تكثيف وتطويل الرموش بوصفات طبيعية في البيت في يومين بدون مستحضرات تجميل

تكثيف وتطويل الرموش بوصفات طبيعية تبحث عنها العديد من السيدات وعن الوصفات الطبيعية التي تعطي الرموش طولاً وكثافة وملمسًا جميلًا، لذلك ترغب كل امرأة في الحصول على هذه الجمال، كما يمكن استخدام مستحضرات التجميل التي تجعلك تحصلين على نتائج سريعة، ولكن هذه المنتجات كثيراً ما تحتوي على مواد كيميائية مختلفة وغير فعالة، لذا فإن الوصفات الطبيعية هي أفضل حتى لو استغرقت وقتًا أطول، لكنها مستقرة فهي لا تزول بغسل وجهك، وستكون أفضل في كل مرة تحافظين فيها على حياة صحية ومنتجة، وفي هذا المقال سنقدم إليك بعض الوصفات التي تعطي رموشك الطول والكثافة التي تريدها تابعي معنا عبر السطور القادمة.

يستخدم زيت الزيتون في العديد من الوصفات لتغذية منها تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين وحمض الأوليك، فإنه يغذي رموشك ويكثفها ويغمق لونها أيضًا، لذا نعرض لكم المكونات وطريقه التحضير:

المكونات

زيت زيتون.

علبة ماسكارا فارغة.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير

ضعي القليل من زيت الزيتون الدافئ في وعاء ماسكارا فارغ.

أو ضعي كرة قطنية في زيت الزيتون وضعيه على رموشك.

اتركيه طوال الليل ثم اغسليه في الصباح بالماء الدافئ.

كرري هذه الوصفة يوميًا واحتفظي بها لبضعة أشهر حتى تحصلي على النتائج التي ترغبين فيها.

الشاي الأخضر لتطويل وتكثيف الرموش

الشاي الأخضر يساعد على تطويل الرموش في يومين، وذلك لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، لأنه يعزز نمو رموشك وطريقته التحضير ومكوناتها هي كالتالي:

المكونات

الشاي الأخضر.

وعاء فارغ.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير

حضري كوباً من الشاي الأخضر الطبيعي واتركيه حتى يبرد تماماً.

ضعي قطعة قطنية في الشاي الأخضر وضعيها على رموشك من الجذور إلى الأمام.

ثم اتركه لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك اغسليه بالماء البارد.

كرري هذه الوصفة مرتين في اليوم واحتفظي بها لمدة شهرين أو ثلاثة.

وصفة الصبار الطبيعية لتكثيف الرموش

يعد الصبار وصفة ممتازة لمن تريد تكثيف الرموش في البيت، وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تدعم نمو رموشك، بالإضافة إلى أنها تساعد على ترطيب رموشك بانتظام وهي كالتالي:

المكونات

2 ملعقة صغيرة من جل الصبار.

2 ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

1 ملعقة كبيرة من شراب البابونج.

طريقة التحضير