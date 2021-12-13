طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة الفطار في البيت وبمكونات اقتصادية وخطوات بسيطة وبمذاق شهي ورائع

تعتبر كيكة الفطار من الكيكات السهلة التي يتم اعدادها في دقائق دون جهد او وقت كثير، وتعتبر من أشهى أنواع الفطور عند تقديمها بجانب كوب من الشاي او اللبن السخن كما يمكن تقديمها بجانب كوب من العصير، وتقدم الكيكة أيضاً في المساء كوجبة العشاء، وتقوم الكثير من الأمهات بإعدادها باستمرار ذلك لأن مكوناتها موجودة في كل منزل ولا تحتاج لوقت كبير، ويفضل تناولها الكثير من الأشخاص في مختلف الأعمار، وتحتوي الكيكة على فيتامينات ومعادن كثيرة تتوفر في مكوناتها.

طريقة عمل كيكة الفطار

يمكن تحضير أشهى وألذ كيكة الفطار في المنزل مثل المحلات بمكونات سهلة وموجودة في كل منزل عند اتباع الخطوات التالية، وهذه الخطوات عبارة عن:

عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من الحليب البودرة.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر الأبيض.

عدد ١ علبة من اللبن المحلي.

٦ قطع جبن كيري.

١ كيس كريب شانتيه.

عدد ٤ بيضات.

رشة ملح.

كوب من الماء الساخن.

نصف كوب من الزيت.

انخلي الدقيق بشكل جيد في وعاء ونضيف عليه ملح وبيكنج بودر ونتركها.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة وندهن القالب الخاص بالكيك بالزبدة.

ثم في وعاء آخر نقوم بخفق البيض والسكر والفانيليا بطريقة جيدة حتى يقوم السكر بالذوبان تماماً.

ثم نقوم بإضافة الزيت والحليب ونخلطهم بشكل جيد وثم نقوم بإضافة جميع المكونات السائلة مع بعض ونضيف عليهم ماء مغلي ونقوم بتقليبهم بشكل جيد.

نضع المكونات على الدقيق ثم نقوم بالتقليب من أسفل إلى أعلى بشكل جيد وبرفق.

نصب الخليط في الصينية ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 180، نقوم بعمل اختبار نضج بعد مرور ٣٠ دقيقة.

نقوم بإخراجها بعد ما تستوي جيداً ونتركها فترة جانباً حتى تبرد تماماً.

نقوم بخلط جميع المكونات الخاصة بالتزيين بطريقة جيدة، ثم نقوم بتزيين الكيك ونضعها في الثلاجة فترة حتى تتجمد.

نقوم بتقطيع الكيك بشكل المثلث وتقدم في أطباق التقديم بجانب الشاي او كوب من العصير.

مكونات عمل كيكة الفطارطريقة التحضير