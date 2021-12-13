الفطائر الروسية بدون حليب بالمقلاة بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ وروعة

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تكون الفطائر من اشهى المخبوزات التي يحبها الجميع ولا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل فهي محببه لدى الكبار والصغار، وتكون طريقة تجهيزها في المنزل سهلة جدا وذلك لتوفر جميع المكونات في اي بيت ولا تحتاج إلى مجهود في عملها ولا إلى فرن ويمكننا ان نشرح طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.مكونات تحضير الفطائر الروسية
وجدت هذه الفطائر اقبال كبير عليها من قبل جميع أفراد الأسر المصرية وخاصة في فصل الشتاء حيث تقوم بمد الجسم بالطاقة والنشاط وتكون مكونات تحضيرها كالأتي:
- 120 جرام زبادي.
- كوب ماء دافئ.
- 2كوب وربع من الدقيق.
- ملعقة سكرة كبيرة.
- ملعقة خميرة فورية كبيرة.
- جبنة موتزريللا.
- قليل من الزبدة.
- ملح.
بعد أن قمنا بتحضير المكونات للازمة لعمل الفطائر في المنزل نقوم الأن بتجهيزها
- نحضر وعاء عميق ونضع به الماء مع الزبادي مع الخميرة مع السكر ونقلبهم جيدا.
- وبعد تمام الذوبان نتركها لمدة عشر دقائق ثم نضع الدقيق والملح ونعجن جيدا.
- وتكون عجينة طرية ونتركها تختمر لمدة ساعة.
- بعد ذلك نكورها إلى كور صغيرة ونأخذ كل كورة ونفردها.
- نضع عليها الجبنة ثم نقوم بغلقها مرة أخرى.
- ونفردها بالشوبك.
- نحضر مقلاه وندهنها بالزبدة ثم نضعها في المقلاة ونقلبها حتى يتغير لونها يتم تغطيتها عند قلي الفطائر.
- وتقدم ساخنة للجميع .
- يمكن أن يتغير حشوها بوضع شيء أخر غير الجبنة .
- وتتعدد فوائد هذه الفطائر حيث أنها لذيذة، تمد الجسم بالفيتامينات والطاقة، تساعد في تجهيز عشاء للأسرة بأقل التكاليف وأسرع الطرق .
الوسوم
تكون الفطائر من اشهى المخبوزات التي يحبها الجميع ولا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل فهي محببه لدى الكبار والصغار، وتكون طريقة تجهيزها في المنزل سهلة جدا وذلك لتوفر جميع المكونات في اي بيت ولا تحتاج إلى مجهود في عملها ولا إلى فرن ويمكننا ان نشرح طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.مكونات تحضير الفطائر الروسية
وجدت هذه الفطائر اقبال كبير عليها من قبل جميع أفراد الأسر المصرية وخاصة في فصل الشتاء حيث تقوم بمد الجسم بالطاقة والنشاط وتكون مكونات تحضيرها كالأتي:
- 120 جرام زبادي.
- كوب ماء دافئ.
- 2كوب وربع من الدقيق.
- ملعقة سكرة كبيرة.
- ملعقة خميرة فورية كبيرة.
- جبنة موتزريللا.
- قليل من الزبدة.
- ملح.
بعد أن قمنا بتحضير المكونات للازمة لعمل الفطائر في المنزل نقوم الأن بتجهيزها
- نحضر وعاء عميق ونضع به الماء مع الزبادي مع الخميرة مع السكر ونقلبهم جيدا.
- وبعد تمام الذوبان نتركها لمدة عشر دقائق ثم نضع الدقيق والملح ونعجن جيدا.
- وتكون عجينة طرية ونتركها تختمر لمدة ساعة.
- بعد ذلك نكورها إلى كور صغيرة ونأخذ كل كورة ونفردها.
- نضع عليها الجبنة ثم نقوم بغلقها مرة أخرى.
- ونفردها بالشوبك.
- نحضر مقلاه وندهنها بالزبدة ثم نضعها في المقلاة ونقلبها حتى يتغير لونها يتم تغطيتها عند قلي الفطائر.
- وتقدم ساخنة للجميع .
- يمكن أن يتغير حشوها بوضع شيء أخر غير الجبنة .
- وتتعدد فوائد هذه الفطائر حيث أنها لذيذة، تمد الجسم بالفيتامينات والطاقة، تساعد في تجهيز عشاء للأسرة بأقل التكاليف وأسرع الطرق .