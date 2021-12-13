معجزة كريم الخميرة والنشا الرهيب لتفتيح البشرة ونفخ وتوريد الخدود وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

تبيض البشرة بالخميرة هو أحد الوصفات السهلة المنزلية التي يمكن تحضيرها بسرعة، حيث أن الخميرة منتج متوفر في جميع البيوت، وتعتبر الخميرة من أهم المنتجات التي تقوم بالكثير من المهام في حياتنا، فلا يمكن أن نقوم بإعداد الخبز بجميع بأنواعه بدونها، وذلك نظرا لاحتواء الخميرة على مواد فعالة تعمل على تخمر الدقيق مع باقي مكونات الخبز، لذلك قامت شركات التجميل بعمل أبحاث مكثفة حول الخميرة ليتم اكتشاف أنها من المواد القوية التي يمكن استخدامها من أجل معالجة مشاكل البشرة.طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود
يوجد الكثير من الوصفات البسيطة التي يمكن تنفيذ وصفة الخميرة من أجل تفتيح البشرة، ولكن هذه الطريقة من أسهل الطرق وأكثرها شيوعاً، والطريقة كما يلي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من مسحوق الخميرة الفورية.
- نصف كوب ماء دافئ.
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- نقوم بخلط جميع المكونات معا جيدا حتى يتجانس الخليط.
- نقوم بتنظيف البشرة من أي مكياج أو كريمات متواجدة عليها.
- نقوم بتوزيع الخليط على البشرة والرقبة لمدة ساعة كاملة.
- نقوم بشطف الماء بالماء الفاتر.
- نقوم بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة مثالية.
تتميز الخميرة بالعديد من المزايا التي جعلت الناس تستخدمها في معالجة مشاكل البشرة، حيث أن الخميرة تتميز بما يلي:
- تقوم الخميرة بتفتيح مسام البشرة.
- تقوم الخميرة بتجديد مظهر خلايا البشرة.
- تقوم الخميرة بإزالة البثور والحبوب الدهنية من سطح الجلد.
- تقوم الخميرة بالقضاء على الهالات السوداء تحت العين.
- تقوم الخميرة بالقضاء على البقع السمراء المتواجدة حول الفم.
- حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة في فصل الشتاء.
- تقوم الخميرة بتوحيد شكل ولون البشرة والتمتع بإطلالة فريدة.
- تقوم الخميرة بتنظيف البشرة من الشوائب والأتربة والميكروبات والجراثيم.
- تقوم الخميرة بحماية البشرة من ظهور علامة التقدم في السن، كذلك تكون بالقضاء على الخطوط البيضاء.
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تبيض البشرة بالخميرة هو أحد الوصفات السهلة المنزلية التي يمكن تحضيرها بسرعة، حيث أن الخميرة منتج متوفر في جميع البيوت، وتعتبر الخميرة من أهم المنتجات التي تقوم بالكثير من المهام في حياتنا، فلا يمكن أن نقوم بإعداد الخبز بجميع بأنواعه بدونها، وذلك نظرا لاحتواء الخميرة على مواد فعالة تعمل على تخمر الدقيق مع باقي مكونات الخبز، لذلك قامت شركات التجميل بعمل أبحاث مكثفة حول الخميرة ليتم اكتشاف أنها من المواد القوية التي يمكن استخدامها من أجل معالجة مشاكل البشرة.طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود
يوجد الكثير من الوصفات البسيطة التي يمكن تنفيذ وصفة الخميرة من أجل تفتيح البشرة، ولكن هذه الطريقة من أسهل الطرق وأكثرها شيوعاً، والطريقة كما يلي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من مسحوق الخميرة الفورية.
- نصف كوب ماء دافئ.
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- نقوم بخلط جميع المكونات معا جيدا حتى يتجانس الخليط.
- نقوم بتنظيف البشرة من أي مكياج أو كريمات متواجدة عليها.
- نقوم بتوزيع الخليط على البشرة والرقبة لمدة ساعة كاملة.
- نقوم بشطف الماء بالماء الفاتر.
- نقوم بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة مثالية.
تتميز الخميرة بالعديد من المزايا التي جعلت الناس تستخدمها في معالجة مشاكل البشرة، حيث أن الخميرة تتميز بما يلي:
- تقوم الخميرة بتفتيح مسام البشرة.
- تقوم الخميرة بتجديد مظهر خلايا البشرة.
- تقوم الخميرة بإزالة البثور والحبوب الدهنية من سطح الجلد.
- تقوم الخميرة بالقضاء على الهالات السوداء تحت العين.
- تقوم الخميرة بالقضاء على البقع السمراء المتواجدة حول الفم.
- حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة في فصل الشتاء.
- تقوم الخميرة بتوحيد شكل ولون البشرة والتمتع بإطلالة فريدة.
- تقوم الخميرة بتنظيف البشرة من الشوائب والأتربة والميكروبات والجراثيم.
- تقوم الخميرة بحماية البشرة من ظهور علامة التقدم في السن، كذلك تكون بالقضاء على الخطوط البيضاء.
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