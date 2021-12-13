طريقة عمل كفتة الفراخ اللذيذة والصحية بأقل تكلفة وافضل من محلات الحاتي والمطاعم

كفتة الفراخ من ألذ واشهر الاكلات في الوطن العربي وخاصتا في مصر، وأغلب أهلها يحبون الكفتة بجميع انواعها سواء كانت كفتة باللحمة، أو كفتة الفراخ، أو كفتة داود باشا ودائما ما تفضل الكفتة بجانب السلاطات، وكفتة الفراخ تعتبر من الوجبات السريعة واللذيذة التي يبحث عنها الكثير من السيدات هي طريقة عمل كفتة الفراخ، وكذلك لها الكثير من أشكال التقديم ومنها من يفضلها بأكلها علي شكل ساندوتشات ويمكن تناولها كوجبة في العشاء مع البطاطس، وكذلك يمكن تقديمها مع الأرز أو المكرونة والسلطة وتصبح وجبة متكاملة كوجبة في الغذاء، وتعتبر كفتة الفراخ من الأكلات الغنية بالفيتامينات والمعادن المطلوبة والأساسية في بناء الجسم خاصة للأطفال، وتعتبر الكفتة من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأطفال والكبار سواء كانت هذه الكفتة بالفراخ أو اللحمة، لذلك سوف نقدم لكي سيدتي طريقة عمل كفتة الفراخ في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة، والتي تجعلك تستغنين عن شرائها من أي مطاعم خارجية، وكل ذلك من خلال الخطوات التي نقدمها لكي سيدتي للحصول علي احلي كفتة فراخ ذات طعم شهي ولذيذ. طريقة عمل كفتة الفراخ في المنزل المكونات ثلاث صدور من الفراخ المخلية.

ثمرتان أثنتان من البصل. َ

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ. طريقة التحضير نحضر أولا صدور الفراخ ونقوم بخليها جيدا من العظام، ثم ننقعها في وعاء كبير مملوء بالماء والخل والليمون والملح وننقع صدور الدجاج المخلية لمدة ربع ساعة.

ثم نحضر المفرمة الكهربائية، ونضع بها صدور الفراخ المخلية، ثم نضيف إليها ثمرتان البصل بعد تقطيعها قطع صغيرة، ونضيف إليها ثمرة الفلفل الأخضر بعد تقطيعها صغيرا ونقوم بتشغيل المفرمة الكهربائية ونستمر في طحن هذه المكونات ببعضها جيدا حتي نحصل علي عجينة من الفراخ.

ثم نفرغ عجينة الفراخ من المفرمة ونضعها في وعاء كبير ونضيف إليها ملعقة صغيرة من الملح والبهارات ونعجنها جيدا حتي تختلط عجينة الفراخ مع البهارات المضافة، ثم نقوم بعمل كفتة الفراخ علي شكل أصابع حتي نفاذ الكمية.

ثم نحضر صينية ونقوم بدهنها بملعقة من الزيت، ونضيف بها أصابع الكفتة، ونقوم بتشغيل الفرن ونضع بها صينية كفتة الفراخ ولكن بعد تسخين الفرن جيدا، ونترك صينية كفتة الفراخ في الفرن حتى تنضج، ثم نخرجها من الفرن وتقدم في طبق تقديم وتصبح جاهزة لتناولها. طريقة عمل كفتة الفراخ في المنزل المكوناتطريقة التحضير الوسوم

كفتة الفراخ من ألذ واشهر الاكلات في الوطن العربي وخاصتا في مصر، وأغلب أهلها يحبون الكفتة بجميع انواعها سواء كانت كفتة باللحمة، أو كفتة الفراخ، أو كفتة داود باشا ودائما ما تفضل الكفتة بجانب السلاطات، وكفتة الفراخ تعتبر من الوجبات السريعة واللذيذة التي يبحث عنها الكثير من السيدات هي طريقة عمل كفتة الفراخ، وكذلك لها الكثير من أشكال التقديم ومنها من يفضلها بأكلها علي شكل ساندوتشات ويمكن تناولها كوجبة في العشاء مع البطاطس، وكذلك يمكن تقديمها مع الأرز أو المكرونة والسلطة وتصبح وجبة متكاملة كوجبة في الغذاء، وتعتبر كفتة الفراخ من الأكلات الغنية بالفيتامينات والمعادن المطلوبة والأساسية في بناء الجسم خاصة للأطفال، وتعتبر الكفتة من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأطفال والكبار سواء كانت هذه الكفتة بالفراخ أو اللحمة، لذلك سوف نقدم لكي سيدتي طريقة عمل كفتة الفراخ في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة، والتي تجعلك تستغنين عن شرائها من أي مطاعم خارجية، وكل ذلك من خلال الخطوات التي نقدمها لكي سيدتي للحصول علي احلي كفتة فراخ ذات طعم شهي ولذيذ. طريقة عمل كفتة الفراخ في المنزل المكونات ثلاث صدور من الفراخ المخلية.

ثمرتان أثنتان من البصل. َ

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ. طريقة التحضير نحضر أولا صدور الفراخ ونقوم بخليها جيدا من العظام، ثم ننقعها في وعاء كبير مملوء بالماء والخل والليمون والملح وننقع صدور الدجاج المخلية لمدة ربع ساعة.

ثم نحضر المفرمة الكهربائية، ونضع بها صدور الفراخ المخلية، ثم نضيف إليها ثمرتان البصل بعد تقطيعها قطع صغيرة، ونضيف إليها ثمرة الفلفل الأخضر بعد تقطيعها صغيرا ونقوم بتشغيل المفرمة الكهربائية ونستمر في طحن هذه المكونات ببعضها جيدا حتي نحصل علي عجينة من الفراخ.

ثم نفرغ عجينة الفراخ من المفرمة ونضعها في وعاء كبير ونضيف إليها ملعقة صغيرة من الملح والبهارات ونعجنها جيدا حتي تختلط عجينة الفراخ مع البهارات المضافة، ثم نقوم بعمل كفتة الفراخ علي شكل أصابع حتي نفاذ الكمية.

ثم نحضر صينية ونقوم بدهنها بملعقة من الزيت، ونضيف بها أصابع الكفتة، ونقوم بتشغيل الفرن ونضع بها صينية كفتة الفراخ ولكن بعد تسخين الفرن جيدا، ونترك صينية كفتة الفراخ في الفرن حتى تنضج، ثم نخرجها من الفرن وتقدم في طبق تقديم وتصبح جاهزة لتناولها. طريقة عمل كفتة الفراخ في المنزل المكوناتطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة الفراخ اللذيذة والصحية بأقل تكلفة وافضل من محلات الحاتي والمطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.