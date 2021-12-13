القرص الفلاحي بالعجوة بطعم رائع ورائحة جميلة

القرص الفلاحي بالعجوة، من ألذ المخبوزات التي يمكن تحضيرها والاستمتاع بمذاقها الطيب الشهي، وتعد من المخبوزات التي تقدم محشية أو سادة بجانب الجبن وتعد حشواتها عديدة ومختلفة منها العجوة أو الملبن حسب الرغبة، وهي من المخبوزات التي تقدم بكثرة في المدن الريفية لها رائحة وطعم رائع جداً، كما أنها تمتاز برائحة السمسم الجميلة فهو من المكونات التي تعطي له طعم رائع ومختلف يميزها عن أي نوع من القرص الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل القرص الفلاحي بالعجوة بخطوات بسيطة جداً ومذاق مختلف ورائع جداً.

مكونات عمل القرص الفلاحي بالعجوة

تتكون القرص من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

كيلو دقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كوب سمسم .

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب حليب دافئ.

نصف كوب زيت.

نصف كوب زبدة.

كوب من القشطة.

2 كوب من الزبادي.

للحشو

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة كبيرة زبدة الزائبة.

طريقة التحضير

يتم تحضير القرص الفلاحي بالعجوة كالآتي:ـ

نبدأ أولاً بتحضير خليط الخميرة وهو عبارة عن مزج السكر والخميرة مع اللبن الدافئ وترك الخليط لمدة ربع ساعة، حتي يتجانس وتتفاعل الخميرة. ثم نستخدم العجان الكهربائي ونضع به الزبادي مع القشطة والزيت والزبدة ونعجن المكونات حتي نحصل على قوام كريمي. نضيف إليه خليط الخميرة السابق ونستمر في عجن المكونات حتي تتجانس تماماً مع بعضها البعض. ثم نقوم بخلط الدقيق مع السمسم والبيكنج بودر والملح ونقلب الخليط جيداً، ثم نضيف الدقيق إلي العجان ونستمر في عجن المكونات حتي تتشكل لدينا عجينة طرية و متماسكة. ثم نغطي العجينة لكي تختمر ويتضاعف حجمها لمدة نصف ساعة تقريباً.

طريقة تحضير الحشوة