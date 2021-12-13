طريقة عمل المكرونة البشاميل خطوة خطوة بكل اسرارها

طريقة عمل المكرونة البشاميل والتي تعتبر هي من أفضل الأطباق التي يستمتع بها الكثير من الناس ، كما أنها مفضلة لدى العديد من النساء حيث أن هناك الكثيرين يحبون تحضير المكرونة البشاميل في البيت لتقديمها في الوجبات الرئيسية، كما أنها تعتبر أكلة رئيسية في أى عزومة يتم عملها، ومن الأطباق التي يتم الاعتماد عليها الكثير من المناسبات المختلفة، ورغم أن طريقة اعداد البشاميل ربما تستغرق وقت إلا أنه سهل في تحضيره للغاية، أهم أسرار المكرونة البشاميل التي تجعلها طبق مميز هيأن تكون تساوي في نسبة الدقيق والزبدة في بالبشاميل، و تحمير الدقيق يكون ذهبي اللون لافاتح جدا ولا غامق جدا وطفي النار قبل اضافة اللبن علي الدقيق الذي قمتي بتحميره واذا وجدتي حدوث تكتلات في البشاميل يجب علي الفور وضعه في الخلاط وضربه حتي يفك.

المكرونة البشاميل

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم

2 فص ثوم مفروم

ملعقة زبدة تكون صغيرة

ملعقة صغيرة عصير طماطم

بصلة واحدة تكون مقطعة

رشة صغيرة من الملح

سبع حبات نأخذ ملعقة صغيرة

ربع ملعقة من الفلفل أسود

اربع ملاعق الدقيق

4 ملاعق كبيرة زبدة

ثلاث ملاعق ملاعق كبيرة زيت

كوب من كريمة الطبخ

حليب

مكعب مرقة

فلفل اسود

ملعقة كبيرة من الجبن يكون كريمي

نضع مقلاة على النار ونضيف ملعقة كبيرة من الزبدة (قد نستخدم السمن أيضا) واللحم المفروم نحرك الخليط ونضيف بعد ذلك التوم المبشور لأنه يضيف نكهة لطيفة ونقلب اللحم حتى يتغير لونه ثم يُضاف البصل مع صلصة الطماطم ويُطهى حتى ينضج. ونبدأ بإضافة نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب ، ونصف ملعقة صغيرة من الملح ، ورشة من الفلفل الأسود أو الأبيض، وبقية التوابل، ونتركها على الموقد لمدة خمس دقائق نضيف ملعقة كبيرة من الملح وايضا الزيت والبشاميل وذلك في قدر مع الماء المغلي، حيث نقوم بتحمير المعكرونة لمدة ثماني دقائق نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من السمن أو الزبدة نظيف ثلاث ملاعق زيت ويقلب جيدا مع السمن وأربع ملاعق كبيرة من الطحين السائل المتسق ويقلب الزبدة أو السمن مع دقيقتين حتى تصبح الزبدة أو السمن مع الدقيق مؤسسة. بعد ذلك، أضيفي لتر ونصف من الحليب، وأن الملمس طري للغاية ، ثم نضيف نوع من كريمة الطهي للبشاميل ، ثم نستمر في الخلط جيداً، ثم نضيف ملعقة متوسطة الحجم من الملح ورشة من الفلفل الأبيض أو الأسود، ثم نضيف مكعبًا نضع المكرونة التي تم سلقها قدر عميق ، يُسكب في جزء من مزيج البشاميل، ثم يُضاف مزيج البشاميل المتبقي ويُحرّك جيداً. ثم نجهز صينية خبز مقاس 25 × 30 بوصة وننشر فوقها جزءًا من خليط البشاميل، ثم نوزع بالتساوي جزءًا آخر من خليط البشاميل باستخدام ملعقة.

مكوناتمكونات البشاميلطريقة تحضير المكرونة البشاميل