احلي طريقة عمل البان كيك الهش اللذيذ بمكونات سهلة وبسيطة وطعم رهيب لا يقاوم

البان كيك من أهم أنواع الحلويات التي تنتمي إلى المطبخ الأمريكي، والتي انتشر بشكل كبير في العديد من البلاد، له كلهم بالفعل مميز جدًا ولذيذ ويتم تناوله في أغلب الأوقات كوجبة إفطار ذات طعم جميل ومغذية ايضًا، وذلك لأنه يحتوي على العديد من المكونات المفيد والتغذية للجسم، والآن يمكنك تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه جاهز، وذلك بخطوات اذا تم اتباعها سوف يتم تحضيره اشهى من الجاهز، وهذا ماسوف نتعرف عليه الآن من خلال المقال.

طريقة عمل البان كيك في المنزل بكل سهولة

قد يظن البعض أن عمل البان كيك شيء صعب، على الرغم أنه العكس تمامًا فهو يمكن إعدادها بكل سهولة في أي وقت، ومكونات بسيطة وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها بالتفصيل وهي كالآتي:

المكونات

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح صغيرة.

ملعقة واحدة من السكر.

كوب واحد من اللبن الحليب.

بيضة واحدة.

ملعقتين كبار من الزبدة الذائبة.

احضري وعاء مناسب الحجم.

أضيفي بداخله الدقيق والسكر، والبيكنج باودر.

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس المكونات جيدًا.

أضيفي الملح وقلبي المكونات.

ثم أضيفي في منتصف الوعاء البيض.

واضيفي إليها اللبن الحليب، والزبدة أيضًا.

الآن قومي بخلط الدقيق عليهم، والعجن جيدًا وإعادة الخلط بشكل مستمر وذلك حتى تتجانس كل المكونات مع بعض جيدًا.

سوف تصبح العجين في النهاية ذات قوام سائل سميك.

الان احضري مقلاة مناسبة الحجم صغيرة، ويفضل أن تكون في هذه الحالة تيفال، أو ذات طبقة عازلة.

احضري كوب صغير، وقومي بتعبئته بالعجين.

قومي بوضع كمية من العجين داخل المقلاة بحيث تكون دائرية.

ضعيها على نار متوسطة الحرارة.

اتركي المقلاة على النار حتى تنضج من أسفل.

وبعد ذلك قومي بتقليب القرص داخل المقلاه الى الجانب الاخر حتى تحصلي على اللون الذهبي بالعجين من كل الجهات.

الآن اخرجي البان كيك من المقلاة.

ضعيها في طبق.

أعيدي عما نفس الخطوات في باقي الكمية، وذلك حتى تحصلي على عدد مناسب من الأقراص.

بعد الانتهاء يمكنك الآن نزينها بالصوص المفضل لديكي سواء كراميل أو شيكولاته نوتيلا أو صوص فراولة او عسل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يبحث الكثير من النساء عن أنواع مختلفة من الحلويات لتقديمها لأطفالها كل صباح، كوجبة إفطار مغذية وبدون اي أضرار، وقد جئنا اليكم اليوم بنوع مميز من الحلويات أمريكية المصدر والتي انتشر بالفعل في بلادنا بشكل كبير، بطعمه المميز وفوائده ايضًا، وهو البان كيك الرائع بأنواع الصوص المختلفة سواء كان كراميل، أو فراولة أو شيكولاته وسوف نتعرف على كيفية تحضيرها في المنزل بشكل تفصيلي الآن.