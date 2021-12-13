بالمشط فقط هتلفي الكرنب وورق العنب بسرعة البرق اكتر من 10 كيلو في دقائق بدون ماكينه جربيها فوراً

لف ورق العنب والكرنب بالمشط من الممكن أن يتم وبمنتهى السهولة من خلال تلك الطريقة المتميزة، والتي عن طريقها من الممكن أن يلف المحشي الورقي بأنواعه المختلفة، حيث تعتبر وصفة الملفوف المستخدم فيها المشط من أسرع ما يمكن أن ننجز من خلاله وصفة المحشي والتي يطلبها الكبار والصغار ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الخطوات التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل الملفوف، حيث تعد الطريقة منتشرة ومن الممكن أن تستعمل بشكل يسير من خلال الخطوات الآتية والتي سنقوم بعرضها من خلال الفقرات القادمة.

لف ورق العنب والكرنب بالمشط

اللف لورق العنب والكرنب باستعمال المشط من الممكن أن يتم من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة، وتلك الطريقة تعد من أهم الطرق الحديدة المنجزة للف المحشي وبالأخص محشي ورق العنب، وورق الكرنب، وبواسطة خطوات بسيطة من الممكن أن يتم اللف للمحشي بأصنافه عبر الاستعمال لأداة المشط المميزة، حيث أن اللف لورق المحشي نقوم بعمله بالخطوات العادية في البداية والتي تكون كما يلي:

في البداية لا بد من التحضير لخلطة الأرز المفضلة لربة المنزل.

من المفضل أن يتم تزويد الخليط بالمعجون لصلصة الطماطم، مع البقدونس والكزبرة الخضراء.

استعمال البهارات المفضلة مع التقليب وتصبح خلطة الأرز جاهزة للاستعمال.

نقوم بالتحضير للورق بشكل عادي بعد أن يتم سلقه بالماء الملائم مع ملعقة من الكمون.

تصفية الأوراق لبدء استعمالها في الحشو.

يتم استعمال الورق بعد تصفيته على قطعة خشبية.

يتم وضع الورق بالتساوي ومن ثم يتم وضع المشط في منتصف الأوراق ومن فوقه يتم الحشو والتوزيع للخليط على الورق

يتم البدء في اللف للورق بشكل جيد وبإحكام الغلق من الطرفين مع تكرار الخطوة الخاصة بالحشو بمساعدة المشط

طريقة حشو لف ورق العنب والكرنب

وتعتبر تلك الطريقة من بين أبرز الطرق التي تساعد في الإنجاز لأكبر كمية من المحشي والملفوف بأسرع وقت، وبالنسبة للطريقة فمن الممكن الاستعانة بها بشكل عادي في اللف لورق العنب والكرنب وبأي كمية مع التسوية بعد ذلك بالطريقة العادية مع الإضافة للمرقة بكمية ملائمة.