهي محببه لدى الكبار والصغار، وتكون طريقة تجهيزها في المنزل سهلة جدا وذلك لتوفر جميع المكونات في اي بيت ولا تحتاج إلى مجهود في عملها ولا إلى فرن ويمكننا ان نشرح طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

وجدت هذه الفطائر اقبال كبير عليها من قبل جميع أفراد الأسر المصرية وخاصة في فصل الشتاء حيث تقوم بمد الجسم بالطاقة والنشاط وتكون مكونات تحضيرها كالأتي:

120 جرام زبادي.

كوب ماء دافئ.

2كوب وربع من الدقيق.

ملعقة سكرة كبيرة.

ملعقة خميرة فورية كبيرة.

جبنة موتزريللا.

قليل من الزبدة.

ملح.

بعد أن قمنا بتحضير المكونات للازمة لعمل الفطائر في المنزل نقوم الأن بتجهيزها